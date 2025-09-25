  • Magyar Nemzet
  • Negyven méterről kapott gólt a Barcelona nagyot hibázó kapusa + videó
Negyven méterről kapott gólt a Barcelona nagyot hibázó kapusa + videó

A spanyol labdarúgó-bajnokság 6. fordulójának csütörtöki játéknapján a Barcelona a 33. percben egy ritkán látható góllal került hátrányba a Real Oviedo otthonában. A katalánok végül a második félidőben fordítottak, és 3-1-re nyertek az újonc ellen.

2025. 09. 25. 22:21
Nem volt könnyű dolga a Barcelonának Oviedóban (Fotó: AFP/Miguel Riopa)
Az öt forduló után veretlen Barcelona a korábbi ötből négy mérkőzését szerzett gól nélkül elveszítő újonc, a Real Oviedo vendége volt. A mérkőzés elején óriási fölényben játszottak a sérültjeit nélkülöző katalánok, Aarón Escandell kapusnak több bravúrra is szüksége volt, és végül a hazaiak a 33. percben a védéseit is kihasználva vezetéshez jutottak. 

A Real Oviedo játékosa, Alberto Reina szerzett vezetést a Barcelona elleni spanyol bajnokin
A Real Oviedo játékosa, Alberto Reina szerzett vezetést a Barcelona elleni spanyol bajnokin (Fotó: AFP/Miguel Riopa)

A Barcelona kapushiba után kapott gólt Oviedóban

A Barca kapusa, Joan García jött ki a kapujából és kezdett egyéni akcióba, ám rossz helyre passzolt, az üresen maradt kapuba pedig Alberto Reina kapásból emelte be a labdát.

Fordított és nyert Hansi Flick együttese

Az első félidő végén ezzel a góllal meglepetésre az Oviedo volt előnyben. Fordulás után azonban nem telt el sok idő, és ugyan Ferrán Torres látványos mozdulata után még Escandell védett, Eric García közvetlen közelről egyenlíteni tudott . A második játékrész felénél aztán Robert Lewandowski is pályára lépett, és mindössze öt perc kellett a lengyel támadónak ahhoz, hogy egy fejesből megfordítsa a mérkőzést a Barcelonának.

A 3-1-es győzelmet jelentő végeredményt a 88. percben Ronald Araújo gólja állította be.

A címvédő a sikerével visszaállította a kétpontos különbséget a százszázalékos Real Madrid mögött a spanyol bajnokság tabelláján.

La Liga, 6. forduló:

  • Real Oviedo-FC Barcelona 1-3 (1-0)

korábban:

  • Osasuna–Elche 1-1 (1-0)
  • Levante–Real Madrid 1-4 (0-2)
  • Sevilla–Villarreal 1-2 (0-1)
  • Athletic Bilbao–Girona 1-1 (0-1)
  • Espanyol–Valencia 2-2 (0-1)
  • Celta Vigo–Real Betis 1-1 (0-1)
  • Getafe–Alavés 1-1 (0-0)
  • Atlético Madrid–Rayo Vallecano 3-2 (1-1)
  • Real Sociedad–Real Mallorca 1-0 (0-0)

A spanyol bajnokság tabellája ITT tekinhető meg.

 

