Pontatlanságok és ellentmondások

Harmadjára pedig a városok és a közlekedési szokások átalakítása a baloldal célja, ami valóban paradigmaváltás, de nem klímavédelmi, hanem tisztán politikai értelemben: a baloldal saját társadalmi víziója szerint kényszerítené az embereket mindennapjaik átalakítására.

Ezt Tordai Bence így fogalmazta meg: „Célunk elsősorban a kényszerű helyváltoztatási igények csökkentése, a forgalom csökkentése. Olyan városokat kell kialakítani, ahol negyedóra járóföldre vagy kerékpáros-távolságra minden városi funkció elérhető.” Eltekintve attól, hogy a városi funkció definícióját nem tisztázta – posta, bankfiók vagy metró, színház elérése? –, a politikus konkrét intézkedéseket sem említett arra nézve, hogyan is javítanának a nagyvárosok mostani forgalmi helyzetén.

Ezek híján legfeljebb a budapesti tapasztalatokból következtethetünk a baloldal forgalomcsillapítási eszközeire, amely tapasztalatok viszont nem túl jók.

Az viszont kijelenthető, hogy a jelenlegi kormány várostervezési tevékenységében is kiemelt cél a mobilitási igények csökkentése.

Karácsony Gergely főpolgármester párttársa jelezte azt is, hogy az agglomerációs településeken korlátoznák a belterületbe vonást. Egy ilyen intézkedés átgondolatlan végrehajtása viszont visszavetné az új lakások építését, ami ingatlanhiányhoz és a lakásárak további emelkedéséhez vezetne. Egyúttal ellentmond a baloldal azon kampánypontjának, amelyben a lakhatási problémák megoldását hangoztatja.

A baloldalnak az is célja, hogy a közösségi közlekedési bérleteket a kafetériarendszer részévé tegye. Ezt úgy tudná teljesíteni, ha a bérleteket az adómentes juttatások kategóriába sorolná, mert a hatályos adózási szabályok alapján az intézkedéssel nem jutnának olcsóbban bérlethez a munkavállalók. Emellett a koalíció kiemelten támogatná a tömegközlekedésben az alternatív hajtású járművek terjedését és mindezeket lokális zöldenergia-termelő hálózatba integrálná. Ez viszont most is így van: a kormány például működteti a Zöldbusz programot, fejleszti a vasúthálózatokat és több forrásból támogatja a helyi energiaközösségek létrehozását.

A kormány kiemelt figyelmet szentel a környezetkímélő elővárosi közlekedés fejlesztésének. Fotó: Havran Zoltán

– A nagyvárosokat és a környéküket kiszolgáló, integrált közlekedési szervezeteket hozunk létre, ahol az érintett települések képviselői, vezetői valódi döntéshozatali jogkörrel bírnak – jelentette ki a PM politikusa. Az állítás értelmezéséhez viszont szükséges lenne pontosítani, milyen problémát céloznak meg, vagy azt, hogy mivel szolgálhatják ezek a szervezetek a nagyvárosokat és a környéküket. Érdemes lenne tudni azt is, hogy vajon mit jelent a „valódi döntéshozatali jogkör” és miről fognak dönteni ezek a szervezetek.

– Az üzemanyagokat terhelő adók helyett át kell állni a használatarányos útdíjakra – ismételte meg Tordai Bence a baloldalon oly gyakran hangoztatott kívánságot, amely szerint a jövedéki adók mértékét kellene csökkenteni. Ám ez továbbra is ütközik az uniós jogszabályokkal.

Kérdéses továbbá, hogy hogyan egyeztethető össze ez a programpont az Európai Bizottság új központi karbonadó-javaslatával, amelyet a baloldal támogat, és amely az üzemanyagokat is terhelné. Éppen a további adóztatás ellen lépnek fel a kormány politikusai Brüsszelben.

Borítókép: Tordai Bence csökkentené „a kényszerű helyváltoztatási igényeket” és a forgalmat – csak azt nem árulta el, hogy hogyan (Fotó: Teknős Miklós/Magyar Nemzet)

