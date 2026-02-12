Mindenki kap értesítést a rezsistopról

Mindenki értesítést fog kapni a rezsistopról, az értesítő tartalmazni fogja az igénybevételhez szükséges eljárásra vonatkozó tájékoztatást – tudatta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A miniszter elmondta, a tájékoztatás legfontosabb része az, hogy ha valaki nem gázra vagy távhőre, hanem a villanyszámlára vonatkozóan kéri a jóváírást, a januári rezsistop érvényesülését, akkor azt az értesítőben rögzített eljárásnak megfelelően tudja megtenni.
Rezsistop: egyszeri, harmincszázalékos kedvezmény
A szokatlanul hideg időjárás miatt a háztartások januári földgázfogyasztása országos szinten 30 százalékkal emelkedett meg. A kormány emiatt úgy döntött, hogy életbe lépteti a januári rezsistopot, 50 milliárd forint támogatással védi meg a magyar családokat. Az MVM a kormánydöntést végrehajtva
- egyszeri, 30 százalékos mennyiségi kedvezményben részesíti a
- lakossági áram- és gázfelhasználókat.
Az MVM tájékoztatása szerint a fűtési és számlázási módtól függően eltérő technikai megoldásokkal, de minden háztartás számára biztosítják a januári rezsistopot. A villamosenergia-kedvezmény nyilatkozat alapján érvényesíthető az áramszámlákban, a földgázzal fűtőknek nincs teendőjük. Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egyszeri, 7 ezer forintos támogatást kapnak.
