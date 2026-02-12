Döntött a kormány: maradnak az árrésstopok

Az árréscsökkentés fenntartása mellett döntött szerdai ülésén a kormány – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.
Gulyás Gergely úgy fogalmazott, noha az a liberális felfogás, hogy a legjobb, ha az állam nincs jelen a gazdaságban, a kialakult gazdasági helyzet, valamint az infláció miatt szükséges volt egy profitmaximalizáló intézkedésre.
Számtalan közgazdasági elemzés jelent meg arról, hogy ennek az intézkedésnek milyen mértékű inflációcsökkentő hatása van, jó intézkedésnek tartjuk
– közölte.
Mint mondta, az árréscsökkentés fenntartása hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz;
a januári 2,1 százalékos adat is jól mutatja, hogy ez hatékony eszköz az áremelésekkel szembeni küzdelemben a háztartási cikkek és az élelmiszerek esetében is.
Jelezte, a kormány érti „a multik profitérdekeit”, de úgy gondolják, hogy ezzel az állásponttal szemben az árak féken tartása a magyar kormánynak és a magyar embereknek is érdeke.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!