Szentkirályi Alexandra: Ez a választás nem arról szól, hogy ki mondja a beszédeket az ünnepeken + videó

Az április 12-i országgyűlési választás tétjét hangsúlyozta a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője abban a videóban, amit a közösségi oldalán osztott meg. Szentkirályi Alexandra a felvételen Schmidt Máriával, a XXI. Század Intézet főigazgatójával és Ókovács Szilveszterrel, a Magyar Állami Operaház főigazgatójával beszélgetett.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 18. 18:08
Április 12-én sorsot választunk magunknak – fogalmazott Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán közzétett videójában, amelyen Schmidt Máriával, a XXI. Század Intézet főigazgatójával és az Állami Magyar Operaház vezetőjével, Ókovács Szilveszterrel beszélget. 

Szentkirályi Alexandra és Schmidt Mária. Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala 

– Ez a választás nem arról szól, hogy ki mondja majd a beszédeket az ünnepeken. Évtizedekre jelöli ki az utunkat, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter lesz-e az ország vezetője – hangsúlyozta a kormánypártok fővárosi frakcióvezetője. Emlékeztetett, hogy a Tisza Párt elnökével egy brüsszeli bábkormány kerülne a magyar emberek nyakára, amely semmibe venné a magyar érdekeket, szabad nyerészkedést engedne a külföldi bankoknak és belesodorná Magyarországot a háborúba.  

Ha viszont nemzeti kormány marad, akkor megmaradnak az eddigi eredményeink, a családok védelme és a béke. A veszélyek korában nem kockáztathatunk!

– mutatott rá Szentkirályi Alexandra. 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, Schmidt Mária és Ókovács Szilveszter (Forrás: Facebook)


