Bayer Zsolt: Orbán Viktor betartja az ígéreteit, Magyar Péter minden nap hazudik + videó

Biztosan van egy kemény mag Magyar Péter körül, akiknek minden mindegy, mit mond a pártelnök. De Magyarral ellentétben, amit Orbán Viktor eddig megígért, be is tartotta. Azt is mondta a legelején, hogy nem lesz politikus, aztán az lett – idézte fel az Igazság órája hétfői adásában Bayer Zsolt, lapunk munkatársa.

Bayer Zsolt: Ismét kiderült, milyen Magyar Péter valójában (Forrás: YouTube)

Csercsa Balázs, a Tisza kiugrott egyházügyi kabinetvezetője besokallt, és elmondta, mi a valóság, mire Magyar Péter azzal védekezett, hogy sértett ember, akit a Fidesz megvett – hangzott el a műsorban.

Kiderült, milyen Magyar Péter valójában, mindenkivel üvölt, nem tud máshogy beszélni

– mutatott rá Bayer Zsolt.

Kitértek arra is, hogy azok után, hogy minden nap kiderül, hogy Magyar Péter hazudik, vajon a tiszások miért hisznek neki. És közben a Závecz felmérése szerint a képzett, iskolázott szavazók állnak Magyar Péter mögött.

A Lázárinfón történtekről azt mondta Bayer Zsolt, hogy a baloldali sajtó addig jutott, hogy az ott felbukkant bűnözők priusza hogyan kerülhetett ki.

Nemi erőszak, emberölés, rablás szerepel a bűnlajstromban, és az a kérdés a baloldalon, hogy kerültek ki az adatok

– jegyezte meg a publicista, hozzátéve: Lázár János bocsánatot is kért utána, de már az sem számít.

Kitértek arra is, hogy Bródy János fél, és azt mondta, reméli, hogy a vesztes fél elismeri majd a vereséget, különben polgárháború lesz. Az nem derült ki, szerinte melyik fél fog veszíteni, de Bayer Zsolt szerint Magyar Péter lesz az, aki a hangulatot szítja majd a veresége után.

Ezzel akarnak választást nyerni?

A publicista reagált arra is, hogy Németh Balázs postaládájába egy tiszás aktivista kutyaürüléket tett.

– Van egy miniszterelnök, aki elmondja, hogy van és lesz is 13. havi nyugdíj, kiáll a rezsicsökkentés mellett, a háborún kívül tartja Magyarországot, folytatja a családtámogatásokat, beleértve az édesanyák támogatását. Ezzel szemben vannak a tiszások, akik reggel felkelnek, kutyaszart gyűjtenek, majd mindezt beletuszkolják egy postaládába. Ez volna az élet? Ez volna a sorsa, a jövője ezeknek az embereknek? – tette fel a kérdést, mire a műsorvezető elárulta azt is, hogy a szóban forgó tiszás aktivista ezek után több pornóoldalra is regisztrált Németh Balázs nevével.

Ez a politikájuk, ezzel akarnak választást nyerni?

– tették fel a kérdést az adásban.