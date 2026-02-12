Rendkívüli

Az ukránok nyíltan fenyegetik Magyarországot, Zelenszkij Brüsszellel karöltve be akar avatkozni a választásokba

Rezsistop: ezekre a dátumokra figyeljen, megadták a határidőket

A támogatás minden lakossági felhasználónak jár, de a számítás módja és az igénylés menete fűtési módonként eltérő lehet. Az MVM összeszedte a részletes tudnivalókat a rezsistop szabályairól, és ami a leglényegesebb: a határidőkről.

2026. 02. 12. 7:22
Rezsiválság Európa-szerte (Fotó: Németh András Péter)
Az MVM odalán összegyűjtötték a legfontosabb mérföldköveket a rezsistop kapcsán, hogy könnyedén követni lehessen az eseményeket, a határidőket és a pontos teendőket. Alapszabály az, hogy az 55 milliárd forintos keretösszegű rezsistop célja, hogy enyhítse a háztartások terheit, de a kedvezmény kizárólag a 2026. januári fogyasztás alapján érvényesíthető. A támogatásra az egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági áram-, gáz- és távhőfelhasználók jogosultak. Rezsistop mérföldkövek hétről hétre. 

rezsistop
A rezsistop fontos dátumait foglalta össze az MVM (Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock)

 

Mikor mit kell tenni a rezsistop igénybevételéhez? 
 

Február 15.
Az MVM elküldi minden ügyfelének a rezsistop részleteit tartalmazó tájékoztató levelet. A levél tartalma már a kiküldést megelőzően felkerül az mvmnext.hu/rezsistop oldalra is, így érdemes ott is figyelni.

Február 16.
Az MVM elérhetővé teszi ügyfelei részére a nyilatkozati felületeket. Akkor kell nyilatkozni, ha az ügyfél csak árammal fűt és nem használ földgázt, vagy a kedvezményt nem földgázban, hanem az áramszámlájában szeretné érvényesíteni. Nyilatkozni az online ügyfélszolgálaton, az applikációban és a weboldalukon lehet majd, de készül egy adatokkal részben előre kitöltött nyomtatvány is, amelyet megküldenek.

Február 28.
Az MVM november vége óta tartó, meghosszabbított kikapcsolási moratóriumának záró napja. Eddig a napig egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást.

Március eleje
Megérkeznek a diktálós ügyfelekhez az első, kedvezményt tartalmazó földgázszámlák. Ha egyenletes részszámlás az ügyfél és május 16-a előtt van az éves leolvasása, úgy a leolvasást követő következő részszámlában jelenik meg a kedvezmény.

Március 31.
Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek az MVM-nél vezetett folyószámlájukon legkésőbb március 31-ig jóváírják az egyszeri 7.000 Ft-os támogatást. Az érintett ügyfeleket külön tájékoztatják a részletekről, dolgoznak azon, hogy jóval a jogszabályi határidő előtt fel lehessen használni a kedvezményt.

Április 30.
Nyilatkozattételi határidő. Azok az ügyfelek, akik nem földgázzal fűtenek, vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztásra szeretnék felhasználni a kedvezményt, legkésőbb április 30-ig tudnak nyilatkozni.

Május 16.
Érkeznek az éves leolvasást követő elszámoló számlák, valamint azon ügyfelek kedvezményt tartalmazó számlái, akik úgy nyilatkoztak, hogy villamos energiában kérik a kedvezményt.


Rezsistop: egyszeri, harmincszázalékos kedvezmény biztosított a lakosságnak

A szokatlanul hideg időjárás miatt a háztartások januári földgázfogyasztása országos szinten 30 százalékkal emelkedett meg.  A kormány januári rezsistopot léptet életbe, 50 milliárd forint támogatással védi meg a magyar családokat. Az MVM a kormánydöntést végrehajtva 

  • egyszeri, 30 százalékos mennyiségi kedvezményben részesíti a 
  • lakossági áram- és gázfelhasználókat. 
    Fűtési és számlázási módtól függően eltérő technikai megoldásokkal, de minden háztartás számára biztosítják a januári rezsistopot. A villamos energia kedvezmény nyilatkozat alapján érvényesíthető az áramszámlákban, a földgázzal fűtőknek nincs teendőjük. Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egyszeri, 7 ezer forintos támogatást kapnak – tájékoztat az MVM.
     

Hogyan számolnak?

 Ahogy az már sokszor elhangzott: földgáz esetén a fűtési kedvezmény automatikus, a kedvezményes mennyiség meghatározása minden mérővel rendelkező ügyfél esetén a rezsistop bejelentésekor az MVM-nél rögzített elszámolási mód szerint történik.
Egyenletes vagy hőmérsékletfüggő részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul az MVM, amelyet az idén januári országos átlagos fogyasztásbővülésnek megfelelően 30 százalékkal megnövel, majd e megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.
Havi diktálás esetén az MVM az idén januárra számított földgázfelhasználás 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezményt biztosít. Villamos energia esetén a mennyiségi kedvezményre való jogosultságról 2026. április 30-ig szükséges nyilatkozni. E kedvezményre az jogosult, aki más rezsistopos kedvezményt nem vesz igénybe.
Egyenletes részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul az MVM, amelyet szintén 30 százalékkal megnövel, majd e megnövelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.
Ha rendelkezésre állnak diktált vagy távleolvasott mérőállások, az MVM az idén januárra számított villamosenergia-felhasználás 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezményt biztosít.
A villamos energia kedvezmény nyilatkozattételt követően érvényesíthető a számlákban. Érvényes nyilatkozatot tenni kizárólag az MVM által biztosított nyilatkozati űrlapon, vagy az MVM online felületén lesz majd lehetőség – írja honlapján az MVM.
 

