Orbán Viktor: A rezsicsökkentés eredményeit megvédjük

– A Tisza szerint a rezsicsökkentés humbug, és el akarják törölni. Persze. Erre kaptak utasítást Brüsszelből. Rossz helyen kopogtatnak: a rezsicsökkentés eredményeit megvédjük, mert ez a magyar emberek érdeke – közölte Orbán Viktor közösségi oldalán. A miniszterelnök egy részletet is megosztott a háborúellenes gyűlésen elmondott beszédéből. Orbán Viktor hangsúlyozta:

a családok Európában kétszer-háromszor többet fizetnek a rezsijükért, mint a magyarok.

– Kibírnák-e ezt a magyar családok? Mindenki gondoljon arra, hogy 30-40 ezer forintos gázszámlája, ezt szorozza meg hárommal minden hónapban, majd elgondolkodhat, hogy milyen következménye lenne annak, ha nem lenne rezsicsökkentés – hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor hozzátette, hogy

minél szegényebb valaki, annál jobban leteperné a földre a magas energiaár.

Ezért a magyar kormány úgy döntött: a rezsit olyan kérdésnek tekinti, amelyet közösen kell szabályozni.

Létrehoztuk a rezsicsökkentést, ezt ellenfeleink el akarják törölni. A Tisza azt mondja, hogy a rezsicsökkentés humbug. Lehet, hogy a Rózsadombon humbug, Kaposvár külsőn nem biztos, szerintem ott fontos – húzta alá a miniszterelnök. Hozzátette: „ha nemzeti kormány marad, marad a rezsicsökkentés, ha brüsszeli kormány jön, akkor a rezsicsökkentésnek befellegzett” – jelentette ki Orbán Viktor.