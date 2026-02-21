A mostani lesz a háború előtti utolsó választás

Nincs más választásunk, mint erősíteni a nemzeti egységet a béke mögött, egymást abban, hogy olyan kormányra van szükségünk, amely képes arra, hogy kimaradjunk ebből a háborúból – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén Békéscsabán.

Orbán Viktor: A mostani választás lesz a háború előtti utolsó választás (Fotó: Ladóczki Balázs)

Orbán Viktor: A kulcsszó a kimaradás

A miniszterelnök azzal folytatta:

most harmadjára meg kell tennünk, el kell érnünk azt, amit az elődeink nem tudtak, mert se az első, se a második világháborúban nem tudtunk kimaradni a katonai akciókból és belerántottak bennünket.

Orbán Viktor közölte, háború lesz, az európaiaknak írásos megállapodása van arról, hogy 2026–2030 között csapatokat állomásoztatnak Ukrajna területén. – A mostani választás lesz a háború előtti utolsó választás, az a kormány dönt majd háború és béke kérdésében, amit a mostani választáson létrehoznak. Egyetlen dolgunk van, hogy olyan nemzeti egységkormányt hozzunk létre a béke mögött, amely képes elérni, hogy kimaradjunk a háborúból – hívta fel a figyelmet, egyúttal emlékeztetett is, a kulcsszó a kimaradás.

– A nemzeti közösségnek, amit magyaroknak nevezünk, az lehet a stratégiai célja, hogy egy készülődő orosz–európai háborúból kimaradjunk. Erre képesek vagyunk, ha egységesek vagyunk – húzta alá a kormányfő.