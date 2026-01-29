ökumenikus segélyszervezetgáncs kristófadomány

Rekordösszeg, négyszázmillió forint adomány gyűlt össze az ökumenikusok jubileumi adventi adománygyűjtésében

Több mint hatszázezren csatlakoztak a karitatív szervezet egész éves munkájának támogatásához.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 29. 17:21
Több mint 600 ezren csatlakoztak a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyűjtéséhez, és rekordösszegű, több mint 400 millió forint adományt ajánlottak föl a karitatív szervezet egész éves munkájának támogatására.

Budapest, 2026. január 29. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet önkéntesei az adventi adománygyűjtésről tartott sajtótájékoztatón a budapesti Gerbeaud Kávéházban 2026. január 29-én. Több mint 600 ezren csatlakoztak a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyűjtéséhez, és rekordösszegű, több mint 400 millió forint adományt ajánlottak föl a karitatív szervezet egész éves munkájának támogatására. MTI/Kocsis Zoltán
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet önkéntesei (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Gáncs Kristóf, a segélyszervezet ügyvezető igazgatója csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: 

minden eddiginél több adományt tudtak gyűjteni múlt év végén. 

Megköszönte minden támogatónak, vállalati és médiapartnernek, továbbá a magánadományozóknak és önkénteseiknek a részvételt az adománygyűjtésben.

Elmondta: 

az adventi gyűjtésből származó támogatás 8 százalékát az ünnepek alatt használták fel, többek között gyermekeket leptek meg személyre szóló ajándékkal, segélycsomagot juttattak el a rászorulóknak, tűzifával segítették azokat, akik nem tudták önerőből megvásárolni.

 A hagyományos adventi-karácsonyi szeretetvendégségben meleg ételt osztottak.

Az adományok 92 százalékát a segélyszervezet egész éves munkájának finanszírozására fordítják, így többek között több mint 50 intézményben több mint 400 munkatárssal mintegy 102 szociális szolgáltatást működtetnek egész évben, a Kapaszkodó programban évente 30 helyszínen 3600 gyermek számára kínálnak esélyt a felzárkózásra közösségi és egyéni fejlesztő foglalkozásokkal, az átmeneti otthonokban pedig évente több mint 300 családnak nyújtanak menedéket.

Hevesi Nóra, a Tesco Magyarország kommunikációs vezetője a rendezvényen Magyarország legnagyobb adománygyűjtő csapatának eredményeiről szólva elmondta:

a Tesco vásárlói több mint 107 millió forint adománnyal támogatták a segélyszervezetet az akcióban.

Kiemelte: a vásárlók tudják, hogy van értelme csatlakozni az adománygyűjtéshez, ismerik a segélyszervezet munkáját.

A segélyszervezet stratégiai partnerének, az MBH Banknak a marketingigazgatója, Pataky Piroska a rendezvényen arról beszélt, nagyon fontos a vállalat számára az adományozás. Tavaly az adventi adománygyűjtést a banknál történő számlanyitással kapcsolták össze, így 50 millió forintot gyűjtöttek.

A segélyszervezet stratégiai partnere, a Mastercard marketingmenedzsere, Gyimesi Anna azt mondta: adventkor a készpénzes támogatás mellett a segélyszervezet adományozói már tap on phone megoldással is fizethettek, amely okoseszközöket alakít terminállá. Mint mondta, ez a technikai újítás kényelmesebb az adományozók számára, így az adomány mértéke és száma is nőhet. Az adventi adománygyűjtésben 20 millió forintnyi bankkártyás adomány érkezett, amit a Mastercard megduplázott.

Láng Géza, Magyar Posta elnök-vezérigazgatója arról beszélt, a posta az adománycsomagok célba juttatásán túl a postákon kihelyezett perselyekben is gyűjtött pénzadományt a segélyszervezet számára, ebből több mint 13 millió forint gyűlt össze.

A posta emellett az adventi időszakban az MPL csomagautomatákon keresztül kezelt csomagok feladási díjából is támogatta 10 forinttal a segélyszervezetet, ebből négymillió forint gyűlt össze.

A segélyszervezet összefoglalója szerint az összefogáshoz ez alkalommal is számos módon lehetett csatlakozni, de a legnépszerűbb adományozási forma ezúttal is a 1353-as adományvonal volt, amit advent időszakában 231 584 alkalommal tárcsázták országszerte, hívásonként, illetve sms-enként 500 forintot felajánlva a segélyszervezetnek. Az adományvonalon érkezett 115,792 millió forintnyi felajánlással, a Tesco áruházi adománykuponos gyűjtés során összegyűlt 107 millió forinttal, valamint a magán- és vállalati befizetések majdnem 178 millió forint adományával a 30. adventi adománygyűjtés során összesen több mint 400 millió forint felajánlás érkezett.

Borítókép: Gáncs Kristóf, a segélyszervezet ügyvezető igazgatója (Forrás: Ökumenikus Segélyszervezet)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

