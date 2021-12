Timmermans a klímapénzekkel szorongatná meg a lengyeleket

A brüsszeli Politico lap rendezvényén járt szerda este Frans Timmermans, a zöldátmenet levezénylésével megbízott holland uniós biztos, aki ismét pár keresetlen szóval illette Lengyelországot, s azt a véleményét sem rejtette véka alá, hogy a jogállamisági vitának a zöldpénzek osztogatásába is be kell gyűrűznie. A bizottsági alelnök az eseményen a Fit for 55 nevű klímavédelmi csomaggal kapcsolatban a Szociális Klíma Alapot emlegette fel: a tervek szerint több mint hetvenmilliárd eurós alap célja, hogy az uniós klímacélok jelentős pénzügyi terheinek egy részét kompenzálja a sérülékeny állampolgárok és vállalkozások esetében. Timmermans meglátása szerint mindenesetre elképzelhető, hogy a pénzesőből a bizottság szerint jogállamisági gondokkal küzdő tagországok nem a tervezett mértékben részesülnek. – Néha ki kell mondanunk, hogy ennyi és ne tovább. Csak így értheti meg mindenki, hogy az Európai Unió a jogállamiság tiszteletben tartása nélkül nem működőképes – vélekedett a baloldali politikus, aki szerint

Lengyelországgal kapcsolatban a bizottsági álláspont mindig világos volt, a jogállamiság tiszteletét várják az országtól.

(Emlékezetes, Frans Timmermans az előző bizottsági ciklusban a jogállamisági ügyekért felelt, az ő irányítása alatt indult a Lengyelországgal szembeni, hetes cikkely szerinti, úgynevezett jogállamisági eljárás – a szerk.)