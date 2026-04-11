Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – egy cikkben a Tisza Párt legnagyobb átverésének és legnagyobb lebukásának minden állomása

Nem kevesebbre vállalkozott a Magyar Nemzet nagyjából ötven nappal ezelőtt, mint hogy rendszerbe foglalja azt a töménytelen mennyiségű információt, amely a Tisza Párt gazdasági programjáról eddig megjelent. A nyilatkozatok, a kiszivárgott és belsős információk alapján teljes kép rajzolható fel. Lássuk is ennek leghangsúlyosabb ecsetvonásait!

Velük kezdődött minden

Már tavaly év elején lehetett sejteni, hogy a Tisza valamire készül. A gyanú kialakulásához azonban nem kellettek a baloldali sajtóban manapság oly gyakran felbukkanó titkosszolgálati anyagok, vagy a Magyar Péterékre nagyon is jellemző belső lehallgatások.

Maguk a párt vezető politikusai mondták ugyanis el nyilvános rendezvényeken, hogy írják a kormányprogramot, többen pedig arról is beszéltek: terveiket el fogják titkolni.

Tarr Zoltán alelnök például előbb tavaly márciusban azt fejtegette, hogy csak a kampány legvégén és csak nagy vonalakban mutatják majd be programjukat. Nem sokkal később, augusztusban, Etyeken egyértelműbben fogalmazott: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” és „választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

Hogy ez nem csak egyszerű elszólás volt, azt bizonyította a párt honvédelmi szakértőjének hasonló megszólalása. Ruszin-Szendi Romulusz – egy homofób hasonlat kíséretében – tavaly májusban, Komáromban ezt mondta: „Először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. (…) Most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.” Tarr és Ruszin-Szendi szavait, szintén tavasszal, Óbudán a Tisza akkori gazdasági fáklyavivője, Dálnoki Áron ezzel egészítette ki:

Teljesen egyetértek Péterrel, hogy nem szabad részleteket elárulni, mert képzeljétek el, mennyire szétkapnák.

És hogy melyik Péterrel értett egyet Dálnoki? Bizonyosan Magyar Péterrel, aki már néhány héttel politikai színre lépése után, 2024 áprilisában – Puzsér Róberttel beszélgetve – így fogalmazott: „Tehát úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz.”