Bayer Zsolt: Orbán Viktor betartja az ígéreteit, Magyar Péter minden nap hazudik + videó

A magyarok többsége Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek

Bayer Zsolt: Orbán Viktor betartja az ígéreteit, Magyar Péter minden nap hazudik

Kitálalt Csercsa Balázs, a Tisza volt szakpolitikusa, és kiderült, hogy Magyar Péter és pártja titkolja valódi terveit – hangzott el az Igazság órájában. A hétfői műsor vendége, Bayer Zsolt rámutatott: amíg Orbán Viktor betartja az ígéretét, addig Magyar Péterről ismét kiderült, milyen politikát folytat valójában. A Magyar Nemzet publicistája a kormány családokat támogató intézkedéseiről és a Tisza helyzetéről is beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 7:27
Biztosan van egy kemény mag Magyar Péter körül, akiknek minden mindegy, mit mond a pártelnök. De Magyarral ellentétben, amit Orbán Viktor eddig megígért, be is tartotta. Azt is mondta a legelején, hogy nem lesz politikus, aztán az lett – idézte fel az Igazság órája hétfői adásában Bayer Zsolt, lapunk munkatársa.

Csercsa Balázs, a Tisza kiugrott egyházügyi kabinetvezetője besokallt, és elmondta, mi a valóság, mire Magyar Péter azzal védekezett, hogy sértett ember, akit a Fidesz megvett – hangzott el a műsorban. 

Kiderült, milyen Magyar Péter valójában, mindenkivel üvölt, nem tud máshogy beszélni

– mutatott rá Bayer Zsolt.

Kitértek arra is, hogy azok után, hogy minden nap kiderül, hogy Magyar Péter hazudik, vajon a tiszások miért hisznek neki. És közben a Závecz felmérése szerint a képzett, iskolázott szavazók állnak Magyar Péter mögött.

A Lázárinfón történtekről azt mondta Bayer Zsolt, hogy a baloldali sajtó addig jutott, hogy az ott felbukkant bűnözők priusza hogyan kerülhetett ki.

Nemi erőszak, emberölés, rablás szerepel a bűnlajstromban, és az a kérdés a baloldalon, hogy kerültek ki az adatok

– jegyezte meg a publicista, hozzátéve: Lázár János bocsánatot is kért utána, de már az sem számít.

Kitértek arra is, hogy Bródy János fél, és azt mondta, reméli, hogy a vesztes fél elismeri majd a vereséget, különben polgárháború lesz. Az nem derült ki, szerinte melyik fél fog veszíteni, de Bayer Zsolt szerint Magyar Péter lesz az, aki a hangulatot szítja majd a veresége után.

 

Ezzel akarnak választást nyerni?

A publicista reagált arra is, hogy Németh Balázs postaládájába egy tiszás aktivista kutyaürüléket tett.

– Van egy miniszterelnök, aki elmondja, hogy van és lesz is 13. havi nyugdíj, kiáll a rezsicsökkentés mellett, a háborún kívül tartja Magyarországot, folytatja a családtámogatásokat, beleértve az édesanyák támogatását. Ezzel szemben vannak a tiszások, akik reggel felkelnek, kutyaszart gyűjtenek, majd mindezt beletuszkolják egy postaládába. Ez volna az élet? Ez volna a sorsa, a jövője ezeknek az embereknek? – tette fel a kérdést, mire a műsorvezető elárulta azt is, hogy a szóban forgó tiszás aktivista ezek után több pornóoldalra is regisztrált Németh Balázs nevével.

Ez a politikájuk, ezzel akarnak választást nyerni?

– tették fel a kérdést az adásban.

Arról, hogy az ukrán elnök és az ukrán külügyminiszter beavatkozik a magyar választásokba, a publicista úgy fogalmazott: – Az a legszebb, amikor Zelenszkij arról beszél, hogy Magyarország miniszterelnökét fel kell pofozni, és az unió pénzén élősködik Orbán Viktor. Miközben ő az, aki egy guriga vécépapírt nem tudna venni, ha nem finanszírozná a háborúját és az egész országát az unió, tőlünk pedig áramot és benzint kapnak. Majd jön a külügyminiszter, aki Szálasi Ferenchez hasonlította Orbán Viktort. Schmidt Máriát idézném, aki úgy fogalmazott, az ukrán külügyminiszteren kívül nincs más külügyminiszter sem, aki tudja, ki volt Szálasi. Ők ugyanis rajonganak érte, az ő elvtársuk. Egy miniszterük pedig, egy hölgy nemrégiben arról beszél, hogy aki homo sapiens, az ukránul beszél. Vagyis, ők járhatnak horogkereszttel, megkaphatják az összes pénzt, amit követelnek és nyíltan mondhatják azt, hogy aki nem ukránul beszél, az nem ember – hívta fel a figyelmet.

A Tisza viszont továbbra is kiáll amellett, hogy Ukrajna a NATO és az Európai Unió tagja legyen. – Weber nemrégiben azt mondta, hogy el kellene törölni a vétót, mert szerinte nem lehet, hogy a közös döntést egyes országok megakasszák. De a vétó lényege éppen ez, hogy adott esetben, akár egy ország is meg tudja akasztani azt, amivel nem ért egyet – tisztázta Bayer Zsolt, hozzátéve, hogy Orbán Anita szerencsére megígérte, hogy ők eltörlik majd a vétót. – Magyar Péter pedig két nappal rá arról beszélt, (bár Brüsszel ezt várja el), ők aztán biztos nem engedik be majd a menekülteket – mutatott rá az újságíró.

Kapitány István Tiszás szerepvállalásáról megjegyezték, a magyarok biztosan értékelni fogják, amikor háromszor, négyszer annyit kell fizetniük a rezsiért, hogy az egykori Shell-menedzser ismeri Michael Schumachert.

