Orbán Viktor: Kis közlemény, kis vázlat + videó

Emlékezetes, a miniszterelnök a Rónai Egonnak adott tavaly novemberi interjúja alatt folyamatosan ábrákat vetett papírra. Orbán Viktor most hasonló jegyzetet készített azelőtt, mielőtt a közösségi oldalán bejelentette, hogy utasítást adott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek az ukrán nagykövet bekéretésére.

Ez egy vázlat. Kis közlemény, kis vázlat

– mondta a kormányfő a Facebookra feltöltött videójában a jegyzetről.

Orbán Viktor korábban az ábrákról elárulta:

Ezek nem rajzok. Ezek egy új, sajátos nyelvnek a lenyomatai.

