Nem jött be Magyar Péter számítása, Orbán Viktor beváltotta az ígéretét

Ahhoz képest, hogy Magyar Péter egy tavaly februári HVG-interjúban ócska hazugságnak nevezte az édesanyák szja-mentességét, a Fidesz-kormány mégis életre keltette a nemzetközi szinten is egyedülálló adócsökkentési programot – hívta fel a figyelmet Borbély Beáta. A Nézőpont Intézet elemzője emlékeztetett: az elmúlt években számtalan kedvezményt vezetett be a kormány, amellyel példa nélküli módon támogatták az édesanyákat.

Megvalósult az édesanyák adómentessége (Fotó: Shutterstock)

– 2020. január 1-jétől a négy vagy több gyermeket nevelő, majd 2025 októberétől már a három gyermeket nevelő édesanyák is szja-mentesek lettek. Közben 2023-tól a harminc év alatti, egy gyermeket vállaló édesanyák is adómentességet kaptak – sorolta az elemző, kiemelve, hogy a kormány kiszélesítette a kedvezményeket, és 2026. január 1-jétől a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák is szja-mentesek lettek.

A támogatások sora pedig ezzel még nem ért véget:

2027-től az 50 év alatti,

2028-től az 60 év alatti,

2029-től pedig valamennyi kétgyermekes

édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet a munkával szerzett jövedelmei után.

Nem jött be tehát, amit Magyar Péter mondott, Orbán Viktor megígérte és be is vezette az adókedvezményeket

– mutatott rá Borbély Beáta.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Polyák Attila)