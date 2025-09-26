„Tragédia is lehetett volna; nem hagyhattuk el a szállodát” – még több magyar reakció a romániai botrányra

A magyar futsalválogatott tíz év után újra kijutott az Európa-bajnokságra, miután az erről döntő román–magyar meccsen 2-2-es döntetlent ért el Craiovában szerdán, így 5-4-es összesítéssel legyőzte Romániát. Az nem meglepetés, hogy egy román–magyar mérkőzés túlfűtött hangulatú, de ami a visszavágón történt, az túlment minden határon. A megvadult román drukkerek összecsaptak a rohamrendőrökkel, néhányan a pályára is berohantak, majd egy petárda is felrobbant. A két csapat az öltözőbe kényszerült, és csak több mint félórás szünet után folytatódhatott a találkozó.

Rendőröknek kellett megfékezni a hazai futsalszurkolókat a román–magyaron (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A román–magyar futsalmeccs balhéi

Németh Péter a Borsnak elárulta, egészen a mérkőzésig semmilyen problémát nem tapasztaltak, vigyáztak a magyar csapatra.

– A közösségi médiát figyelve és a csapatmenedzserünk információi alapján sejteni lehetett, hogy teltház lesz, de pontosan nem tudtuk, ez mit jelent majd. Amikor kimentünk bemelegíteni, még csak gyerekek és szülők ültek a lelátón. A himnuszoknál viszont már az egyik tábor bent volt a pálya egyik oldalán, majd megérkezett a másik szurkolói csoport is, akik velük szemben foglaltak helyet. Azt hiszem, a tévében is hallatszott, hogy végig kifütyülték a himnuszt, de erre, amennyire lehetett, igyekeztünk felkészíteni a játékosokat, hogy a hangzavar miatt nehéz lesz a kommunikáció.

A szövetségi edző kiemelte, ekkor fordult át kaotikussá a mérkőzés hangulata.

– Egyszer csak a falon lévő két nagy kijelző és az oldalsó kijelző is elsötétült, valószínűleg pont akkor, amikor a gól született. Amikor újraindították őket, akkor derült ki, hogy a kijelzőn Hun–Hun felirat jelent meg. Úgy tudjuk, ez váltotta ki az egyik szurkolótábor felháborodását, akik összetűzésbe keveredtek a rendőrökkel. Ezt észrevette a másik tábor, és elindultak feléjük, innen indult ki az egész balhé.

A felvételeket többször visszanézve látszik, hogy néhány ember a játékosaink mellett futott át.

Szerencsére akkor még tényleg csak páran voltak, amikor a mieink még a pályán tartózkodtak. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha az egyik szurkoló Rábl János felé mozdult volna, de szerencsére nem lett belőle semmi. A játékvezetők, a biztonsági főnökünk és mi, a szakmai stáb is urai voltunk a helyzetnek: azonnal lehívtuk a játékosokat, és az öltöző felé tereltük őket. Onnantól kezdve a két tábor egymással volt elfoglalva, így egyáltalán nem merült fel, hogy a biztonságunk veszélybe lehet.