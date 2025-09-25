Üzent a román erőszak után a magyar válogatott hőse, aki a testi épségét féltette

A magyar futsalválogatott győzelemmel felérő 2-2-es döntetlent harcolt ki szerda este Cariovában a románok ellen, így 5-4-es összesítéssel továbbjutott, és jövőre 2016 után újra ott lesz az Európa-bajnokságon. A sorsdöntő meccs a román szurkolók okozta botrány miatt is emlékezetes marad, hiszen félbe is szakadt a találkozó, miután a románok összeverekedtek egymással, illetve állítólag a kijelzőn hibásan megjelenő Magyarország–Magyarország felirat ellen tiltakoztak, így a csendőröknek kellett közbeavatkozni.

A megvadult román szurkolók miatt botrányba fulladt a magyar válogatott Eb-selejtezője Craiovában. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Alasztics Marcell, az Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatott kapusa úgy fogalmazott: még édesebb a siker úgy, hogy a lelátói rendbontás miatt félbeszakadt pótselejtező visszavágóján visszatértek a pályára, majd ilyen körülmények között harcolták ki 2-2-es döntetlent. Alasztics a meccs után elmondta, hogy számítottak az ellenséges, feszült hangulatra a lelátón, de ami Craiovában történt, az túlment a határon:

Ami itt történt, az nem megengedhető. A testi épségünk bármelyik másodpercben veszélyben lehetett volna.

A hatodik percben a rohamrendőrök benyomultak a legfanatikusabb román szurkolók szektorába, majd a felek összeverekedtek. Előbb egy petárda, majd hang- és fénygránátok is robbantak, a rendfenntartók pedig könnygázt vetettek be. A rendbontókat kiterelték a csarnokból, majd több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódhatott a meccs.

– Nagyon nehéz volt a helyzet, mert megszakították az első félidőt, de úgy gondolom, megmutatkozott a csapat lelkiereje, hiszen ilyen körülmények között, idegenben, ilyen fontos mérkőzésen mindenki a jobbik énjét tudta elővenni. Csúsztunk-másztunk, a másik félidőben nem kaptunk gólt, de lőttünk egyet. Le a kalappal az egész csapat előtt – fogalmazott Alasztics, aki a magyar csapat egyik hőse volt, hiszen bravúros védésekkel járult hozzá a sikerhez.

„Ilyenek vagyunk mi, magyarok” – a válogatott hőse a román balhé után

Alasztics elárulta, hogy a kényszerszünet ideje alatt az öltözőfolyósón várakoztak. A románok egyszer megpróbálták kivinni őket a pályára, mintha újrakezdődne a találkozó, de ők akkor még semmilyen hivatalos jelzést nem kaptak. Egy pillanatig sem vetődött fel bennük, hogy nem térnek vissza a pályára.

– Ilyenek vagyunk mi, magyarok: szeretjük a nehezebb utat választani, de így a siker talán még édesebb – üzente Alasztics. Talán Romániában is meghallják, ahol a meccs másnapján önvizsgálat helyett a magyar sajtó cikkeivel foglalkoztak.

A jövő évi Európa-bajnokságot január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik, a csoportkör sorsolására október 24-én kerül sor.