Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak, és azt is, hogy a választásig ezt el akarják titkolni

Orbán Viktor adta át az egymilliomodik gondosórát + videó

A miniszterelnök meglepetésvendég volt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 16:11
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
„Személyesen adtam át Ildikó néninek a gondosórát” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta: a hölggyel együtt már egymillió idős honfitársunk élt a lehetőséggel. „Aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet!” – hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Budapest, 2022. március 17. Egy 81 éves nyugdíjas férfi mutatja a csuklóján a Gondosóra programban kapott jelzőkészüléket a XI. kerületben, Budapesten 2022. március 17-én. A négyéves program ideje alatt minden 65 éven felüli magyar állampolgár alanyi jogon kaphat egy ingyenes, nyakban vagy karon hordható készüléket, amelynek segítségével bármilyen, otthon történt egészségi problémát egyetlen gombnyomással jelezhet egy éjjel-nappal működő diszpécserszolgálatnak. A programba körülbelül másfél millió, 65 éven felüli idős embert vonhatnak be. MTI/Soós Lajos
Fotó: MTI/Soós Lajos

Orbán Viktor egy videót is megosztott a találkozóról. A miniszterelnök azonban nem csak a gondosórával készült, egy csokor virágot is vitt a gondosóra egymilliomodik felhasználójának.

Ez valami őrület!

–reagált az asszony a kormányfő megérkezésére, aki elmondta, hogy régóta nagy tisztelője a miniszterelnöknek.

Ahogyan a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a Gondosóra program egyedülálló a világon. Az eszköz eddig már több mint hetvenezer életet mentett meg. A program ráadásul havazás idején is azonnali segítséget jelent. Erős havazás idején ugyanis különösen felértékelődik a gyors segítség szerepe: a

 gondosóra egyetlen gombnyomással nyújt támogatást vészhelyzetben, legyen szó elesésről, rosszullétről vagy közlekedési balesetről.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

