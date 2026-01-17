Menczer Tamás: Magyar Péter megfutamodott, Miskolcra már el sem jött!

„Magyar Péter megfutamodott, Miskolcra már el sem jött!” – reagált Menczer Tamás arra a kérdésre, hogy a Tisza vezére miért nem időzítette saját eseményét a digitális polgári körök miskolci nagygyűlésének idejére. Korábban több városban is kifejezetten a Fidesz–KDNP háborúellenes gyűléseire szervezett rá demonstrációkat Magyar Péter, most azonban a borsodi megyeszékhelyen már távol maradt.

Menczer Tamás a miskolci háborúellenes gyűlésen (Forrás: Facebook)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán megosztott videóban úgy fogalmazott: Magyar Péter soha nem szólalt fel a brüsszeli és európai háborúpárti, katonai törekvésekkel szemben.

Hallgat, mint a sír, mert ezt a parancsot kapta Manfred Webertől

– jelentette ki.

A politikus szerint az ellenzéki szereplő már érzi a közelgő bukást. Mint mondta, az április 12-ei választás közeledtével egyre nyilvánvalóbb, hogy

Magyar Péter már nem tud versenyre kelni a kormánypárti rendezvényekkel, mivel az ő eseményeire nem járnak az emberek.

A kommunikációs igazgató Hann Endre ATV-s szereplésére is kitért, ahol szerinte a Medián szakértője bizonytalankodott a számokkal és az előrejelzésekkel kapcsolatban. „Ott dadogott az ATV-ben a nagy szakértő: a számok nem úgy számok, az előrejelzés nem úgy van” – fogalmazott.

A politikus hangsúlyozta:

a magyar emberek nem akarnak háborúba menni, és nem kérnek brüsszeli, ukránpárti bábkormányból sem. „Ezért mondjuk mi azt, hogy Orbán Viktor a biztos választás”

– tette hozzá.

Borítókép: Menczer Tamás megérkezett a digitális polgári körök miskolci nagygyűlésére (Forrás: Facebook)