orbán sándormagyar péternagytevel

Nagytevel polgármesterét felháborítja, hogy Magyar Péter politikai hasznot húzna az ellene elkövetett támadásból

A Tisza Párt elnöke azt állította, azért lőttek rá Orbán Sándorra, mert fogadta a polgármesteri hivatalban az ellenzéki párt helyi jelöltjét, holott erről szó sincs.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 11. 13:44
Kedden meglőtték Nagytevel polgármesterét a hivatalában, amiből Magyar Péter azonnal politikai hasznot próbált húzni, és azt sugalmazta, hogy azért támadtak rá Orbán Sándorra, mert fogadta a hivatalában a Tisza helyi jelöltjét is – emlékeztetett bejegyzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője hozzátette: az elöljárót a kórházban ehhez képest a Fidesz helyi jelöltje, Takács Péter egészségügyi államtitkár látogatta meg, akinek ezt meg is köszönte a meglőtt polgármester.

Orbán Sándor a kórházból azt üzente: két műtéttel eltávolították szervezetéből a lövedékeket, és nagy köszönettel tartozik a mentőknek, az operáló orvosi csapatnak és az ápolóknak, akik példaszerűen és profin végezték a munkájukat 

– tette hozzá a politikai elemző.

A polgármester a támadás pillanatait felidézve elmondta: a tettes négy nappal ezelőtt kapott segélyt, a házát sem akarta elbontatni senki, támadójának nagyjából egy éve komoly mentális problémái vannak. Egy békés beszélgetés után felállt, hogy távozzon, majd előkapta a pisztolyt, és azzal a kiáltással, hogy „akkor ennek most vége van”, háromszor rálőtt egy riasztópisztollyal.

Mint fogalmazott: 

felháborítja, hogy vannak, akik politikai töltetet adnak a dolognak, holott ilyenről szó sincs.

Borítókép: Orbán Sándor, Nagytevel polgármestere (Forrás: Facebook)


