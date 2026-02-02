Rendkívüli

A magyarok többsége Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek

Bayer Zsolt: Orbán Viktor betartja az ígéreteit, Magyar Péter minden nap hazudik – kövesse nálunk élőben! +videó

Kitálalt Csercsa Balázs, a Tisza volt szakpolitikusa, és kiderült, hogy Magyar Péter és pártja titkolja valódi terveit – többek közt erről is beszél az Igazság órájában Bayer Zsolt publicista. Németh Balázs vendége arra is választ ad, elegendő garancia-e Ruszin-Szendi szava, hogy a Tisza ne küldjön katonákat Ukrajnába. A műsorban a béremelésekről és az adócsökkentésről, a napokban érkező a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részletéről is beszélget a Fidesz-frakció szóvivője és a Magyar Nemzet publicistája.

Bayer Zsolttal, a Magyar Nemzet munkatársával indul az igazság órája, a publicista elsőként a kormány családokat támogató intézkedéseiről és a Tisza helyzetéről beszélt. Mint mondta, biztosan vagy egy kemény mag Magyar Péter körül, akiknek minden mindegy, azt csinálja, amit a pártelnök mond. De- mint mondta, 

Magyarral ellentétben amit Orbán Viktor eddig megígért, be is tartotta.

 – Szemben Magyar Péterrel, aki azt is mondta a legelején, hogy nem lesz politikus, aztán az lett – idézte fel.

Csecsa Balázsról, a Tisza kiugrott egyházügyi kabinetvzetőjéről elhangzott, besokallt, és elmondta, mi a valóság, mire Magyar Péter azzal védekezett, hogy sérett ember Csercsa, akit a Fidesz megvett. 

– Kiderült, milyen Magyar valójában, mindenkivel üvölt, nem tud máshogy beszélni

– vélekedett.

Kitértek arra is, hogy azok után, hogy minden nap kiderül, hogy Magyar hazudik, vajon a tiszások miért hisznek neki. És közben a Závecz felmérése szerint a képzett, iskolázott szavazók állnak Magyar Péter mögött.

A Lázárinfón történtekről azt mondta Bayer Zsolt, hogy a baloldali sajtó addig jutott, hogy az ott felbukkan bűnözők priusza hogy kerülhetett ki? – Nemi erőszak, emberölés, rablás szerepel a priuszokban, és az a kérdés a baloldalon, hogy kerültek ki az adatok – mondta, hozzátéve, Lázár János bocsánatot is kért utána, de már az sem számít. Mint mondta, olyan ez, mint a "köteles beszéd". – Azoknak a cigányok, akik odamentek és üvöltöztek, jobb lett vola a bűncselekmények elkövetése helyett a takarítás – mondta.

Kitértek arra is, hogy Bródy János "fél", és azt mondta, reméli, hogy a vesztes fél elismeri majd a vereséget, küönben polgárháború lesz. Az nem derült ki, szerinte melyik fél fog veszíteni, de Bayer szerint Magyar lesz az, aki majd a hangulatot kelti vereség esetén.

Ezzel akarnak választást nyerni?

Bayer Zsolt reagált arra is, hogy Németh Balázs postaládájába kutyaürüléket tettek. – Van egy miniszterelnök, aki elmondja, hogy van és lesz is 13. havi nyugdíj, kiáll a rezsicsökkentés mellett, a háborún kívül tartja Magyarországot, folytatja a családtámogatásokat, beleértve az édesanyák támogatását. Ezzel szemben vannak a tiszások, akik reggel felkelnek, kutyaszart gyűjtenek, majd mindezt beletuszkolják egy postaládába. Ez volna az élet? Ez volna a sorsa, a jövője ezeknek az embereknek? – tette fel a kérdést a publicista, mire a műsorvezető elárulta azt is, hogy a szóban forgó tiszás aktivista ezek után még több pornó oldalra is regisztrált Németh Balázs nevével.

Ez a politikájuk, ezzel akarnak választást nyerni?

– kérdezték.

Arról, hogy az ukrán elnök és az ukrán külügyminiszter beavatkozik a magyar választásokba, a publicista úgy kommentálta: – Az a legszebb, amikor Zelenszkij arról beszél, hogy Magyarország miniszterelnökét fel kell pofozni, és az unió pénzén élősködik Orbán Viktor. Miközben ő az, aki egy guriga wc papírt nem tudna venni, ha nem finanszírozná a háborúját és az egész országát az unió, tőlünk pedig áramot és benzint kapnak. Majd jön a külügyminiszter, aki Szálasi Ferenchez hasonlította Orbán Viktort. Schmidt Máriát idézném, aki úgy fogalmazott, az ukrán külügyminiszteren kívül nincs más külügyminiszter sem, aki tudja, ki volt Szálasi. Ők ugyanis rajonganak érte, az ő elvtársuk. Egy miniszterük pedig, egy hölgy nemrégiben arról beszél, hogy aki homo sapiens, az ukránul beszél. Vagyis, ők járhatnak horogkereszttel, megkaphatják az összes pénzt, amit követelnek és nyíltan mondhatják azt, hogy aki nem ukránul beszél, az nem ember – hívta fel a figyelmet.

A Tisza viszont továbbra is kiáll amellett, hogy Ukrajna NATO és az Európai Unió tagja legyen. – Weber nemrégiben azt mondta, hogy el kellene törölni a vétót, mert szerinte nem lehet, hogy a közös döntést egyes országok megakasszák. De a vétó lényege éppen ez, hogy adott esetben, akár egy ország is meg tudja akasztani azt, amivel nem ért egyet – tisztázta Bayer Zsolt, hozzátéve, hogy Orbán Anita szerencsére megígérte, hogy ők eltörlik majd a vétót. – Magyar Péter pedig két nappal rá arról beszélt, (bár Brüsszel ezt várja el), ők aztán biztos nem engedik be majd a menekülteket – mutatott rá az újságíró.

Kapitány István Tiszás szerepvállalásáról megjegyezték, a magyarok biztos értékelni fogják, amikor háromszor, négyszer annyit kell fizetniük a rezsiért, hogy az egykori Shell menedzser ismerti Michael Schumachert.

 

Borítókép: Bayer Zsolt az Igazság órájában (Forrás: YouTube)

