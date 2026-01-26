Orbán Viktor: Kis közlemény, kis vázlat + videó

Emlékezetes, a miniszterelnök a Rónai Egonnak adott tavaly novemberi interjúja alatt folyamatosan ábrákat vetett papírra. Orbán Viktor most hasonló jegyzetet készített azelőtt, mielőtt a közösségi oldalán bejelentette, hogy utasítást adott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek az ukrán nagykövet bekéretésére.
Ez egy vázlat. Kis közlemény, kis vázlat
– mondta a kormányfő a Facebookra feltöltött videójában a jegyzetről.
Orbán Viktor korábban az ábrákról elárulta:
Ezek nem rajzok. Ezek egy új, sajátos nyelvnek a lenyomatai.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
