Kósa ÁdámBelügyminisztériumfogyatékosságügyi államtitkárfoglalkoztatás

Már a megváltozott munkaképességűek – köztük a fogyatékossággal élők – fele dolgozik, 81,9 milliárd forint segíti a foglalkoztatásukat

Másfél éve működik Magyarországon az önálló fogyatékosságügyi államtitkárság. Kósa Ádám államtitkár a Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta, hogy 81,9 milliárd forintos éves támogatási kerettel 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását segítik, és elkészült a 2026-tól induló, tíz évre szóló Országos fogyatékosságügyi lrogram is, az érintett szervezetek bevonásával.

Hagyánek Andrea
2026. 02. 15. 9:12
dr. Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kósa Ádám jogász, fogyatékosságügyi államtitkár siketként az első magyar ügyvéd és az első olyan európai parlamenti képviselő volt, aki jelnyelven kommunikál. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett jogi diplomát, majd jogi szakvizsgát tett, emellett sportszervező-menedzseri végzettséget is szerzett, korábban egyéni ügyvédként dolgozott. Közéleti pályáját a fogyatékosságügyi érdekvédelemben kezdte, 2005–2022 között a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének elnöke volt. A siketsportot irányító Nemzetközi Siketlimpiai Bizottság (ICSD) elnöke. Több hazai és nemzetközi fogyatékosságügyi szervezet munkájában is szerepet vállalt, jelenleg államtitkárként a fogyatékosságügy kormányzati irányításáért felel.

Dr. Kósa Ádám elmondta: 81,9 milliárd forint segíti a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását
Kósa Ádám elmondta: 81,9 milliárd forint segíti a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását (Fotó: Ladóczki Balázs)

Kósa Ádám a Magyar Nemzetnek adott interjúban hangsúlyozta: korábban a fogyatékosságügy nem volt önálló terület, hanem a gondoskodáspolitika része volt, 2024. szeptember 1-től azonban önálló és magasabb szintre emelkedett. Mint mondta, a területnek számos ága van, amelyekre külön figyelmet fordítanak. Kiemelte a foglalkoztatást, a megváltozott munkaképességű emberek támogatását. 

Évente 31 ezer ember foglalkoztatását segítjük 81,9 milliárd forintból. Ezek a számok folyamatosan emelkednek, erre is büszkék vagyunk

 – fogalmazott. Fontosnak nevezte a gyermekek otthongondozási díját is: a minimálbér összegével megegyező támogatást kapnak azok a családok, akik halmozottan fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek, hozzátette: „ez is óriási érték, amelyet megőrzünk”.

Az önálló államtitkárság gyakorlati jelentőségéről szólva az államtitkár kiemelte: Magyarország részese a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek, amely előírja az érintettek teljes körű bevonását a döntéshozatalba. – Ezt úgy hívjuk másképpen, hogy „Semmit rólunk, nélkülünk” – mondta. Kiemelte, hogy a döntéshozatal és az előkészítés során végig meg kell, hogy jelenjen az érintettek véleménye.

Ennek érdekében két fórum működik. 

Az egyik az Országos Fogyatékosságügyi Tanács, amely nemrég alakult újjá, és amelyben a nagy országos érdekvédelmi szervezetek vezetői, valamint négy kisebb szervezet képviselői vesznek részt. A jogszabályjavaslatokat és előkészítő anyagokat ezen a fórumon vitatják meg, mielőtt a kormány elé kerülnek. A másik fórum a Fogyatékosságügyi Koordinációs Bizottság, amely a kormány testülete; a szakminisztériumok képviselői legalább helyettes államtitkári szinten vesznek részt benne. 

Civil munkacsoportja is van, amelynek javaslatait figyelembe veszik. Kósa Ádám úgy fogalmazott, hogy „ez a két fórum lefedi ezt az elvárást”, amit szerinte az Országos fogyatékosságügyi program is bizonyít: az érintettek részvételével és javaslataival készült, és „100 százalékban bírja a támogatásukat”.

Korábbi európai parlamenti képviselőként szerzett tapasztalatairól azt mondta: 

– Az Európai Parlamentben megtanultam, milyen fontos az egyeztetés, egymás meghallgatása és a jó gyakorlatok figyelembevétele. 

Hozzátette, minden szakpolitikai előkészítésnél megvizsgálják, más országok miként járnak el. Az ENSZ-egyezmény kiemelten fontos, önálló törvény a magyar jogrendszerben, ezért kötelesek betartani annak rendelkezéseit. Az uniós eljárások szellemiségére is figyelnek, és ahol szükséges, szakmai segítséget nyújtanak a végrehajtáshoz.

Az államtitkár a civil szervezetek támogatásáról elmondta: két csatornán keresztül segítik a területet. A nagy országos érdekvédelmi szervezetek évente összesen 1,7 milliárd forint támogatást kapnak. Cserébe – mint fogalmazott – megkapják a szaktudást és tapasztalatot, valamint az érintett közösségek kéréseit, hogy „közösen, együtt dolgozva próbáljunk meg megoldást találni a kérdésekre”. 

Rengeteg pályázat indul: többek között autóvásárlás kerekesszékes személyeknek, szülősegítő pályázat, az autisták lakhatását támogató program. A kiírások tartalma az érdekvédelmi szervezetek észrevételei alapján alakul. Van vakvezető kutyák nevelését segítő pályázat is, amelyet az érintettek jelzései alapján módosítottak, és ugyanez igaz a jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra is.

