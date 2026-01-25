Rendkívüli

„Üzenjünk Brüsszelnek!” – indul a nemzeti petíció

Háborúellenes GyűlésOrbán Viktorrezsicsökkentés

Orbán Viktor: A rezsicsökkentés eredményeit megvédjük

Ha nemzeti kormány marad, marad a rezsicsökkentés, ha brüsszeli kormány jön, akkor a rezsicsökkentésnek befellegzett – hangsúlyozta Orbán Viktor a háborúellenes gyűlésen. A kormányfő feltette a kérdést, hogy vajon kibírnák-e a magyar családok a háromszorosra emelkedett rezsit?

2026. 01. 25. 13:17
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
– A Tisza szerint a rezsicsökkentés humbug, és el akarják törölni. Persze. Erre kaptak utasítást Brüsszelből. Rossz helyen kopogtatnak: a rezsicsökkentés eredményeit megvédjük, mert ez a magyar emberek érdeke – közölte Orbán Viktor közösségi oldalán. A miniszterelnök egy részletet is megosztott a háborúellenes gyűlésen elmondott beszédéből. Orbán Viktor hangsúlyozta: 

a családok Európában kétszer-háromszor többet fizetnek a rezsijükért, mint a magyarok.

– Kibírnák-e ezt a magyar családok? Mindenki gondoljon arra, hogy 30-40 ezer forintos gázszámlája, ezt szorozza meg hárommal minden hónapban, majd elgondolkodhat, hogy milyen következménye lenne annak, ha nem lenne rezsicsökkentés – hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor hozzátette, hogy 

minél szegényebb valaki, annál jobban leteperné a földre a magas energiaár. 

Ezért a magyar kormány úgy döntött: a rezsit olyan kérdésnek tekinti, amelyet közösen kell szabályozni.

Létrehoztuk a rezsicsökkentést, ezt ellenfeleink el akarják törölni. A Tisza azt mondja, hogy a rezsicsökkentés humbug. Lehet, hogy a Rózsadombon humbug, Kaposvár külsőn nem biztos, szerintem ott fontos – húzta alá a miniszterelnök. Hozzátette: „ha nemzeti kormány marad, marad a rezsicsökkentés, ha brüsszeli kormány jön, akkor a rezsicsökkentésnek befellegzett” – jelentette ki Orbán Viktor. 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

