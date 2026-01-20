szentkirályi alexandramagyar pétergazda

Magyar Péternek a látásával is baj lehet + videó

Miután a gazdák egyértelműen elutasították, Magyar Péter valótlanságokkal próbálta hitelteleníteni a tüntetőket – jelentette ki Szentkirályi Alexandra, aki szerint a politikus hamisan állította, hogy a demonstrálók DPK-s sálat viseltek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 22:44
Forrás: Facebook
Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában arról beszélt: miután Magyar Pétert a gazdák elutasították, a baloldali politikus azzal próbálta hitelteleníteni a tiltakozókat, hogy azt állította, DPK-s sálban jelentek meg a demonstráción.

Szentkirályi Alexandra/Facebook

Szentkirályi Alexandra szerint ez az állítás nem felel meg a valóságnak, a tüntetők nem viseltek ilyen jelképeket. Úgy fogalmazott: Magyar Péter kijelentései felvetik annak kérdését, hogy vagy tudatosan állított valótlanságot, vagy elszakadt a valóságtól.

Szentkirályi szerint a gazdák fellépése egyértelmű jelzés volt, amelyet nem lehet félremagyarázni vagy lejárató állításokkal elintézni.

 

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, a tüntető magyar gazdák rendesen kiosztották az odafurakodó Magyar Pétert. A Tisza vezetője nem tudta becsapni a tiltakozókat.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: MW)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Pétert utolérte a baloldal legfőbb átka, irány a lejtő + videó

Odrobina Kristóf avatarja

A baloldalon mindig ugyanaz a vége: ha Péterrel kampányolsz, biztos a bukás.

