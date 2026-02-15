Már a megváltozott munkaképességűek – köztük a fogyatékossággal élők – fele dolgozik, 81,9 milliárd forint segíti a foglalkoztatásukat

Kósa Ádám jogász, fogyatékosságügyi államtitkár siketként az első magyar ügyvéd és az első olyan európai parlamenti képviselő volt, aki jelnyelven kommunikál. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett jogi diplomát, majd jogi szakvizsgát tett, emellett sportszervező-menedzseri végzettséget is szerzett, korábban egyéni ügyvédként dolgozott. Közéleti pályáját a fogyatékosságügyi érdekvédelemben kezdte, 2005–2022 között a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének elnöke volt. A siketsportot irányító Nemzetközi Siketlimpiai Bizottság (ICSD) elnöke. Több hazai és nemzetközi fogyatékosságügyi szervezet munkájában is szerepet vállalt, jelenleg államtitkárként a fogyatékosságügy kormányzati irányításáért felel.

Kósa Ádám elmondta: 81,9 milliárd forint segíti a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását (Fotó: Ladóczki Balázs)

Kósa Ádám a Magyar Nemzetnek adott interjúban hangsúlyozta: korábban a fogyatékosságügy nem volt önálló terület, hanem a gondoskodáspolitika része volt, 2024. szeptember 1-től azonban önálló és magasabb szintre emelkedett. Mint mondta, a területnek számos ága van, amelyekre külön figyelmet fordítanak. Kiemelte a foglalkoztatást, a megváltozott munkaképességű emberek támogatását.

Évente 31 ezer ember foglalkoztatását segítjük 81,9 milliárd forintból. Ezek a számok folyamatosan emelkednek, erre is büszkék vagyunk

– fogalmazott. Fontosnak nevezte a gyermekek otthongondozási díját is: a minimálbér összegével megegyező támogatást kapnak azok a családok, akik halmozottan fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek, hozzátette: „ez is óriási érték, amelyet megőrzünk”.

Az önálló államtitkárság gyakorlati jelentőségéről szólva az államtitkár kiemelte: Magyarország részese a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek, amely előírja az érintettek teljes körű bevonását a döntéshozatalba. – Ezt úgy hívjuk másképpen, hogy „Semmit rólunk, nélkülünk” – mondta. Kiemelte, hogy a döntéshozatal és az előkészítés során végig meg kell, hogy jelenjen az érintettek véleménye.