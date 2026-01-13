Orbán Viktor: Már csak 89 nap van hátra, vagyis 45-öt kell aludni a győzelemig + videó

A köztársasági elnök döntése értelmében április 12-én tartják a választást – emlékeztette Orbán Viktor a facebookosokat. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában rámutatott: a voksolásig már kevesebb mint három hónap van hátra.

A kormányfő számításai szerint a választásig

mindössze 89 nap van hátra, vagyis már csak 45-öt kell aludni a győzelemig.

Ezzel arra utalt, hogy nem sok időt hagynak maguknak a pihenésre a kormánypártok a kampányban.

Mint lapunk megírta, Sulyok Tamás államfő kihirdette a 2026-os országgyűlési választások időpontját: április 12-én járulhatunk az urnák elé. A köztársasági elnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben azt írta:

Az alaptörvényben és a választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, az erről szóló határozatommal kitűztem az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását. A szavazásra 2026. április 12-én, vasárnap kerül sor.

„A demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga. Biztatok mindenkit, hogy éljen vele!” – hangsúlyozta az államfő.