Rekordösszeg, négyszázmillió forint adomány gyűlt össze az ökumenikusok jubileumi adventi adománygyűjtésében

A segélyszervezet stratégiai partnere, a Mastercard marketingmenedzsere, Gyimesi Anna azt mondta: adventkor a készpénzes támogatás mellett a segélyszervezet adományozói már tap on phone megoldással is fizethettek, amely okoseszközöket alakít terminállá. Mint mondta, ez a technikai újítás kényelmesebb az adományozók számára, így az adomány mértéke és száma is nőhet. Az adventi adománygyűjtésben 20 millió forintnyi bankkártyás adomány érkezett, amit a Mastercard megduplázott.

Láng Géza, Magyar Posta elnök-vezérigazgatója arról beszélt, a posta az adománycsomagok célba juttatásán túl a postákon kihelyezett perselyekben is gyűjtött pénzadományt a segélyszervezet számára, ebből több mint 13 millió forint gyűlt össze.

A posta emellett az adventi időszakban az MPL csomagautomatákon keresztül kezelt csomagok feladási díjából is támogatta 10 forinttal a segélyszervezetet, ebből négymillió forint gyűlt össze.

A segélyszervezet összefoglalója szerint az összefogáshoz ez alkalommal is számos módon lehetett csatlakozni, de a legnépszerűbb adományozási forma ezúttal is a 1353-as adományvonal volt, amit advent időszakában 231 584 alkalommal tárcsázták országszerte, hívásonként, illetve sms-enként 500 forintot felajánlva a segélyszervezetnek. Az adományvonalon érkezett 115,792 millió forintnyi felajánlással, a Tesco áruházi adománykuponos gyűjtés során összegyűlt 107 millió forinttal, valamint a magán- és vállalati befizetések majdnem 178 millió forint adományával a 30. adventi adománygyűjtés során összesen több mint 400 millió forint felajánlás érkezett.