A foglalkozási rehabilitáció kapcsán hangsúlyozta, hogy először két fogalmat kell tisztázni. Mint mondta, a megváltozott munkaképességű személy tág kategória: ide tartoznak azok is, akik baleset vagy betegség következtében veszítettek munkaképességükből, valamint a fogyatékossággal élő emberek is. A két kör azonban nem fedi teljesen egymást, hiszen „minden fogyatékossággal élő ember megváltozott munkaképességű, de nem minden megváltozott munkaképességű ember fogyatékossággal élő”.

Kiemelte: amikor az MMK rövidítést használják, minden olyan emberre gondolnak, aki munkaképességét valamilyen mértékben elveszítette. A támogatási rendszer alapja pedig az, hogy 

nem azt nézzük, hogy mit veszített el, hanem hogy mit tartott meg,

 vagyis a megmaradt munkaképesség arányához igazítják a segítséget.

A 2026-tól induló Országos Fogyatékosságügyi Program teljes körű civil bevonással készült, több mint 370 javaslat alapján
A 2026-tól induló Országos fogyatékosságügyi program teljes körű civil bevonással készült, több mint 370 javaslat alapján (Fotó: Ladóczki Balázs)

Elmondta, Magyarországon két fő foglalkoztatási forma működik: a nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás és a védett foglalkoztatás. A versenyszférában adókedvezményekkel ösztönzik a munkaadókat a megváltozott munkaképességű személyek alkalmazására. Azok számára, akik állapotuk vagy élethelyzetük miatt nem tudnak a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni, a védett foglalkoztatás jelent megoldást, amelyhez az állam külön támogatást biztosít.

A védett foglalkoztatásban – tette hozzá – a munkavégzés jellemzően alacsonyabb produktivitás mellett történik, gyakran nem teljes nyolc órában, hanem 4–6 órás munkaidőben, részfeladatokra bontva, ezért nagyobb támogatás szükséges. Idén 81,9 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra; 356 akkreditált foglalkoztató valamivel több mint 31 ezer ember munkáját segíti. A támogatás 75 százaléka munkabérre fordítható, a fennmaradó rész mentorálásra, segítésre, tanácsadásra és a munkakörülmények javítására használható fel.

Az államtitkár hozzátette: rendszeresen látogatja ezeket a munkahelyeket, és tapasztalata szerint olyan emberek dolgoznak ott, akik a nyílt munkaerőpiacon nem tudnának elhelyezkedni, ugyanakkor megbecsülik a munkájukat, lojálisak és szorgalmasan dolgoznak. A tevékenységek köre széles, a papíripari termékektől a sícipők gyártásáig terjed.

Kiemelte: 2010 előtt a fogyatékossággal élő emberek jellemzően passzív ellátásban részesültek. 2012-ben megszűnt a rokkantnyugdíj, új ellátási rendszer lépett életbe, és a foglalkoztatási arány 18 százalékról 50 százalékra emelkedett.

Személyes tapasztalatairól szólva az államtitkár úgy fogalmazott: sokan feltételezik, hogy fogyatékossággal élő személyként nehézségekkel szembesül a munkája során, ugyanakkor ma Magyarországon „elég jók a jogszabályok”, és a társadalom nagy része is tisztában van azzal, hogy a fogyatékosságnak több formája van, legyen szó siketekről, vakokról, kerekesszéket használókról, értelmi sérültekről vagy autistákról. Felidézte, hogy gyermekkorában, a kommunizmus idején a fogyatékossággal élő emberek „el voltak rejtve”, az emberek nem láthatták őket, ma viszont mindennap találkozunk velük a köztereken és a médiában is.

Hangsúlyozta: 

– Az, hogy siketként dolgozhatok itt, részben annak köszönhető, hogy a jogszabályi környezet ma már kedvezőbb, részben pedig annak, hogy a fogyatékossággal élők bátrabban vállalják önmagukat. 

Emlékeztetett arra is, hogy Magyarország 2009-ben fogadta el a jelnyelvi törvényt, amely biztosítja a jelnyelvi kommunikációt és a tolmácsszolgáltatás igénybevételét. Mint mondta, nagy nehézségeket nem tapasztalt, inkább kisebb technikai jellegű kérdések merülnek fel. Tapasztalata szerint a kormányzati szereplők és a társadalom többsége elfogadja ezt a helyzetet.

Hozzátette: előnyt is lát abban, hogy jelnyelven kommunikál, mert láthatóbb a munkája, és az emberek jobban felfigyelnek arra, hogy érintett képviseli a saját közösségét. Ennek részeként hetente közzéteszi a Facebookon „a hét jelét” is, bemutatva egy érdekes vagy aktuális kifejezést. 

A 2026-tól induló Országos fogyatékosságügyi programról elmondta: teljes körű civil bevonással készült, több mint 370 javaslat alapján, és tíz évre jelöli ki az irányokat. 

– Úgy kell elképzelni, mint egy keretet, amely kijelöli az irányokat… a tartalom még nincs benne – fogalmazott. A tartalmat a kormányzat és a civil szféra közösen tölti meg jogszabályokkal, intézkedésekkel és fejlesztésekkel. A programot az Országgyűlés egyhangúlag elfogadta, és az Európai Bizottság is jóváhagyta.

Az államtitkár végül a fogyatékossággal élők számára a következő üzenetet fogalmazta meg: 

Ha kiállsz magadért és képviseled a hangodat, esetleg az érintett társadét, akkor előrébb lépsz.

 Hozzátette: ehhez kérni kell mások megértését is, „ha adsz, akkor vissza is kapsz”.

Borítókép: Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára (Fotó: Ladóczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu