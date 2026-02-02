Bayer Zsolt: Orbán Viktor betartja az ígéreteit, Magyar Péter minden nap hazudik – kövesse nálunk élőben! +videó

Bayer Zsolttal, a Magyar Nemzet munkatársával indul az igazság órája, a publicista elsőként a kormány családokat támogató intézkedéseiről és a Tisza helyzetéről beszélt. Mint mondta, biztosan vagy egy kemény mag Magyar Péter körül, akiknek minden mindegy, azt csinálja, amit a pártelnök mond. De- mint mondta,

Magyarral ellentétben amit Orbán Viktor eddig megígért, be is tartotta.

– Szemben Magyar Péterrel, aki azt is mondta a legelején, hogy nem lesz politikus, aztán az lett – idézte fel.

Csecsa Balázsról, a Tisza kiugrott egyházügyi kabinetvzetőjéről elhangzott, besokallt, és elmondta, mi a valóság, mire Magyar Péter azzal védekezett, hogy sérett ember Csercsa, akit a Fidesz megvett.

– Kiderült, milyen Magyar valójában, mindenkivel üvölt, nem tud máshogy beszélni

– vélekedett.

Kitértek arra is, hogy azok után, hogy minden nap kiderül, hogy Magyar hazudik, vajon a tiszások miért hisznek neki. És közben a Závecz felmérése szerint a képzett, iskolázott szavazók állnak Magyar Péter mögött.

A Lázárinfón történtekről azt mondta Bayer Zsolt, hogy a baloldali sajtó addig jutott, hogy az ott felbukkan bűnözők priusza hogy kerülhetett ki? – Nemi erőszak, emberölés, rablás szerepel a priuszokban, és az a kérdés a baloldalon, hogy kerültek ki az adatok – mondta, hozzátéve, Lázár János bocsánatot is kért utána, de már az sem számít. Mint mondta, olyan ez, mint a "köteles beszéd". – Azoknak a cigányok, akik odamentek és üvöltöztek, jobb lett vola a bűncselekmények elkövetése helyett a takarítás – mondta.

Kitértek arra is, hogy Bródy János "fél", és azt mondta, reméli, hogy a vesztes fél elismeri majd a vereséget, küönben polgárháború lesz. Az nem derült ki, szerinte melyik fél fog veszíteni, de Bayer szerint Magyar lesz az, aki majd a hangulatot kelti vereség esetén.

Ezzel akarnak választást nyerni?

Bayer Zsolt reagált arra is, hogy Németh Balázs postaládájába kutyaürüléket tettek. – Van egy miniszterelnök, aki elmondja, hogy van és lesz is 13. havi nyugdíj, kiáll a rezsicsökkentés mellett, a háborún kívül tartja Magyarországot, folytatja a családtámogatásokat, beleértve az édesanyák támogatását. Ezzel szemben vannak a tiszások, akik reggel felkelnek, kutyaszart gyűjtenek, majd mindezt beletuszkolják egy postaládába. Ez volna az élet? Ez volna a sorsa, a jövője ezeknek az embereknek? – tette fel a kérdést a publicista, mire a műsorvezető elárulta azt is, hogy a szóban forgó tiszás aktivista ezek után még több pornó oldalra is regisztrált Németh Balázs nevével.

Ez a politikájuk, ezzel akarnak választást nyerni?

– kérdezték.