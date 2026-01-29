Rekordösszeg, négyszázmillió forint adomány gyűlt össze az ökumenikusok jubileumi adventi adománygyűjtésében

Több mint 600 ezren csatlakoztak a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyűjtéséhez, és rekordösszegű, több mint 400 millió forint adományt ajánlottak föl a karitatív szervezet egész éves munkájának támogatására.
Gáncs Kristóf, a segélyszervezet ügyvezető igazgatója csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján elmondta:
minden eddiginél több adományt tudtak gyűjteni múlt év végén.
Megköszönte minden támogatónak, vállalati és médiapartnernek, továbbá a magánadományozóknak és önkénteseiknek a részvételt az adománygyűjtésben.
Elmondta:
az adventi gyűjtésből származó támogatás 8 százalékát az ünnepek alatt használták fel, többek között gyermekeket leptek meg személyre szóló ajándékkal, segélycsomagot juttattak el a rászorulóknak, tűzifával segítették azokat, akik nem tudták önerőből megvásárolni.
A hagyományos adventi-karácsonyi szeretetvendégségben meleg ételt osztottak.
Az adományok 92 százalékát a segélyszervezet egész éves munkájának finanszírozására fordítják, így többek között több mint 50 intézményben több mint 400 munkatárssal mintegy 102 szociális szolgáltatást működtetnek egész évben, a Kapaszkodó programban évente 30 helyszínen 3600 gyermek számára kínálnak esélyt a felzárkózásra közösségi és egyéni fejlesztő foglalkozásokkal, az átmeneti otthonokban pedig évente több mint 300 családnak nyújtanak menedéket.
Hevesi Nóra, a Tesco Magyarország kommunikációs vezetője a rendezvényen Magyarország legnagyobb adománygyűjtő csapatának eredményeiről szólva elmondta:
a Tesco vásárlói több mint 107 millió forint adománnyal támogatták a segélyszervezetet az akcióban.
Kiemelte: a vásárlók tudják, hogy van értelme csatlakozni az adománygyűjtéshez, ismerik a segélyszervezet munkáját.
A segélyszervezet stratégiai partnerének, az MBH Banknak a marketingigazgatója, Pataky Piroska a rendezvényen arról beszélt, nagyon fontos a vállalat számára az adományozás. Tavaly az adventi adománygyűjtést a banknál történő számlanyitással kapcsolták össze, így 50 millió forintot gyűjtöttek.
