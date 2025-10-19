otthon startlázár Jánosgarzon

Szuperstartot vett a fix 3 százalék, megemelte a családi adókedvezmény az augusztusi jövedelmeket – heti összefoglaló

Számos hatása mutatkozik az Otthon startnak. Nagy az érdeklődés a fix 3 százalékos hitel iránt, a négyzetméterár-korlát egyfajta árplafonként működik a garzonok esetében. Fürdőfejlesztési hullám söpör végig Magyarországon, megemelte a családi adókedvezmény az augusztusi jövedelmeket. Heti összefoglaló.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 6:20
Emeli a jövedelmeket a családi adókedvezmény Fotó: MTI / Balázs Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hatalmas az érdeklődés a fix 3 százalékos hitel iránt, már körülbelül 15 ezer hiteligénylés el is indult, és sok ezer áll előkészítés alatt. Az igénylők nyolcvan százaléka negyven év alatti, az átlagéletkora pedig 34 év. A fix 3 százalékos hitel hatásai közül kiemelhető, hogy a garzondrágulás lassulása főként az Otthon start program másfél millió forintos négyzetméter-árplafonjának köszönhető. A fővárosi garzonpiacban kulcsszerepet játszó 1,5 milliós négyzetméterár-korlát az első lakásvásárlóknál egyfajta hatósági ársapkaként működik, ami a gyakorlatban nem csak a 3 százalékos hiteligénylők számára jelent árplafont.

fix 3 százalékos hitel, 20251002 BudapestEladó, kiadó lakás.fotó: Ladóczki Balázs (LB)MW
Fix 3 százalékos hitel – a garzonok ára nem nőtt tovább, sokan pedig a szeptemberi indulást várták. Fotó: Ladóczki Balázs

Megrohamozták a vállalkozók a 3 százalékos hitelért a bankokat

Eddig csaknem 1100 igény érkezett mintegy 54 milliárd forint értékben a kormány által bejelentett új, vállalkozásoknak szánt fix 3 százalékos kamatozású hitelre. Hét hiteltermék áll rendelkezésre a konstrukcióban, ezek között van olyan is, amelyet mikrovállalkozások igényelhetnek.

Fürdőfejlesztési hullám söpör végig Magyarországon

Országos fejlesztési hullám tapasztalható a hazai gyógy- és élményfürdőkben, több településen milliárdos értékű beruházások indultak vagy zárulnak le. A fürdőfejlesztések célja a fenntarthatóbb működés és a látogatói élmény növelése. Ennek jegyében országszerte napelemparkok, vízi játszóterek, csúszdaparkok és modern szaunavilágok létesülnek.

Ezek közül néhány:

  • Gyulán három ütemben, igen jelentős, 3,2 milliárd forintos projektben újul meg a Várfürdő: a Gyermekparadicsom és a reumatológiai részleg után a Lovarda és a főépület teljes rekonstrukciója zajlik, a befejezést 2025 őszére tervezik.
  • Ráckevén, az Aqua Land Termál- és Élményfürdőben új szociális blokkok, kútház és egy nyolcvanfős különleges szauna létesül, a fejlesztések között szerepel egy teniszpálya is.
  • A Tamási Termálfürdőben a 2021-es tűzeset után részleges újranyitás történt, de a teljes helyreállítás még folyamatban van. A cél itt is az, hogy a helyiek és a vendégek minél előbb visszakaphassák a fürdő teljes szolgáltatási körét.

Megfordultak a trendek – sokkal kisebb Magyarország aszálykitettsége

A kormány intézkedéseinek köszönhetően ma már kevesebb víz folyik ki az országból, mint amennyi beérkezik, és az idén, amikor Európa legforróbb nyara volt, kétszázezer hektárral kisebb területen volt aszálykár, mint a 2022-es nagy aszály idején – mondta az agrárminiszter Vajszlón. Nagy István a délnyugat-baranyai, ormánsági településen egy fejlesztési forrásokból megvalósított öntözőrendszer átadásán kiemelte: az éghajlatváltozás negatív következményeit az Agrárminisztérium időben érzékelte, ezért alakították meg az aszályvédelmi operatív törzset, és biztosítottak 4,3 milliárd forintot azonnali intézkedések végrehajtására.

Néhány európai országban már évek óta jár, hamarosan nálunk is jöhet a 14. havi nyugdíj

Az elmúlt napokban előbb Lázár János építési és közlekedési miniszter, majd Orbán Viktor kormányfő is utalt arra, hogy belátható időn belül a 13. után a 14. havi nyugdíjat is bevezetheti a kormány. Ez a fajta juttatás, bár nem gyakori, több másik európai országban is létezik: a közép-európai régióban például Ausztriában és Lengyelországban is fizet 14. havi nyugdíjat az állam az arra jogosultaknak. Lázár János kedden Kaposváron tartott lakossági fórumán beszélt arról, hogy a kormány keresi a lehetőségét a 14. havi nyugdíj bevezetésének, és gőzerővel dolgoznak, számolnak a háttérben annak érdekében, hogy az intézkedés megvalósítható legyen.

Megemelte a családi adókedvezmény az augusztusi jövedelmeket

A nyár utolsó hónapjában, augusztusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 9,2, a reálkereset pedig 4,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 563 400, a nettó kereset mediánértéke 394 300 forintot ért el, 8,9, illetve tíz százalékkal felülmúlva az előző év azonos időszakit – írta a KSH a gyorstájékoztatójában.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekmesterséges intelligencia

Figyelmeztetésféle a „mesterségesről”

Kondor Katalin avatarja

Használva a mesterséges intelligencia minden előnyét, az volna a kívánatos, ha a természetes intelligencia szabályai diktálnák az életünket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.