tisza pártmagyar péterbaloldalNézőpont Intézet

Újraosztják a lapokat a baloldalon, a globalista részvényesek pártja a Tisza

Átfogó baloldali átrendeződés zajlik Magyarországon: az MSZP kiszállása és Jakab Péter DK-hoz igazolása nem elszigetelt események, hanem egy tudatos „portfóliótisztítás” részei – állítja Pálfalvi Milán. A Nézőpont Intézet elemzője szerint a globalista körök egyértelmű győzelmet várnak a Tisza Párttól, ezért a baloldalon ma már nincs valódi mozgástér: mindenkinek be kell állnia a kijelölt érdek mögé, vagy félreállítják.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 17:44
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Orbán Anita, a párt külügyi szakértője (Fotó: Facebook/Orbán Anita)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Újraosztották a lapokat a baloldalon, mert a globalista részvényesek győzelmet várnak a Tisza Párttól” – mutatott rá a közösségi oldalán Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője, aki szerint az elmúlt napok politikai bejelentései egy átfogó baloldali átrendeződés részei.

Tisza Párt, baloldal, nem indul az MSZP
Az MSZP is kiesik, a Tisza Párt kezébe kerültek a baloldal lapjai. Fotó: Havran Zoltán

Az elemző emlékeztet: a jelek szerint az MSZP nem indul a választáson , a volt jobbikos Jakab Péter pedig a Demokratikus Koalícióhoz igazolt. A felszínen ez két különálló politikai hír, Pálfalvi Milán szerint azonban ugyanannak a folyamatnak a lenyomatai. A baloldalon portfóliótisztítást hajtottak végre, mert a globalista körök egyértelmű győzelmi elvárást fogalmaztak meg a Tisza Párttal szemben.

Az elemző szerint ma már nincs valódi mozgástér a baloldalon: 

így vagy úgy, de mindenkinek be kell állnia a globalista érdek mögé.

Aki erre nem alkalmas vagy politikailag elhasználódott, félreállítják, aki pedig megfelel az elvárásoknak, új szerepbe helyezik.

 

Egyre sikertelenebb Magyar Péter

Pálfalvi Milán párhuzamot vont Brüsszel és Budapest között is. Míg Ursula von der Leyen a globalisták brüsszeli helytartója, addig Magyar Péter a magyarországi szerepre pályázik. A Tisza Párt elnöke azonban az elemző szerint az elmúlt időszakban egyre sikertelenebb, ezért a porhintéséhez külső erősítést kapott.

Ebben a folyamatban jelenik meg újra Bajnai Gordon neve, valamint a pártvezetésbe fentről odavezényelt Kapitány István és Orbán Anita.

Az elemzés szerint ezek a szereplők nem véletlenül kerültek előtérbe: ha eljön az idő, ők intézik majd a megszorításokat, miközben Magyar Péter folytathatja a szemfényvesztést – feltéve, hogy újdonsült globalista „barátai” nem szorítják ki addigra a megingott elnöki székből.

Pálfalvi Milán három tanulságot is levon a baloldali újraosztásból:

  1. Aki nem tanul a múlt hibáiból, újra és újra olyan politikusok mögé áll be, mint Jakab Péter, akinek az útja a Jobbiktól a DK-ig vezetett; vagy mint Magyar Péter, aki Brüsszel globalista szálláscsinálójává vált Magyarországon.
  2. A baloldalon folyamatosan zajlik egymás elárulása egy önérdekből bálványozott ideológia érdekében. Kommunizmus, liberalizmus, globalizmus – mind egy tőről fakadnak: egy szűk kör diktatórikus akaratának ráerőltetését jelentik a közösségekre.
  3. Aki nem hagyja magát megszédíteni a globalista színjátéktól, Magyar Pétertől, a Tisza Párttól és a „független” szakértőktől, annak mindössze egy kérdést kell feltennie a jó döntéshez: ki volt az, aki teljes ellenszélben is nemet mondott a migrációra és a háborúra?

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Orbán Anita, a párt külügyi szakértője (Forrás: Facebook)

add-square Választás 2026

Orbán Viktor: Helyi tudás nélkül nem lehet kormányozni Magyarországot + videó

Választás 2026 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjakab péter

Klára, Péter és az átváltozás

Kárpáti András avatarja

A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu