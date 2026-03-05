Céltáblának használhatja a tiszásokat Magyar Péter

Újabb ötlettel rukkolt elő Magyar Péter annak érdekében, hogy tovább élezze a feszültséget a kampányban. Ennek érdekében pedig azok az aktivisták kerülhetnek a célkeresztbe, akik korábban felajánlották a teraszukat vagy a kerítéseiket, hogy azokon a Tisza Párt táblákat, molinókat helyezhessen el.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán

Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrásunk szerint könnyedén kellemetlen helyzetbe kerülhetnek a párt szimpatizánsai. Elmondta,

több helyen is azt tervezik, hogy a tiszások leszaggatják, összefirkálják, széttépik a plakátokat, vagy pedig kérdőre vonják azokat, akik kihelyezték ezeket a táblákat, tehát lényegében önmerényleteket terveznek.

Az informátor szerint mindez egy kampány része, amellyel tovább hergelnék a kormánypártokat és a tiszás választókat egymás ellen.

Természetesen minden ilyen atrocitásért a fideszeseket tennék felelőssé

– tette hozzá a forrásunk. A kijelentéseket alátámasztja egy korábbi értesülésünk, amely szerint több hamis zászlós támadást is elkövethet a sajátjai ellen Magyar Péter pusztán azért, hogy áldozatként állíthassa be magát és pártját. Egy, a Tisza-szigetek koordinációjával foglalkozó informátorunk akkor arról számolt be, Magyar Péterék arra készülnek, hogy a saját aktivistáikat is megtámadják aláírásgyűjtés vagy szórólapozás közben, majd pedig a kormánypártokra fogják az eseteket.

Hamis zászlós támadásokkal akarják bebizonyítani, hogy a kormánypártok bajban vannak, a jelöltjeiket pedig minden ilyen helyen áldozati pozícióba vágják

– jelentette ki az informátor.