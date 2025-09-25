Negyven méterről kapott gólt a Barcelona nagyot hibázó kapusa + videó

Az öt forduló után veretlen Barcelona a korábbi ötből négy mérkőzését szerzett gól nélkül elveszítő újonc, a Real Oviedo vendége volt. A mérkőzés elején óriási fölényben játszottak a sérültjeit nélkülöző katalánok, Aarón Escandell kapusnak több bravúrra is szüksége volt, és végül a hazaiak a 33. percben a védéseit is kihasználva vezetéshez jutottak.
A Barcelona kapushiba után kapott gólt Oviedóban
A Barca kapusa, Joan García jött ki a kapujából és kezdett egyéni akcióba, ám rossz helyre passzolt, az üresen maradt kapuba pedig Alberto Reina kapásból emelte be a labdát.
Fordított és nyert Hansi Flick együttese
Az első félidő végén ezzel a góllal meglepetésre az Oviedo volt előnyben. Fordulás után azonban nem telt el sok idő, és ugyan Ferrán Torres látványos mozdulata után még Escandell védett, Eric García közvetlen közelről egyenlíteni tudott . A második játékrész felénél aztán Robert Lewandowski is pályára lépett, és mindössze öt perc kellett a lengyel támadónak ahhoz, hogy egy fejesből megfordítsa a mérkőzést a Barcelonának.
A 3-1-es győzelmet jelentő végeredményt a 88. percben Ronald Araújo gólja állította be.
A címvédő a sikerével visszaállította a kétpontos különbséget a százszázalékos Real Madrid mögött a spanyol bajnokság tabelláján.
La Liga, 6. forduló:
- Real Oviedo-FC Barcelona 1-3 (1-0)
korábban:
- Osasuna–Elche 1-1 (1-0)
- Levante–Real Madrid 1-4 (0-2)
- Sevilla–Villarreal 1-2 (0-1)
- Athletic Bilbao–Girona 1-1 (0-1)
- Espanyol–Valencia 2-2 (0-1)
- Celta Vigo–Real Betis 1-1 (0-1)
- Getafe–Alavés 1-1 (0-0)
- Atlético Madrid–Rayo Vallecano 3-2 (1-1)
- Real Sociedad–Real Mallorca 1-0 (0-0)
A spanyol bajnokság tabellája ITT tekinhető meg.