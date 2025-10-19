UEFARomániafutsalszurkolói balhémagyar futsalválogatott

Fény derült a rejtélyre: ezért büntette az UEFA a magyarokat a romániai futsalbalhé után

A magyar futsalválogatott szeptemberben a Románia elleni pótselejtezőn harcolta ki az Európa-bajnoki részvétel jogát. A craiovai visszavágó a magyar siker mellett arról maradt emlékezetes, hogy a román szurkolók a futsalpályára rohantak, a magyar játékosok pedig bemenekültek az öltözőbe. A mérkőzés után az UEFA a magyarokat is megbüntette, s az MLSZ elárulta lapunknak, hogy miért.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 6:39
Nagy volt a küzdelem a román és a magyar válogatott futsal Eb-selejtezőjén, a mieink három sárga lapja pénzbüntetést ért az UEFA-nál, a románok öt sárgája nem (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
Ijesztő jelenetek voltak. A román szurkolók berohantak a pályára, a magyar játékosok menekültek, félbe is szakadt az Eb-pótselejtező. Utólag kiderült, hogy a román drukkerek inkább egymást, semmint a magyar csapat tagjait akarták ütlegelni, de ez még nem lett volna elfogadható magyarázat arra, hogy az UEFA miért büntette meg a magyarokat a csapat helytelen viselkedése miatt. Az MLSZ tájékoztatása azonban tisztázta a helyzetet: nem a pálya sietős elhagyása volt az ok.

A rendőröknek is volt dolguk a craiovai Eb-pótselejtezőn, amely végén a román szurkolók balhéja ellenére a magyar futsalválogatott ünnepelhetett
A rendőröknek is volt dolguk a craiovai Eb-pótselejtezőn, amely végén a román szurkolók balhéja ellenére a magyar futsalválogatott ünnepelhetett (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A magyarokat azért büntette meg az Európai Labdarúgó-szövetség, mert a válogatott három sárga lapot is kapott a meccsen. Azaz ennek a büntetésnek semmi köze nem volt a balhéhoz.

Román–magyar futsalbalhé: így büntetett az UEFA

A magyarok büntetése mögött tehát áll elfogadható érv, ugyanakkor ez nem magyarázza meg azt, hogy hasonló indoklással a románok miért csak figyelmeztetést kaptak.

Az UEFA honlapján megtalálható a meccs jegyzőkönyve, amelyben a három magyar mellett öt román sárga lap szerepelt.

A három magyar sárga lap pénzbüntetést ért, az öt román sárga lap figyelmeztetést.

Talán ezért is tartalmazott homályos indoklást az UEFA-döntés.

Kaptak azért pénzbüntetést a románok is, a hazai szurkolók viselkedése összesen 30 ezer eurójába került a román szövetségnek.

 

