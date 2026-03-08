A mártírsorsú felvidéki politikusra emlékeztek az Országházban

Esterházy Jánosra, a mártírsorsú felvidéki politikusra emlékeztek, élete és mnkássága előtt tisztelegtek a díjátadóval egybekötött ünnepségen az Országházban.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond Esterházy János, a mártírsorsú felvidéki politikus emlékére rendezett ünnepségen az Országház felsőházi termében 2026. március 8-án Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Esterházy János élete példa; példája az európai keresztény értékek melletti, félelem nélküli bátor kiállásnak és kitartásnak – mondta az eseményen elhangzott beszédében Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte:

Esterházy Jánost mindössze 56 évig tartó földi útja a 20. század legnagyobb magyarjainak sorába emelte.

Úgy fogalmazott: a kereszténység ősi törvénye, hogy a vértanúság a legnagyobb, legönzetlenebb, legértékesebb cselekedetek egyike. Rendkívüli hitre van szükség ahhoz, hogy az igaz úton mindvégig kitartó ember a földi életét feláldozza saját meggyőződéséért és másokért – hangsúlyozta.

Március 8-án gróf Esterházy János mártírhalálának 69. évfordulóján találkozunk. Jó okunk van évről évre megtenni ezt, hiszen éppen Esterházy Jánostól tudjuk: csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait, és amelynek mindig szeme előtt lebeg azok példát adó munkássága

– mondta.

Kiemelte: az első világháborút követően magyarnak maradni az elcsatolt területeken, a magyarok jogaiért küzdeni az utódállamokban, egyedüliként nemmel szavazni a szlovák parlamentben a zsidóság deportálására, majd üldözöttek százait menteni saját birtokon, végül a lélek megtöretése nélkül viselni 12 évnyi kommunista kényszermunkát és börtönt csak sziklaszilárd jelemmel, a keresztény hit e világon túli igazságába vetett meggyőződéssel lehet.

Mint mondta, a közép-európai népek egymásrautaltságára naponta találhatók példák a valaha volt vasfüggöny mentén, immár a társadalmak értékvilága szempontjából kettéosztott Európában. Ezért is fájó, hogy Esterházy János rehabilitációja még mindig várat magára – fűzte hozzá.

„Esterházy rehabilitációjának elmaradása mindmáig nem az életáldozatot hozó gróf, hanem a cseh és szlovák állam becsületén éktelenkedő vérfolt”

– fogalmazott.

Hozzátette: ezt már érthetővé teszi, de csak súlyosbítja, hogy a Benes-dekrétumok nemzetiségekre vonatkozó rendelkezéseinek kiiktatása a cseh és szlovák jogrendből eddig elmaradt; ez azt jelenti, hogy a faji alapú hátrányos megkülönböztetés a mai napig hatályos az Európai Unió két tagállamában.

Amíg ez így van, addig Európában emberi méltóságról, kisebbségvédelemről, jogállamról hitelesen beszélni lehetetlen úgy, hogy ezt szóvá ne tegyük

– mondta a kancellériaminiszter.