Az ónos eső nem ónos, hanem alattomos + videó

A Budapesti Rendőr-főkapitányság egy videóban arra hívja fel a figyelmet, hogy az ónos eső alattomosabb, mint a havazás. A fagyott esőcseppek tükörsima és rendkívül csúszós burkolatot hoznak létre a járdákon, utakon.

2026. 01. 13. 15:54
Az ónos eső nem ónos, hanem alattomos. Úgy vonja be a felületeket, mint az ón a fémeken: sima, fényes bevonatot képez. Az ónos eső túlhűlt esőcseppekből áll, melyek, amint földet érnek, azonnal jéggé fagynak. Így alakul ki a tükörsima és rendkívül csúszós burkolat – figyelmeztetett a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Mint a Magyar Nemzet megírta, a fővárosra és Pest vármegye egy részére is kiadta a HungaroMet

a másodfokú, narancssárga figyelmeztetést.

A veszélyjelzést később visszavonták.

Páty, 2025. január 21. Zúzmarával borított fák a 1102-es mellékút Páty-Zsámbék közötti útszakaszán 2025. január 21-én. A Magyar Közút közleménye szerint a meteorológiai előrejelzések alapján egyre többfelé kell számítani ónos esőre. MTI/Kocsis Zoltán
Nagy veszélyt jelent az utakon az ónos eső. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren átmenetileg nem indítanak és nem fogadnak járatokat.

A fejleményekről a Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad. A helyzet délutánra javult, és újraindították a légi közlekedést.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Varga György)

