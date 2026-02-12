kormányárréscsökkentésKormányinfógulyás gergely

Döntött a kormány: maradnak az árrésstopok

Az árak féken tartása a magyar kormánynak és a magyar embereknek is érdeke – közölte Gulyás Gergely. A Miniszterenökséget vezető miniszter a Kormányinfón bejelentette, hogy ezért az árréscsökkentés fenntartása mellett döntött szerdai ülésén a kormány.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 12:43
Fotó: Havran Zoltán
Az árréscsökkentés fenntartása mellett döntött szerdai ülésén a kormány – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. 

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, noha az a liberális felfogás, hogy a legjobb, ha az állam nincs jelen a gazdaságban, a kialakult gazdasági helyzet, valamint az infláció miatt szükséges volt egy profitmaximalizáló intézkedésre. 

Számtalan közgazdasági elemzés jelent meg arról, hogy ennek az intézkedésnek milyen mértékű inflációcsökkentő hatása van, jó intézkedésnek tartjuk

– közölte.

Mint mondta, az árréscsökkentés fenntartása hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz;

a januári 2,1 százalékos adat is jól mutatja, hogy ez hatékony eszköz az áremelésekkel szembeni küzdelemben a háztartási cikkek és az élelmiszerek esetében is. 

Jelezte, a kormány érti „a multik profitérdekeit”, de úgy gondolják, hogy ezzel az állásponttal szemben az árak féken tartása a magyar kormánynak és a magyar embereknek is érdeke.


Borítókép: Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a Kormányinfón (Fotó: Havran Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

