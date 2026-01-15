Orbán Viktor adta át az egymilliomodik gondosórát + videó

„Személyesen adtam át Ildikó néninek a gondosórát” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta: a hölggyel együtt már egymillió idős honfitársunk élt a lehetőséggel. „Aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet!” – hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Fotó: MTI/Soós Lajos

Orbán Viktor egy videót is megosztott a találkozóról. A miniszterelnök azonban nem csak a gondosórával készült, egy csokor virágot is vitt a gondosóra egymilliomodik felhasználójának.

Ez valami őrület!

–reagált az asszony a kormányfő megérkezésére, aki elmondta, hogy régóta nagy tisztelője a miniszterelnöknek.

Ahogyan a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a Gondosóra program egyedülálló a világon. Az eszköz eddig már több mint hetvenezer életet mentett meg. A program ráadásul havazás idején is azonnali segítséget jelent. Erős havazás idején ugyanis különösen felértékelődik a gyors segítség szerepe: a