Magyar PéterKocsis Mátéévértékelő beszéd

Magyar Péter kamubeszédét értékelte Kocsis Máté: kihordaná a pénzt Magyarországról a Tisza

A tiszás rajongók nem a valóságban élnek, mutatott rá a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 15. 15:23
Kocsis Máté, Magyar Péter
Fotó: Facebook/Kocsis Máté
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter ma tartja „évértékelőjét”, melyet a legtöbb fideszes politikus szkeptikusan fogadott. A Tisza Párt elnöke azzal harangozta be a rendezvényt, hogy „a Tisza nem fenyeget, nem uszít, hanem az embereket valóban érintő problémákra kínál valódi megoldásokat”. 

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke,
Illusztráció: Magyar Péter megtartotta évértékelő beszédjét (Fotó: Máté Krisztián/MK, MW Bulvár)

Kocsis Máté ezt nem hagyta szó nélkül és Facebook-bejegyzésben reagált Magyar Péter előadására:

Bár tudom, hogy a tiszás rajongók irtóznak a valóságtól, de mielőtt megint elájulnának Magyar Péter mai kamubeszédétől, megismétlem: a Tisza terve a brüsszeli behódolás, a háború támogatójává tennék az országot, és Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak adnák a magyarok pénzét.

A Fidesz frakcióvezetője egyértelmű üzenetet küldött a tiszásoknak, akik támogatják a háborúpárti vezető megválasztását:

De rossz hír nekik: nem fogjuk hagyni!

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor évértékelője hatalmas sikert aratott, a külföldi média valósággal felrobbant a beszédet követően.

Orbán Viktor beszédében egyértelműen a belpolitikára koncentrált, és kitartott azon álláspontja mellett, hogy az EU nem szólhat bele Magyarország ügyeibe. Brüsszel törekvéseivel és Ukrajna elvárásaival szemben továbbra is védőpajzsot ígér, szemben a Tisza Párttal.

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Kocsis Máté/Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu