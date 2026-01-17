Nem jött be Magyar Péter számítása, Orbán Viktor beváltotta az ígéretét

Ahhoz képest, hogy Magyar Péter egy tavaly februári HVG-interjúban ócska hazugságnak nevezte az édesanyák szja-mentességét, a Fidesz-kormány mégis életre keltette a nemzetközi szinten is egyedülálló adócsökkentési programot – hívta fel a figyelmet Borbély Beáta. A Nézőpont Intézet elemzője emlékeztetett: az elmúlt években számtalan kedvezményt vezetett be a kormány, amellyel példa nélküli módon támogatták az édesanyákat.
– 2020. január 1-jétől a négy vagy több gyermeket nevelő, majd 2025 októberétől már a három gyermeket nevelő édesanyák is szja-mentesek lettek. Közben 2023-tól a harminc év alatti, egy gyermeket vállaló édesanyák is adómentességet kaptak – sorolta az elemző, kiemelve, hogy a kormány kiszélesítette a kedvezményeket, és 2026. január 1-jétől a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák is szja-mentesek lettek.
A támogatások sora pedig ezzel még nem ért véget:
- 2027-től az 50 év alatti,
- 2028-től az 60 év alatti,
- 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes
édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet a munkával szerzett jövedelmei után.
Nem jött be tehát, amit Magyar Péter mondott, Orbán Viktor megígérte és be is vezette az adókedvezményeket
– mutatott rá Borbély Beáta.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Polyák Attila)
