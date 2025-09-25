Negyven méterről kapott gólt a Barcelona nagyot hibázó kapusa + videó

Az öt forduló után veretlen Barcelona a korábbi ötből négy mérkőzését szerzett gól nélkül elveszítő újonc, a Real Oviedo vendége volt. A mérkőzés elején óriási fölényben játszottak a sérültjeit nélkülöző katalánok, Aarón Escandell kapusnak több bravúrra is szüksége volt, és végül a hazaiak a 33. percben a védéseit is kihasználva vezetéshez jutottak.

A Real Oviedo játékosa, Alberto Reina szerzett vezetést a Barcelona elleni spanyol bajnokin (Fotó: AFP/Miguel Riopa)

A Barcelona kapushiba után kapott gólt Oviedóban

A Barca kapusa, Joan García jött ki a kapujából és kezdett egyéni akcióba, ám rossz helyre passzolt, az üresen maradt kapuba pedig Alberto Reina kapásból emelte be a labdát.

Fordított és nyert Hansi Flick együttese

Az első félidő végén ezzel a góllal meglepetésre az Oviedo volt előnyben. Fordulás után azonban nem telt el sok idő, és ugyan Ferrán Torres látványos mozdulata után még Escandell védett, Eric García közvetlen közelről egyenlíteni tudott . A második játékrész felénél aztán Robert Lewandowski is pályára lépett, és mindössze öt perc kellett a lengyel támadónak ahhoz, hogy egy fejesből megfordítsa a mérkőzést a Barcelonának.

A 3-1-es győzelmet jelentő végeredményt a 88. percben Ronald Araújo gólja állította be.

A címvédő a sikerével visszaállította a kétpontos különbséget a százszázalékos Real Madrid mögött a spanyol bajnokság tabelláján.