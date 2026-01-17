magyar péternézőpont intézetborbély beátaorbán viktorédesanya

Nem jött be Magyar Péter számítása, Orbán Viktor beváltotta az ígéretét

A Tisza pártelnöke egy éve még hazugságnak nevezte az édesanyák adómentességét.

2026. 01. 17. 18:33
Ahhoz képest, hogy Magyar Péter egy tavaly februári HVG-interjúban ócska hazugságnak nevezte az édesanyák szja-mentességét, a Fidesz-kormány mégis életre keltette a nemzetközi szinten is egyedülálló adócsökkentési programot – hívta fel a figyelmet Borbély Beáta. A Nézőpont Intézet elemzője emlékeztetett: az elmúlt években számtalan kedvezményt vezetett be a kormány, amellyel példa nélküli módon támogatták az édesanyákat.

Megvalósult az édesanyák adómentessége

– 2020. január 1-jétől a négy vagy több gyermeket nevelő, majd 2025 októberétől már a három gyermeket nevelő édesanyák is szja-mentesek lettek. Közben 2023-tól a harminc év alatti, egy gyermeket vállaló édesanyák is adómentességet kaptak – sorolta az elemző, kiemelve, hogy a kormány kiszélesítette a kedvezményeket, és 2026. január 1-jétől a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák is szja-mentesek lettek.

A támogatások sora pedig ezzel még nem ért véget:

  • 2027-től az 50 év alatti,
  • 2028-től az 60 év alatti,
  • 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes

édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet a munkával szerzett jövedelmei után.

Nem jött be tehát, amit Magyar Péter mondott, Orbán Viktor megígérte és be is vezette az adókedvezményeket

– mutatott rá Borbély Beáta.

