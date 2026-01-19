magyar pétertisza pártfacebookotthon

Saját otthon helyett lakbért fizettetne a Tisza Párt

A Tisza Párt, és annak elnöke saját tulajdon helyett bérleményekbe terelné a fiatalokat.

Gábor Márton
2026. 01. 19. 19:30
Fotó: Hatlaczki Balázs
Ismét a lakáspiaccal kapcsolatban kezdett értekezésbe a Tisza Párt. Magyar Péterék nehezményezték, hogy a teljes magyar lakásállománynak mindössze alig két százaléka van önkormányzati tulajdonban, miközben az általuk példának tekintett „fejlett Nyugaton” ez az arány 20-30 százalék is lehet. 

Forrás: Facebook

A Tisza Párt a közösségi tulajdonban lévő lakások alacsony számát láthatóan problémásnak tekinti, és a lakástulajdon arányának rovására növelné a bérlakások számát, mindezt a társadalmi különbségekkel indokolva. Így a Tisza Párt továbbra is kitart a nyáron kialakított álláspontja mellett, amelyben sajátos logika mentén támadja Magyar Péter az Otthon start programot, amely példátlan léptékű kedvezményt – mindössze háromszázalékos kamatozású hitelkonstrukciót – nyújt a fiataloknak, sőt szinte bárkinek, aki még nem rendelkezik saját lakással. 

A Tisza Párt elnöke a nyár folyamán ugyanis több kampányeseményén is szóba hozta a kormány új támogatási programját és légből kapott, minden valóságalapot nélkülöző állításokkal igyekezett bagatellizálni a jelentőségét, sőt kifejezetten károsnak állította be az Otthon startot.

Mindez annak fényében különösen visszatetsző, hogy egy korábbi interjúban Magyar azzal kérkedett, 18 évesen már saját lakással rendelkezett, ami nagy segítséget jelentett a felnőtt életkezdéséhez.

 

Légből kapott állítás a húszszázalékos áremelkedésről

A politikus a kampánykörútja egyik állomásán, Körösladányban úgy fogalmazott: „2015-ben Budapesten öt- hatévnyi átlagkeresetből lehetett venni egy pici lakást, most pedig tízéves átlagbér kell hozzá, és még ebben nincs benne a mostani húszszázalékos drágulás, amit az elhamarkodott és rossz döntések eredményeztek.”

Magyar Péter tehát már kész tényként emlegette a húszszázalékos ingatlan-áremelkedést, holott ez egyértelműen hamis állítás volt.

Az Otthon start programmal kapcsolatban Balogh László, az Ingatlan.com vezető szakértője lapunknak azt mondta: nem várható jelentős mértékű áremelkedés a kedvezményes hitelprogram miatt.

 

Bécsben is „jól elvannak” a bérlakásokban

A „több tízezer bérlakás” építésének ígérete szintén elhangzott a fórumon. A Tisza Párt elnöke azzal érvelt, hogy Bécsben az emberek több mint fele bérlakásban lakik, és „jól elvannak”. Megismételte azt a már többször hangoztatott ígéretét, hogy ha kormányzati pozícióba kerülnek, „több tízezer állami bérlakást építenek”.

 

Tündérmese a gellérthegyi lakásról

A Tisza Párt elnökének riogatása túl azon, hogy károkat okozhat az ingatlanpiac szereplőinek, elbizonytalaníthat, vagy elhamarkodott döntésre késztethet embereket, azért is rendkívül tisztességtelen, mert 

ő maga – saját elmondása szerint – hihetetlen szerencsével jutott saját lakáshoz fiatalon.

A HVG-nek adott 2024. decemberi interjúban Magyar Péter felidézte gyermekkori emlékeit arról, miképp finanszírozta az életét, miután 18 évesen elköltözött otthonról.

„Nagyapámmal egyszer együtt mentünk egy idős hölgyismerőséhez, 8-10 éves lehettem, megdicsértem a kertben a gyönyörű apácaliliomokat – kertésznek készültem – és a kapott lekváros kenyeret. 18 éves koromban derült ki, hogy a hölgy másnap rám íratott egy kis gellérthegyi lakást” – így hangzott 

a rendhagyó történet, majd hozzáfűzte, hogy később ezt a lakást adta el, így tudott a Károlyi-kerthez költözni, az egyetem szomszédságába.

Magyar Péter az Otthon start program elleni hergeléssel lényegében azt üzeni a mostani fiataloknak, hogy akiknek nincs akkora „szerencséjük”, mint neki, vagyis nem írattak a nevükre gyerekkorukban egy lakást, azok ne is akarjanak saját tulajdonú ingatlant, hiába a rendkívül kedvezményes kamatozású hitel, inkább várjanak az állami bérlakásokra, ami nem több, mint a Tisza kampányígérete.

Borítókép: A Tisza Párt rendezvénye (Fotó: Hatlaczki Balázs)

