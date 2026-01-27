Újraosztják a lapokat a baloldalon, a globalista részvényesek pártja a Tisza

„Újraosztották a lapokat a baloldalon, mert a globalista részvényesek győzelmet várnak a Tisza Párttól” – mutatott rá a közösségi oldalán Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője, aki szerint az elmúlt napok politikai bejelentései egy átfogó baloldali átrendeződés részei.
Az elemző emlékeztet: a jelek szerint az MSZP nem indul a választáson , a volt jobbikos Jakab Péter pedig a Demokratikus Koalícióhoz igazolt. A felszínen ez két különálló politikai hír, Pálfalvi Milán szerint azonban ugyanannak a folyamatnak a lenyomatai. A baloldalon portfóliótisztítást hajtottak végre, mert a globalista körök egyértelmű győzelmi elvárást fogalmaztak meg a Tisza Párttal szemben.
Az elemző szerint ma már nincs valódi mozgástér a baloldalon:
így vagy úgy, de mindenkinek be kell állnia a globalista érdek mögé.
Aki erre nem alkalmas vagy politikailag elhasználódott, félreállítják, aki pedig megfelel az elvárásoknak, új szerepbe helyezik.
Egyre sikertelenebb Magyar Péter
Pálfalvi Milán párhuzamot vont Brüsszel és Budapest között is. Míg Ursula von der Leyen a globalisták brüsszeli helytartója, addig Magyar Péter a magyarországi szerepre pályázik. A Tisza Párt elnöke azonban az elemző szerint az elmúlt időszakban egyre sikertelenebb, ezért a porhintéséhez külső erősítést kapott.
Ebben a folyamatban jelenik meg újra Bajnai Gordon neve, valamint a pártvezetésbe fentről odavezényelt Kapitány István és Orbán Anita.
Az elemzés szerint ezek a szereplők nem véletlenül kerültek előtérbe: ha eljön az idő, ők intézik majd a megszorításokat, miközben Magyar Péter folytathatja a szemfényvesztést – feltéve, hogy újdonsült globalista „barátai” nem szorítják ki addigra a megingott elnöki székből.
Pálfalvi Milán három tanulságot is levon a baloldali újraosztásból:
- Aki nem tanul a múlt hibáiból, újra és újra olyan politikusok mögé áll be, mint Jakab Péter, akinek az útja a Jobbiktól a DK-ig vezetett; vagy mint Magyar Péter, aki Brüsszel globalista szálláscsinálójává vált Magyarországon.
- A baloldalon folyamatosan zajlik egymás elárulása egy önérdekből bálványozott ideológia érdekében. Kommunizmus, liberalizmus, globalizmus – mind egy tőről fakadnak: egy szűk kör diktatórikus akaratának ráerőltetését jelentik a közösségekre.
- Aki nem hagyja magát megszédíteni a globalista színjátéktól, Magyar Pétertől, a Tisza Párttól és a „független” szakértőktől, annak mindössze egy kérdést kell feltennie a jó döntéshez: ki volt az, aki teljes ellenszélben is nemet mondott a migrációra és a háborúra?
