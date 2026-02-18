Ilona életvidám volt, gyakran járt a testvéréhez Győrbe, és imádta az unokáit, aa szomszédaival is szoros kapcsolatot ápolt. Február 14-én halálra gázolták egy luxusautóval az egyik győri buszmegállóban.
Éppen a tragédia előtt telefonált a győri buszmegállóban elgázolt nő a barátnőjével
Azt is tudni, miről.
A Blikknek ezúttal Ilona barátnője, Éva szólalt meg, aki azt mondja, az áldozat rendkívül jószívű, nagyon intelligens, aranyos teremtés volt.
Nagyon jóban voltunk, hét éve költöztek a faluba Kőszegről a fiával, és azóta tartott a kapcsolatunk. Egyből közel kerültünk egymáshoz, megtaláltuk a közös hangot
– részletezte Éva. Elárulta azt is, hogy szinte minden nap beszéltek telefonon. „Felhívott, hogy szombaton délben már itthon lesz, de – sajnos – nem érkezett meg többé. Két fia van, az egyik vele él, a másik pedig Ausztriában, ahol van már két unokája is. Szívszorító volt látni, hogy a baleset után egy kifestő hevert a földön, amit nekik vásárolhatott” – fűzte hozzá a szomszéd. Nem sokkal ezelőtt Ilona fia beszélt az anyja haláláról, ő azt mondta, egy életre elvenné a gázoló jogosítványát.
Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Cs. Dávid február 14-én, Győrben, a Szent István úton egy jelzőlámpánál állt a sportkocsijával, mellette pedig a barátnője ült. A lámpa zöldre váltott, és a férfi gyorsításba kezdett, azonban elvesztette az uralmát a jármű felett, emiatt a kocsival átsodródtak a szembejövő forgalmi sávokba, majd az autó felcsapódott a járdára, ahol oszlopoknak, jelzőtáblának, épületnek és az az előtt lévő padoknak ütközött, végül az úttestre lökődött vissza. Ilona az egyik padon ült, amikor az autó becsapódott. A helyszínen meghalt.
