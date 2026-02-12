Mindenki kap értesítést a rezsistopról

Mindenki értesítést fog kapni a rezsistopról, az értesítő tartalmazni fogja az igénybevételhez szükséges eljárásra vonatkozó tájékoztatást – tudatta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A miniszter elmondta, a tájékoztatás legfontosabb része az, hogy ha valaki nem gázra vagy távhőre, hanem a villanyszámlára vonatkozóan kéri a jóváírást, a januári rezsistop érvényesülését, akkor azt az értesítőben rögzített eljárásnak megfelelően tudja megtenni.

A rezsistop minden felhasználót megillet, de fontos figyelni arra, hogyan érvényesíthetjük a kedvezményt (Fotó: Shutterstock)

Rezsistop: egyszeri, harmincszázalékos kedvezmény

A szokatlanul hideg időjárás miatt a háztartások januári földgázfogyasztása országos szinten 30 százalékkal emelkedett meg. A kormány emiatt úgy döntött, hogy életbe lépteti a januári rezsistopot, 50 milliárd forint támogatással védi meg a magyar családokat. Az MVM a kormánydöntést végrehajtva