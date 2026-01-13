Az ónos eső nem ónos, hanem alattomos + videó

Az ónos eső nem ónos, hanem alattomos. Úgy vonja be a felületeket, mint az ón a fémeken: sima, fényes bevonatot képez. Az ónos eső túlhűlt esőcseppekből áll, melyek, amint földet érnek, azonnal jéggé fagynak. Így alakul ki a tükörsima és rendkívül csúszós burkolat – figyelmeztetett a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Mint a Magyar Nemzet megírta, a fővárosra és Pest vármegye egy részére is kiadta a HungaroMet
a másodfokú, narancssárga figyelmeztetést.
A veszélyjelzést később visszavonták.
Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren átmenetileg nem indítanak és nem fogadnak járatokat.
A fejleményekről a Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad. A helyzet délutánra javult, és újraindították a légi közlekedést.
