Felzúgtak Zalában a motorfűrészek, érkeznek a fenyők az árusokhoz

Bár néhány kertészeti árudában és a nagyáruházak kertészeti osztályain már megjelentek az első fenyőfák, a szezon csak a következő hetekben kezdődik meg igazán. A Zala megyei Surd községben a napokban kezdték el kivágni a fenyőket, a termelők első körben a földlabdás fákat szedik fel és a nordmannfenyőket vágják ki, hiszen ezek a legtartósabbak. Az ezüst- és lucfenyőkkel még kivárnak a gazdálkodók.

Jó üzlet a karácsonyfa

Nincs olyan család a hatszáz lelkes Surdon, amely ne lenne érdekelt valamilyen módon a karácsonyfabizniszben. Vannak családok, amelyek egész évi megélhetését a karácsony előtti néhány hét alapozza meg, esetenként százezres nagyságrendben adnak el ilyenkor fenyőket

– tudtuk meg Kanász Jánostól, a település polgármesterétől.

Az elmúlt években ugyanakkor egyre többen döntöttek úgy, hogy inkább kereskedőnek adják el a portékájukat, kevesen vannak, akik maguk viszik piacra a karácsonyfának valót. Ennek oka részben az, hogy így egyszerűbben túladhatnak a sokszor ezres nagyságrendű fenyőszállítmányokon, másrészt a helypénzek is sokat emelkedtek, egy-egy városban több százezer forintot is elkérhetnek egy forgalmasabb pont lefoglalásáért.

A surdiak és a környékbeli termelők az elmúlt években a hagyományosabb magyar fajtákról áttértek a közkedveltté vált nordmannfenyőre. Mindez a számokon is meglátszik, éves szinten csaknem 60-80 ezerrel nőtt a surdi nordmannfenyő-állomány. A polgármester szerint a kereskedők főként ezt keresik, közülük is az 1,6–2,4 méteres példányok fogynak a legjobban. Az ezüstfenyőre ugyanakkor alig van kereslet, míg lucból az elmúlt évekhez hasonló mennyiség kerülhet idén a piacra.

A nordmann az új sláger

Ezt erősítette meg lapunknak adott nyilatkozatában Boross Dávid, a Magyar Kertészeti Árudák Egyesületének elnöke is, aki elmondta: az elmúlt években egyértelműen a nordmannfenyők irányába tolódott el a kereslet, s ezzel együtt a kínálat is. Ezüstfenyőt ma már nagyon kevesen választanak maguknak. Ennek oka, hogy erősen gyantás, nagyon szúrósak a tűlevelei, ráadásul az ára sem sokban tér el a nordmannfenyőétől, 5-6 ezer forintnál kezdődik métere. A korábban legnépszerűbb lucfenyő még tartja magát, ez a fajta adja az értékesítés több mint felét. A gyorsan lehulló leveleiről ismert fajta korábban nemcsak kiváló illatával, hanem igencsak kedvező árával hódított a magyarok körében, ez utóbbi tulajdonsága azonban kezd eltűnni. Boross Dávid szerint míg korábban egy hasonló méretű nordmann a luc kétszeresébe került, ma a méterenkénti árat tekintve egyre kisebb a különbség.

Míg a lucfenyő métere idén 3000-4000 forint körül alakul, az alacsonyabb kategóriás nordmannfenyő 4000-5000 forintos méterenkénti áron is kapható. Nem csoda hát, ha egyre többen teszik le a voksukat a kevesebb macerával járó fenyőtípus mellett. A nordmannfenyőt – amellett hogy nem hullajtja a leveleit, nem is szúr – könnyű díszíteni és a lombozata is gyönyörű.

Karácsony előtt mintegy 2-2,5 millió fenyőt vásárolnak meg a magyar háztartások. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A kertészeti árudák mintegy 10-15 százalékos drágulást várnak az idén, ez a hazai és az importfenyőkre is érvényes. Főként Dániából első osztályú nordmannfenyők érkeznek Magyarországra, s a honi üzemanyagárak mellett az euró–forint kurzus is befolyással van az árakra. Egy-egy prémiumkategóriás fenyő így akár 40 ezer forintba is kerülhet – mondta el Boross Dávid.

Fenyő egy kattintásra

Az internetes fenyőárusítás ugyan még csak gyerekcipőben jár hazánkban, évről évre egy nő azok száma, akik a hagyományos fenyővásárok helyett az online térben szerzik be a karácsonyi ünnepkör díszét. Megyeri Szabolcs kertész szerint az elmúlt három évben dinamikus fejlődésen ment keresztül ez a piac, s bár a teljes fenyőkereskedelemnek nagyon kis szeletét teszi ki, komoly jövő előtt áll az online karácsonyfa-értékesítés.

– A magyar háztartások jellemzően 2-2,5 millió fenyőt vásárolnak karácsonyra, aminek túlnyomó része vágott fenyő. Ehhez képest az online kereskedelemben eladott fenyőfák száma csupán pár tízezerre tehető. A következő évek ugyanakkor jelentős változást hozhatnak ezen a téren

– hívta fel lapunk figyelmét a szakember.

A következő időszakban a kényelem és a praktikum lesz az, ami ezt a piacot hajtani fogja. Egy fenyő kiválasztása, hazaszállítása ugyanis nem könnyű, gyantás, szúr, és autó nélkül nehezen szállítható. Kisgyermekes édesanyáknak például vagy akár az idősebbeknek is remek megoldás lehet, ha házhoz rendelik a fenyőt. Azoknak pedig, akik a vágott verzió helyett földlabdás növényt választanának, külön előny lehet, hogy a kertészeti webáruháztól jelentősen több információt kaphatnak a kertbarát vásárlók, mint egy út menti árustól.

– Az online kereskedelem akkor tud fejlődni, ha egyre tudatosabbá válnak a vásárlók

– emelte ki.

A földlabdás fenyőknél más szempontból is fontos lehet, hogy hol szerzi be az ember azt a növényt, amellyel az ünnep után a kertjét szeretné díszíteni. Megyeri Szabolcs szerint az elmúlt évtizedben káros gyakorlat honosodott meg hazánkban: földlabdásként árusított fenyőket valójában gyökerestül vágnak ki, így arra viszonylag kicsi az esély, hogy az ünnepeket követően kiültetve tovább éljenek. – A földlabdázásnak szigorú szabályai vannak, amit a kertészetek be is tartanak. Ezért lenne fontos, hogy élő fenyőt csak megbízható kertészetből vásároljanak az emberek – fogalmazott a szakember. Annak érdekében pedig, hogy a növény az ünnepek után is életben maradjon, néhány szabályt érdemes betartani. A legfontosabb, hogy a fenyő minél kevesebb időt töltsön a szobában, a kiültetéssel pedig nem kell tavaszig várni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Teknős Miklós)