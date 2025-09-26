  • Magyar Nemzet
  „Tragédia is lehetett volna; nem hagyhattuk el a szállodát" – még több magyar reakció a romániai botrányra
„Tragédia is lehetett volna; nem hagyhattuk el a szállodát” – még több magyar reakció a romániai botrányra

Továbbra is erős a visszhangja a botrányokkal színesített Románia–Magyarország futsalmérkőzésnek, amelyen nemzeti együttesünk kalandos körülmények között harcolták ki az Európa-bajnoki részvételt. A román–magyar összecsapás botrányos eseményeibe Rábl János, a nemzeti csapat kapitánya és Németh Péter szövetségi edző engedett betekintést.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 10:08
A pályán és azon kívül is akadtak durva megmozdulások (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
A magyar futsalválogatott tíz év után újra kijutott az Európa-bajnokságra, miután az erről döntő román–magyar meccsen 2-2-es döntetlent ért el Craiovában szerdán, így 5-4-es összesítéssel legyőzte Romániát. Az nem meglepetés, hogy egy román–magyar mérkőzés túlfűtött hangulatú, de ami a visszavágón történt, az túlment minden határon. A megvadult román drukkerek összecsaptak a rohamrendőrökkel, néhányan a pályára is berohantak, majd egy petárda is felrobbant. A két csapat az öltözőbe kényszerült, és csak több mint félórás szünet után folytatódhatott a találkozó.

Rendőröknek kellett megfékezni a hazai futsalszurkolókat a román–magyaron
Rendőröknek kellett megfékezni a hazai futsalszurkolókat a román–magyaron (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A román–magyar futsalmeccs balhéi

Németh Péter a Borsnak elárulta, egészen a mérkőzésig semmilyen problémát nem tapasztaltak, vigyáztak a magyar csapatra.

– A közösségi médiát figyelve és a csapatmenedzserünk információi alapján sejteni lehetett, hogy teltház lesz, de pontosan nem tudtuk, ez mit jelent majd. Amikor kimentünk bemelegíteni, még csak gyerekek és szülők ültek a lelátón. A himnuszoknál viszont már az egyik tábor bent volt a pálya egyik oldalán, majd megérkezett a másik szurkolói csoport is, akik velük szemben foglaltak helyet. Azt hiszem, a tévében is hallatszott, hogy végig kifütyülték a himnuszt, de erre, amennyire lehetett, igyekeztünk felkészíteni a játékosokat, hogy a hangzavar miatt nehéz lesz a kommunikáció.

A történtekkel kapcsolatos cikkeink:

A szövetségi edző kiemelte, ekkor fordult át kaotikussá a mérkőzés hangulata.

– Egyszer csak a falon lévő két nagy kijelző és az oldalsó kijelző is elsötétült, valószínűleg pont akkor, amikor a gól született. Amikor újraindították őket, akkor derült ki, hogy a kijelzőn Hun–Hun felirat jelent meg. Úgy tudjuk, ez váltotta ki az egyik szurkolótábor felháborodását, akik összetűzésbe keveredtek a rendőrökkel. Ezt észrevette a másik tábor, és elindultak feléjük, innen indult ki az egész balhé. 

A felvételeket többször visszanézve látszik, hogy néhány ember a játékosaink mellett futott át.

Szerencsére akkor még tényleg csak páran voltak, amikor a mieink még a pályán tartózkodtak. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha az egyik szurkoló Rábl János felé mozdult volna, de szerencsére nem lett belőle semmi. A játékvezetők, a biztonsági főnökünk és mi, a szakmai stáb is urai voltunk a helyzetnek: azonnal lehívtuk a játékosokat, és az öltöző felé tereltük őket. Onnantól kezdve a két tábor egymással volt elfoglalva, így egyáltalán nem merült fel, hogy a biztonságunk veszélybe lehet.

– Mi is hallottuk, hogy nemcsak viperát láttak, hanem talán mást is. Minden nagyon gyorsan történt, és mire feleszméltünk, azok, akik berohantak, már túl voltak a játékosainkon. A mieink és a játékvezetők ekkor már elindultak lefelé. Nagy baj is lehetett volna, ha azok a huligánok tényleg azzal a szándékkal rohannak be a pályára, hogy bántsanak minket, hiszen teljesen védtelenek voltak azok a játékosok, akik pont a két tábor közötti térfélen álltak. Szerencsére nem így történt, és onnantól kezdve biztonságban voltunk. Fontos kiemelni, hogy a biztonsági főnökünk, a csapatmenedzserünk és a szövetségi kapitányunk is komoly nyomást helyezett az UEFA delegátusára: folytatjuk a mérkőzést, de csak akkor, ha garantálják, hogy többé nem történhet ilyen.

Mert ebből a helyzetből akár tragédia is lehetett volna.

Úgy gondolom, onnantól kezdve, hogy kivezették a fekete pólósokat, már nem volt kérdés, hogy biztonságban vagyunk, és nem lesz baj.

A román–magyar meccs végén a mieink örülhettek
A román–magyar meccs végén a mieink örülhettek (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Németh végezetül hozzátette, a legfontosabb, hogy nem történt tragédia: – Ünnepeltünk az öltözőben, ez az igazság. Utána jegeltünk, pakoltunk, és mire végeztünk, nagyjából már senki nem volt sem a csarnokban, sem a környékén. 

Rendőrségi felvezetéssel mentünk vissza a hotelbe, és egyértelmű volt, hogy ezek után nem hagyhatjuk el a szállodát.

De nem történt semmi, és ez a lényeg.

Rábl János csapatkapitány kiemelte, tisztában voltak azzal, hogy a két szurkolótábor ellenséges egymással, de ez így is egy nem mindennapi élmény volt: – Nem éreztem úgy, hogy közvetlenül felém szaladt volna. Nem az volt az első gondolatunk, hogy most vipera vagy bármi más van a kezükben, hanem az, hogy nekünk innen most menni kell – mondta.

A jövő évi futsal-Eb-t január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik, a csoportkör sorsolására október 24-én kerül sor.

 

