Balmazújváros a stabilitást választotta

– Úgy gondolom, az eredmény jól igazolja, hogy a körzetnek a tenni akarásra, átlátható és működő önkormányzatra van szüksége. Arra, hogy Balmazújváros elinduljon a fejlődés útján, hiszen számtalan lehetőség áll Balmazújváros előtt – mondta a Haonnak Papp Zsolt, aki a február 8-i időközi választás eredményét méltatta.

A térség fideszes országgyűlési képviselőjelöltje hangsúlyozta: az utak, az infrastruktúra, a fejlesztések és a balmazújvárosiak jólétének, gyarapodásának érdekében szükség van egy stabil és kiszámítható önkormányzatra.

– Erről döntöttek a balmazújvárosiak.

Az ellenzék ugyanis az elmúlt időszakban azt bizonyította, hogy kerékkötője a mindennapi munkának. Úgy gondolom, ezt elégelték meg a választók

– mutatott rá Papp Zsolt. Azt is felidézte, hogy a vasárnapi voksoláson szokatlanul magas, 50 százalékos volt a részvételi arány. Bízik benne, hogy ez a nagyfokú érdeklődés megmarad az április 12-i választásokig, és a többség hasonlóképpen fogja értékelni a kormány eddigi munkáját.

Rengeteg olyan érdem és eredmény tartozik az elmúlt évekhez, évtizedhez, melyeket érdemes megvédeni és továbbfejleszteni

– hangsúlyozta a képviselőjelölt, aki méltatta a Fidesz–KDNP színeiben megválasztott jelöltet, Nagy Zoltánt.

– Olyan szemlélettel bíró vállalkozó, aki építeni akar, a lakosok javát szolgálva kívánja segíteni, fejleszteni Balmazújvárost, illetve Bánlakot – jelentette ki.

Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a balmazújvárosi időközi választás eredményére – idézte fel a Haon cikke, amelyet teljes terjedemében ide kattintva olvashat el.