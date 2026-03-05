Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

tisza pártfideszaktivistaMagyar Péter

Céltáblának használhatja a tiszásokat Magyar Péter

Lapunk értesülései szerint annak érdekében, hogy ismét áldozatként állítsa be magát a Tisza Párt elnöke, a saját aktivistái ellen követne el atrocitásokat Magyar Péter.

2026. 03. 05. 13:00
Fotó: Polyák Attila
Újabb ötlettel rukkolt elő Magyar Péter annak érdekében, hogy tovább élezze a feszültséget a kampányban. Ennek érdekében pedig azok az aktivisták kerülhetnek a célkeresztbe, akik korábban felajánlották a teraszukat vagy a kerítéseiket, hogy azokon a Tisza Párt táblákat, molinókat helyezhessen el. 

Dunaújváros, 2026. február 28. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt országjárása keretében tartott kampányrendezvényen Dunaújvárosban 2026. február 28-án. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán

Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrásunk szerint könnyedén kellemetlen helyzetbe kerülhetnek a párt szimpatizánsai. Elmondta, 

több helyen is azt tervezik, hogy a tiszások leszaggatják, összefirkálják, széttépik a plakátokat, vagy pedig kérdőre vonják azokat, akik kihelyezték ezeket a táblákat, tehát lényegében önmerényleteket terveznek.

Az informátor szerint mindez egy kampány része, amellyel tovább hergelnék a kormánypártokat és a tiszás választókat egymás ellen. 

Természetesen minden ilyen atrocitásért a fideszeseket tennék felelőssé

– tette hozzá a forrásunk. A kijelentéseket alátámasztja egy korábbi értesülésünk, amely szerint több hamis zászlós támadást is elkövethet a sajátjai ellen Magyar Péter pusztán azért, hogy áldozatként állíthassa be magát és pártját. Egy, a Tisza-szigetek koordinációjával foglalkozó informátorunk akkor arról számolt be, Magyar Péterék arra készülnek, hogy a saját aktivistáikat is megtámadják aláírásgyűjtés vagy szórólapozás közben, majd pedig a kormánypártokra fogják az eseteket. 

Hamis zászlós támadásokkal akarják bebizonyítani, hogy a kormánypártok bajban vannak, a jelöltjeiket pedig minden ilyen helyen áldozati pozícióba vágják

– jelentette ki az informátor. 

Elmondta, a Tisza Párt elnöke érzi a vesztét, ezért minden eszközt fel fog használni annak érdekében, hogy visszaszerezze a kezdeményezést. Magyar Péter pedig a tervek szerint sokkal provokatívabb, hergelésre alkalmas témákat is elő fog venni az előttünk álló időszakban.

Gyakorlatilag nincs olyan eszköz és módszer, amelyet elutasítanának. Azon sem csodálkoznék, ha elkezdenék megfélemlíteni, fenyegetni az aktivistáikat

– emelte ki a forrásunk.

Ebbe a vonalba pontosan beleillik Szimon Renáta, a Tisza Párt képviselőjelöltjének esete. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke állt elő azzal a történettel, miszerint jelöltjüket, Szimon Renátát megtámadták „Orbán janicsárjai”. Magyar  január 15-én drámai posztjában azt írta:

megtámadták ma reggel Szimon Renáta Pest vármegyei jelöltünket.

Később maga Szimon a rendőrségi tanúvallomásában cáfolta pártelnöke állításait, ennek ellenére azóta is fogadja a közösségi oldalán az „elszenvedett bántalmazása” miatti együttérző szavakat, üzeneteket.

Pedig egy helyi lap, a Vác Online helyszíni riportjából, amelyet három nap alatt csaknem negyedmillióan láttak, már akkor kiderült, hogy 

Szimon Renáta ott sem volt, 

amikor a Tisza kampánypultjának magánterületen történt elhelyezése miatt szóváltás alakult ki.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Polyák Attila)

               
       
       
       

