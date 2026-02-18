Éppen a tragédia előtt telefonált a győri buszmegállóban elgázolt nő a barátnőjével

A Blikknek ezúttal Ilona barátnője, Éva szólalt meg, aki azt mondja, az áldozat rendkívül jószívű, nagyon intelligens, aranyos teremtés volt.

Nagyon jóban voltunk, hét éve költöztek a faluba Kőszegről a fiával, és azóta tartott a kapcsolatunk. Egyből közel kerültünk egymáshoz, megtaláltuk a közös hangot

– részletezte Éva. Elárulta azt is, hogy szinte minden nap beszéltek telefonon. „Felhívott, hogy szombaton délben már itthon lesz, de – sajnos – nem érkezett meg többé. Két fia van, az egyik vele él, a másik pedig Ausztriában, ahol van már két unokája is. Szívszorító volt látni, hogy a baleset után egy kifestő hevert a földön, amit nekik vásárolhatott” – fűzte hozzá a szomszéd. Nem sokkal ezelőtt Ilona fia beszélt az anyja haláláról, ő azt mondta, egy életre elvenné a gázoló jogosítványát.