A Tisza Pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

európai néppártindextisza pártmagyar péterdokumentumprogram

Magyar Péter mást mond a választóknak és mást a Tisza párton belül

A Tisza Párt kommunikációja, illetve a valódi programja között ordítóan nagy a különbség Csercsa Balázs, a Tisza Párt egykori szakpolitikai vezetője szerint.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 14:31
Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)
Az Indexnek adott interjújában Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházi munkacsoportjának korábbi vezetője arról is beszélt, hogy hatalmas a különbség a párt kommunikációja és valódi programja között. 

 

Példaként említette a saját területét: 

"Olyan egyházpolitikai programot tettem le az asztalra, amely az egész társadalom számára igazságos, egyaránt képviseli a hívő és nem hívő polgárokat, biztosítja a lelkiismereti szabadságot, és ebben a keretben az egyházak javát is szolgálja, hozzájuk megbecsüléssel fordul. Ugyanakkor a legutóbbi egyeztetéseken és a belső kommunikációban azt vettem észre, hogy a Tisza Párt szándékai az egyházpolitikában eltérnek attól, amelyet kifelé kommunikálnak.

Ez pedig igaz minden más, általam megismert kérdésre is, mint gazdaság, oktatás, európai ügyek. Létezik egy kifelé kommunikált, kampányszerű program, de a valós szándékok ettől túl sok esetben eltérnek.

Csercsa Balázs a kifelé kommunikált program, valamint a valós szándékok közötti ellentmondással kapcsolatban más konkrét területeket, többek között a gazdaságot is megemlítette. Kiemelte:

"Szembetűnő volt az a kapkodás, amely az elhíresült hatszáz oldalas dokumentum megjelenését követte. Én más területen dolgoztam, ezért csak a témát mélyebben ismerőkkel folytatott beszélgetésekből vannak információim a dokumentumot illetően. A Tisza Párton belül is folyamatosak voltak a találgatások, hogy mi a helyzet ebben a kérdésben, 

azonban abban nagyjából mindenki egyetértett, hogy tartalmilag egyezik azokkal a gondolatokkal, amelyeket a párt gazdasági területétől már korábban is hallottunk. Ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése.

 A konkrét dokumentum készítésében – mint minden más dokumentum esetében – sok neves közgazdász és szakértő vett részt, és mindenki a saját területéről tett hozzá gondolatokat."

A volt tiszás szerint a Fidesz a kiszivárgott dokumentumot kormányprogramnak címkézte, valójában azonban mindenki tudta a Tisza Párt belső köreiben, hogy ez egy konvergenciaprogram (ez még a dokumentum nevében is szerepel), 

amely mögött rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak, és amely mentén a Tisza Párt vezetése meg akar majd állapodni Brüsszellel. Emellett a nyilvánosság számára készül választási gazdasági program, kifelé csak ezt kommunikálják.

 

Tehát Magyar Péter és emberei eltitkolják a választók elől a valódi programjukat, csak olyan dolgokról beszélnek, amikkel szerintük választást nyerhetnek.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

