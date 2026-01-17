menczer tamásHáborúellenes Gyűlésmagyar péter

Menczer Tamás: Magyar Péter megfutamodott, Miskolcra már el sem jött!

Menczer Tamás szerint Magyar Péter nem véletlenül maradt távol a miskolci háborúellenes gyűléstől: hallgat a brüsszeli katonai törekvésekről, mert erre kapott parancsot. A kormánypárti politikus úgy véli, az ellenzék érzi a közelgő vereséget.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 14:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Magyar Péter megfutamodott, Miskolcra már el sem jött!” – reagált Menczer Tamás arra a kérdésre, hogy a Tisza vezére miért nem időzítette saját eseményét a digitális polgári körök miskolci nagygyűlésének idejére. Korábban több városban is kifejezetten a Fidesz–KDNP háborúellenes gyűléseire szervezett rá demonstrációkat Magyar Péter, most azonban a borsodi megyeszékhelyen már távol maradt.

Menczer Tamás a miskolci háborúellenes gyűlésen (Forrás: Facebook)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán megosztott videóban úgy fogalmazott: Magyar Péter soha nem szólalt fel a brüsszeli és európai háborúpárti, katonai törekvésekkel szemben. 

Hallgat, mint a sír, mert ezt a parancsot kapta Manfred Webertől

– jelentette ki.

A politikus szerint az ellenzéki szereplő már érzi a közelgő bukást. Mint mondta, az április 12-ei választás közeledtével egyre nyilvánvalóbb, hogy 

Magyar Péter már nem tud versenyre kelni a kormánypárti rendezvényekkel, mivel az ő eseményeire nem járnak az emberek.

A kommunikációs igazgató Hann Endre ATV-s szereplésére is kitért, ahol szerinte a Medián szakértője bizonytalankodott a számokkal és az előrejelzésekkel kapcsolatban. „Ott dadogott az ATV-ben a nagy szakértő: a számok nem úgy számok, az előrejelzés nem úgy van” – fogalmazott.

A politikus hangsúlyozta: 

a magyar emberek nem akarnak háborúba menni, és nem kérnek brüsszeli, ukránpárti bábkormányból sem. „Ezért mondjuk mi azt, hogy Orbán Viktor a biztos választás”

– tette hozzá.

Borítókép: Menczer Tamás megérkezett a digitális polgári körök miskolci nagygyűlésére (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Háborúellenes gyűlés

Orbán Viktor Miskolcon bebizonyította, a magyar jobboldal még mindig képes újat mutatni

Háborúellenes gyűlés 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Érti ezt valaki?

Bayer Zsolt avatarja

Öt év egy tízéves kislány megerőszakolásárt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.