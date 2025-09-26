Megtörtént a nagy bejelentés: visszavonul a Barcelona legendája

A spanyol sajtóban már napokkal korábban szárnyra kapott a hír, mely szerint Sergio Busquets már döntött a visszavonulásról, és ugyanúgy videóban tervezi bejelenteni a saját közösségi felületén, ahogyan tette azt két évvel ezelőtt a Barcelona elhagyásakor. Az információ végül igaznak bizonyult, a 37 esztendős spanyol klasszis a hivatalos Instagram-oldalán jelentette meg a videót, amelyben ismertette döntése okát, valamint elköszönt futballtól.

A Barcelona elhagyása óta az Inter Miami sikereiért küzd Sergio Busquets (Fotó: Getty Images North America/AFP/Megan Briggs)

– Csodálatos utazás volt, de úgy érzem, eljött az ideje, hogy búcsút intsek a karrieremnek, mint profi labdarúgó. Közel húsz éven át lehettem részese ennek az elképesztő utazásnak, melyről mindig is álmodtam.

Ezek lesznek az utolsó hónapjaim a pályán. Boldogan, a céljaimat teljesítve, illetve mindenekelőtt hálásan vonulok vissza.

Rengeteget köszönhetek mindenkinek, hamarosan találkozunk – búcsúzott Busquets az Instagram-oldalán látható videóban, melyben köszönetet mondott a Barcelonának, a spanyol válogatottnak és az Inter Miaminak is.

Sergio Busquets mindent elért a Barcelona színeiben

A világ- és Európa-bajnok kiválóság 2023 óta futballozik az Inter Miamiban, azelőtt majdnem két évtizeden keresztül kizárólag a Barcelona játékosa volt. 2008-as bemutatkozását követően kilenc bajnoki címet, hét Király-kupát és spanyol Szuperkupát, valamint három-három Bajnokok Ligáját, Európai Szuperkupát és klub-vb-t nyert a katalánokkal, közben összesen 722 tétmérkőzésen lépett pályára – ez utóbbival a klub örökranglistájának harmadik helyén áll Lionel Messi és Xavi mögött. A spanyol válogatottban 2009 és 2022 között 143 mérkőzésen szerepelt, a már említett sikereknél alapembere volt a nemzeti együttesnek.

Arról egyelőre nincs hír, hogy Busquets mihez kezd a visszavonulása után.

A Barcelonához való visszatérést nem lehet kizárni valamilyen szerepben, de konkrétum még nincs ezzel kapcsolatban.

Az Inter Miami már korábban biztosította a helyét az MLS rájátszásában, Busquets célja most az, hogy a klub történetének első bajnoki címével búcsúzzon.