Szentkirályi Alexandra: Gyűlölet és káröröm követte egy ártatlan ember halálát + videó

Szentkirályi Alexandra arról beszélt, hogy egy fiatalon elhunyt, országosan ismert televíziós hírolvasó halála mindenkit megrendít, ám az azt követő reakciók még ennél is sokkolóbbak voltak.
A fővárosi Fidesz frakcióvezetője közösségi médiás posztjában felidézte, hogy Kontra György halála nem csak együttérzést váltott ki. A hírolvasó haláláról szóló cikkek alatt egyes, a Tisza Párthoz köthető kommentelők olyan bejegyzéseket hagytak, miszerint „a sors igazságot szolgáltatott”, vagy hogy „szépen lassan csak fogynak” – emlékeztetett Szentkirályi Alexandra. Hozzátette:
ezek az emberek egy ártatlan ember halálán gúnyolódtak pusztán azért, mert feltételezésük szerint más politikai nézeteket vallott.
Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hogy az elhunyt már nem olvashatja ezeket a sorokat, ám az édesanyja, aki leírhatatlan fájdalmat él át, igen – tette hozzá.
A politikus szerint ez nem szeretet, nem együttérzés, és nem az az ország, amelyet a magyarok megérdemelnek. Úgy fogalmazott,
a magyarok kevesen vannak a világban, és ha egymásnak is rosszat akarnak, annak beláthatatlan következményei lehetnek.
Végezetül arra kért mindenkit, hogy a választásokig hátralévő időszakban őrizze meg a higgadtságát, és békésen, emberséggel döntsön a jövőről.
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, tragikus hirtelenséggel, 45 éves korában elhunyt Kontra György, aki az M1 aktuális csatornán a Híradó bemondójaként és a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté.
