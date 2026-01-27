Újraosztják a lapokat a baloldalon, a globalista részvényesek pártja a Tisza

„Újraosztották a lapokat a baloldalon, mert a globalista részvényesek győzelmet várnak a Tisza Párttól” – mutatott rá a közösségi oldalán Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője, aki szerint az elmúlt napok politikai bejelentései egy átfogó baloldali átrendeződés részei.

Az MSZP is kiesik, a Tisza Párt kezébe kerültek a baloldal lapjai. Fotó: Havran Zoltán

Az elemző emlékeztet: a jelek szerint az MSZP nem indul a választáson , a volt jobbikos Jakab Péter pedig a Demokratikus Koalícióhoz igazolt. A felszínen ez két különálló politikai hír, Pálfalvi Milán szerint azonban ugyanannak a folyamatnak a lenyomatai. A baloldalon portfóliótisztítást hajtottak végre, mert a globalista körök egyértelmű győzelmi elvárást fogalmaztak meg a Tisza Párttal szemben.

Az elemző szerint ma már nincs valódi mozgástér a baloldalon:

így vagy úgy, de mindenkinek be kell állnia a globalista érdek mögé.

Aki erre nem alkalmas vagy politikailag elhasználódott, félreállítják, aki pedig megfelel az elvárásoknak, új szerepbe helyezik.

Egyre sikertelenebb Magyar Péter

Pálfalvi Milán párhuzamot vont Brüsszel és Budapest között is. Míg Ursula von der Leyen a globalisták brüsszeli helytartója, addig Magyar Péter a magyarországi szerepre pályázik. A Tisza Párt elnöke azonban az elemző szerint az elmúlt időszakban egyre sikertelenebb, ezért a porhintéséhez külső erősítést kapott.

Ebben a folyamatban jelenik meg újra Bajnai Gordon neve, valamint a pártvezetésbe fentről odavezényelt Kapitány István és Orbán Anita.

Az elemzés szerint ezek a szereplők nem véletlenül kerültek előtérbe: ha eljön az idő, ők intézik majd a megszorításokat, miközben Magyar Péter folytathatja a szemfényvesztést – feltéve, hogy újdonsült globalista „barátai” nem szorítják ki addigra a megingott elnöki székből.

Pálfalvi Milán három tanulságot is levon a baloldali újraosztásból: