Orbán Viktor: Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak + videó

Megtörtént a nagy bejelentés: visszavonul a Barcelona legendája

Az Inter Miamiban futballozó Sergio Busquets bejelentette, hogy az MLS-idény végeztével visszavonul a profi labdarúgástól. A Barcelona legendája a rájátszást követően akasztja szögre a cipőt, erről Sergio Busquets maga számolt be.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 7:28
Sergio Busquets mindent elért a Barcelonával (Fotó: NurPhoto/AFP/Urbanandsport)
A spanyol sajtóban már napokkal korábban szárnyra kapott a hír, mely szerint Sergio Busquets már döntött a visszavonulásról, és ugyanúgy videóban tervezi bejelenteni a saját közösségi felületén, ahogyan tette azt két évvel ezelőtt a Barcelona elhagyásakor. Az információ végül igaznak bizonyult, a 37 esztendős spanyol klasszis a hivatalos Instagram-oldalán jelentette meg a videót, amelyben ismertette döntése okát, valamint elköszönt futballtól.

A Barcelona elhagyása óta az Inter Miami sikereiért küzd Sergio Busquets
A Barcelona elhagyása óta az Inter Miami sikereiért küzd Sergio Busquets (Fotó: Getty Images North America/AFP/Megan Briggs)

– Csodálatos utazás volt, de úgy érzem, eljött az ideje, hogy búcsút intsek a karrieremnek, mint profi labdarúgó. Közel húsz éven át lehettem részese ennek az elképesztő utazásnak, melyről mindig is álmodtam. 

Ezek lesznek az utolsó hónapjaim a pályán. Boldogan, a céljaimat teljesítve, illetve mindenekelőtt hálásan vonulok vissza. 

Rengeteget köszönhetek mindenkinek, hamarosan találkozunk – búcsúzott Busquets az Instagram-oldalán látható videóban, melyben köszönetet mondott a Barcelonának, a spanyol válogatottnak és az Inter Miaminak is.

Sergio Busquets mindent elért a Barcelona színeiben

A világ- és Európa-bajnok kiválóság 2023 óta futballozik az Inter Miamiban, azelőtt majdnem két évtizeden keresztül kizárólag a Barcelona játékosa volt. 2008-as bemutatkozását követően kilenc bajnoki címet, hét Király-kupát és spanyol Szuperkupát, valamint három-három Bajnokok Ligáját, Európai Szuperkupát és klub-vb-t nyert a katalánokkal, közben összesen 722 tétmérkőzésen lépett pályára – ez utóbbival a klub örökranglistájának harmadik helyén áll Lionel Messi és Xavi mögött. A spanyol válogatottban 2009 és 2022 között 143 mérkőzésen szerepelt, a már említett sikereknél alapembere volt a nemzeti együttesnek.

Arról egyelőre nincs hír, hogy Busquets mihez kezd a visszavonulása után. 

A Barcelonához való visszatérést nem lehet kizárni valamilyen szerepben, de konkrétum még nincs ezzel kapcsolatban.

Az Inter Miami már korábban biztosította a helyét az MLS rájátszásában, Busquets célja most az, hogy a klub történetének első bajnoki címével búcsúzzon.

 

