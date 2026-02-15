Magyar Péter kamubeszédét értékelte Kocsis Máté: kihordaná a pénzt Magyarországról a Tisza

Magyar Péter ma tartja „évértékelőjét”, melyet a legtöbb fideszes politikus szkeptikusan fogadott. A Tisza Párt elnöke azzal harangozta be a rendezvényt, hogy „a Tisza nem fenyeget, nem uszít, hanem az embereket valóban érintő problémákra kínál valódi megoldásokat”.

Illusztráció: Magyar Péter megtartotta évértékelő beszédjét (Fotó: Máté Krisztián/MK, MW Bulvár)

Kocsis Máté ezt nem hagyta szó nélkül és Facebook-bejegyzésben reagált Magyar Péter előadására:

Bár tudom, hogy a tiszás rajongók irtóznak a valóságtól, de mielőtt megint elájulnának Magyar Péter mai kamubeszédétől, megismétlem: a Tisza terve a brüsszeli behódolás, a háború támogatójává tennék az országot, és Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak adnák a magyarok pénzét.

A Fidesz frakcióvezetője egyértelmű üzenetet küldött a tiszásoknak, akik támogatják a háborúpárti vezető megválasztását:

De rossz hír nekik: nem fogjuk hagyni!

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor évértékelője hatalmas sikert aratott, a külföldi média valósággal felrobbant a beszédet követően.

Orbán Viktor beszédében egyértelműen a belpolitikára koncentrált, és kitartott azon álláspontja mellett, hogy az EU nem szólhat bele Magyarország ügyeibe. Brüsszel törekvéseivel és Ukrajna elvárásaival szemben továbbra is védőpajzsot ígér, szemben a Tisza Párttal.