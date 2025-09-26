Flick reagált a Barcelona-játékos óriási hibájára, rossz hírt is közölt + videó

Mérföldkőhöz érkezett a Barcelona kispadján Hansi Flick, aki a Real Oviedo elleni 3-1-s sikerrel ünnepelhette az 50. győzelmét a katalánok vezetőedzőjeként. A 60 esztendős német szakember ezt 67 mérkőzés alatt érte el, nála gyorsabban csak két korábbi Barca-trénernek sikerült ez: Luis Enriquének (60) és Helenio Herrerának (63).

Hansi Flick a harmadik a Barcelona-trénerek rangsorában (Fotó: fcbarcelona.com)

– Nem volt könnyű meccs, mert az Oviedo jól alakította és használta ki az átmeneteket, mi viszont jól védekeztünk. Boldog vagyok, hogy Ronald Araújo betalált, ez talán egy lépés lehet az önbizalma felépítésében, hogy jobban bízzon magában.

Hansi Flick nem volt dühös a játékosára

Flick kitért Joan García hibájára is: a katalánok kapusa negyven méterről kapott gólt, miután elpasszolta magát, az üresen maradt kapuba pedig Alberto Reina kapásból emelte be a labdát.

– Hibázott, de ilyen a labdarúgás. Ez következménye annak, ahogyan játszunk. Fantasztikus kapusról beszélünk, már a meccs közben látszott, hogy túltette magát rajta – mondta.

Gavi súlyos sérülése után újabb Barcelona-játékos eshet ki Raphinha személyében, ám egyelőre nem lehet tudni, milyen nagy a gond a brazil esetében: – Raphinha érzett valamit a lábában, ezért kellett lecserélnem őt – indokolta a sokakat meglepő döntését Flick.

A sorozatban harmadik bajnokiját behúzó, a Real Madriddal szembeni hátrányát két pontra csökkentő Barcelona legközelebb vasárnap lép pályára a Real Sociedad ellen.