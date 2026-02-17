tisza pártmiskolcMagyar Péter

A miskolci Tisza-hívek szerint nem probléma a „drogos buli” + videó

Volt, aki tagadott, volt, aki mentegetett – a Tisza szimpatizánsai a házibuli és a brüsszeli hitel ügyében is eltérően reagáltak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 13:45
Megkezdte országjárását Magyar Péter, az első rendezvényt Miskolcon tartották. A Mandiner videós stábja a helyszínen kérdezte a Tisza Párt szimpatizánsait és aktivistáit, miként vélekednek arról a házibuliról, amelyen a politikus jelen volt, és ahol a sajtóhírek szerint „droggyanús” anyagok is feltűntek.

A Mandiner kérdéseire kétféle reakció érkezett: 

voltak, akik hitetlenkedtek, noha a Tisza Párt elnöke saját Facebook-oldalán beszélt a történtekről. Mások úgy érveltek, hogy önmagában nem kifogásolható, ha egy miniszterelnök-jelölt részt vesz egy ilyen összejövetelen.

A stáb arra is rákérdezett, mit gondolnak arról a tervről, amely szerint Brüsszel 90 milliárd eurós hitelt venne fel az ukrajnai háború finanszírozására – ezt Friedrich Merz német kancellár és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is támogatja, akikkel Magyar Péter a hétvégén találkozott

A válaszadók között akadtak, akik ezt sem tartották hiteles információnak, mások viszont kifejezetten helyeselték az uniós hitelfelvételt.

Mint ismert, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfőn Miskolcon folytatta országjáró kampányát, miután előzőleg Mezőkövesden indította el a körutat. Miskolcon azonban nem minden a tervek szerint alakult: jelentős számú tüntető fogadta, akik „Nem vagyunk prolik! Miskolc nem pöcegödör!” feliratú táblákkal és hangos nemtetszéssel fejezték ki ellenérzésüket a politikus és pártja iránt. Ez azt jelzi, hogy a térségben korántsem egységes vagy erős a támogatottsága Magyar Péter politikai irányvonalának – adta hírül a Boon.hu.

Magyar Pétert tüntetők fogadták Miskolcon Fotó: MW/Vajda János

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: MTI)


