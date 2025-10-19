Fény derült a rejtélyre: ezért büntette az UEFA a magyarokat a romániai futsalbalhé után

Ijesztő jelenetek voltak. A román szurkolók berohantak a pályára, a magyar játékosok menekültek, félbe is szakadt az Eb-pótselejtező. Utólag kiderült, hogy a román drukkerek inkább egymást, semmint a magyar csapat tagjait akarták ütlegelni, de ez még nem lett volna elfogadható magyarázat arra, hogy az UEFA miért büntette meg a magyarokat a csapat helytelen viselkedése miatt. Az MLSZ tájékoztatása azonban tisztázta a helyzetet: nem a pálya sietős elhagyása volt az ok.

A rendőröknek is volt dolguk a craiovai Eb-pótselejtezőn, amely végén a román szurkolók balhéja ellenére a magyar futsalválogatott ünnepelhetett (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A magyarokat azért büntette meg az Európai Labdarúgó-szövetség, mert a válogatott három sárga lapot is kapott a meccsen. Azaz ennek a büntetésnek semmi köze nem volt a balhéhoz.

Román–magyar futsalbalhé: így büntetett az UEFA

A magyarok büntetése mögött tehát áll elfogadható érv, ugyanakkor ez nem magyarázza meg azt, hogy hasonló indoklással a románok miért csak figyelmeztetést kaptak.