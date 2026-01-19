Saját otthon helyett lakbért fizettetne a Tisza Párt

Ismét a lakáspiaccal kapcsolatban kezdett értekezésbe a Tisza Párt. Magyar Péterék nehezményezték, hogy a teljes magyar lakásállománynak mindössze alig két százaléka van önkormányzati tulajdonban, miközben az általuk példának tekintett „fejlett Nyugaton” ez az arány 20-30 százalék is lehet.

Forrás: Facebook

A Tisza Párt a közösségi tulajdonban lévő lakások alacsony számát láthatóan problémásnak tekinti, és a lakástulajdon arányának rovására növelné a bérlakások számát, mindezt a társadalmi különbségekkel indokolva. Így a Tisza Párt továbbra is kitart a nyáron kialakított álláspontja mellett, amelyben sajátos logika mentén támadja Magyar Péter az Otthon start programot, amely példátlan léptékű kedvezményt – mindössze háromszázalékos kamatozású hitelkonstrukciót – nyújt a fiataloknak, sőt szinte bárkinek, aki még nem rendelkezik saját lakással.

A Tisza Párt elnöke a nyár folyamán ugyanis több kampányeseményén is szóba hozta a kormány új támogatási programját és légből kapott, minden valóságalapot nélkülöző állításokkal igyekezett bagatellizálni a jelentőségét, sőt kifejezetten károsnak állította be az Otthon startot.

Mindez annak fényében különösen visszatetsző, hogy egy korábbi interjúban Magyar azzal kérkedett, 18 évesen már saját lakással rendelkezett, ami nagy segítséget jelentett a felnőtt életkezdéséhez.

Légből kapott állítás a húszszázalékos áremelkedésről

A politikus a kampánykörútja egyik állomásán, Körösladányban úgy fogalmazott: „2015-ben Budapesten öt- hatévnyi átlagkeresetből lehetett venni egy pici lakást, most pedig tízéves átlagbér kell hozzá, és még ebben nincs benne a mostani húszszázalékos drágulás, amit az elhamarkodott és rossz döntések eredményeztek.”

Magyar Péter tehát már kész tényként emlegette a húszszázalékos ingatlan-áremelkedést, holott ez egyértelműen hamis állítás volt.

Az Otthon start programmal kapcsolatban Balogh László, az Ingatlan.com vezető szakértője lapunknak azt mondta: nem várható jelentős mértékű áremelkedés a kedvezményes hitelprogram miatt.