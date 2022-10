Az Európai Unió háborúzni akar?

Ők nem Európa védelmezői, hanem Európa elárulói. Tetteik, cselekedeteik, mondataik beíródnak az európai történelem könyvének legrosszabb lapjai közé.

Mit is jelent az, hogy „mozgósítanunk kell”?

Ez nyilvánvalóan háborús kifejezés: azt jelenti, hogy nekünk, európaiaknak, részt kell vennünk a háborúban valamilyen formában, méghozzá természetesen Ukrajna oldalán állva, az orosz birodalommal szemben.

„Mozgósítanunk kell”, miért is? „A béke érdekében.”

Most tanultunk valami nagyon fontosat. Ha tehát békét akarsz, azt akarod, hogy megszűnjön a véres összecsapás Ukrajna és Oroszország között, akkor mozgósítanod kell az ukránok oldalán állva.

Ez teljesen logikus, nem?

A békéhez az kell, hogy hét vagy nyolc szankciós csomagot léptess életbe Oroszországgal szemben, júniustól már az olajra is, belengetve azt, hogy nemsokára a gáz következik. Ebből következően pedig az egekbe szöknek az olaj- és gázárak, a villany ára és a többi, és Európa ipara kezd lebénulni, különös tekintettel a legnagyobbra, a német gazdaságra. Európa népei pedig fázni fognak télen, és nem tudják kifizetni a számláikat.

És a békéhez az is kell, hogy folyamatosan szállíts könnyű- és nehézfegyverzetet Ukrajnának, hátha attól tör ki az a nagyon várt béke. Tipikus békepárti módszer a fegyverszállítás, nemde?

Nemrég az is kiderült, hogy nemcsak a valóságos hadban álló fél, az USA támogatja hírszerzési eszközökkel az ukránokat a háborúban, hanem Németország is. Ez is egyenes út a békéhez, igaz, Charles Michel és Ursula von der Leyen?

Ki kell mondanom:

csak Putyin türelmének köszönhető, hogy nem tekinti hadban álló félnek az uniót, és persze a NATO-t és az Egyesült Államokat.

Hála a jó Istennek.

De ha így folytatja az USA és az unió, akkor ez nem sokáig fog így maradni.

És akkor ott lesz vége a dalnak.

Tisztázzuk végre: Oroszországot az Egyesült Államok, s mögötte a globális pénzügyi elit provokálta bele a háború kirobbantásába. Tehát nem úgy kezdődött, hogy a „másik visszaütött”.

Brzezinski 1997-es A nagy sakkjátszma, vagy George Friedman 2015-ben elhangzott beszéde óta jól tudjuk, hogy az USA elsődleges geopolitikai érdeke, hogy megakadályozza az eurázsiai gazdasági együttműködést, főként Németország és Oroszország között. Ha pedig hihetünk a Rand Corporation nevű washingtoni agytröszttől származó ez év eleji háttérelemzés hitelességében, akkor pontosan tudhatjuk, hogy az Államoknak szinte mentőövként kellett ez a háború a gazdasági s még inkább pénzügyi összeomlása megakadályozása érdekében. Ha ugyanis Németország meggyengül gazdaságilag, Oroszország pedig elpusztul, akkor abból az USA profitál. És a globális elit is közelebb kerül a Great Reset megvalósításához.