Döntött a kormány: maradnak az árrésstopok

Az árréscsökkentés fenntartása mellett döntött szerdai ülésén a kormány – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, noha az a liberális felfogás, hogy a legjobb, ha az állam nincs jelen a gazdaságban, a kialakult gazdasági helyzet, valamint az infláció miatt szükséges volt egy profitmaximalizáló intézkedésre.

Számtalan közgazdasági elemzés jelent meg arról, hogy ennek az intézkedésnek milyen mértékű inflációcsökkentő hatása van, jó intézkedésnek tartjuk

– közölte.

Mint mondta, az árréscsökkentés fenntartása hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz;

a januári 2,1 százalékos adat is jól mutatja, hogy ez hatékony eszköz az áremelésekkel szembeni küzdelemben a háztartási cikkek és az élelmiszerek esetében is.

Jelezte, a kormány érti „a multik profitérdekeit”, de úgy gondolják, hogy ezzel az állásponttal szemben az árak féken tartása a magyar kormánynak és a magyar embereknek is érdeke.