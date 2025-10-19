Szuperstartot vett a fix 3 százalék, megemelte a családi adókedvezmény az augusztusi jövedelmeket – heti összefoglaló

Hatalmas az érdeklődés a fix 3 százalékos hitel iránt, már körülbelül 15 ezer hiteligénylés el is indult, és sok ezer áll előkészítés alatt. Az igénylők nyolcvan százaléka negyven év alatti, az átlagéletkora pedig 34 év. A fix 3 százalékos hitel hatásai közül kiemelhető, hogy a garzondrágulás lassulása főként az Otthon start program másfél millió forintos négyzetméter-árplafonjának köszönhető. A fővárosi garzonpiacban kulcsszerepet játszó 1,5 milliós négyzetméterár-korlát az első lakásvásárlóknál egyfajta hatósági ársapkaként működik, ami a gyakorlatban nem csak a 3 százalékos hiteligénylők számára jelent árplafont.

Fix 3 százalékos hitel – a garzonok ára nem nőtt tovább, sokan pedig a szeptemberi indulást várták. Fotó: Ladóczki Balázs

Megrohamozták a vállalkozók a 3 százalékos hitelért a bankokat

Eddig csaknem 1100 igény érkezett mintegy 54 milliárd forint értékben a kormány által bejelentett új, vállalkozásoknak szánt fix 3 százalékos kamatozású hitelre. Hét hiteltermék áll rendelkezésre a konstrukcióban, ezek között van olyan is, amelyet mikrovállalkozások igényelhetnek.

Fürdőfejlesztési hullám söpör végig Magyarországon

Országos fejlesztési hullám tapasztalható a hazai gyógy- és élményfürdőkben, több településen milliárdos értékű beruházások indultak vagy zárulnak le. A fürdőfejlesztések célja a fenntarthatóbb működés és a látogatói élmény növelése. Ennek jegyében országszerte napelemparkok, vízi játszóterek, csúszdaparkok és modern szaunavilágok létesülnek.

Ezek közül néhány:

Gyulán három ütemben, igen jelentős, 3,2 milliárd forintos projektben újul meg a Várfürdő: a Gyermekparadicsom és a reumatológiai részleg után a Lovarda és a főépület teljes rekonstrukciója zajlik, a befejezést 2025 őszére tervezik.

Ráckevén, az Aqua Land Termál- és Élményfürdőben új szociális blokkok, kútház és egy nyolcvanfős különleges szauna létesül, a fejlesztések között szerepel egy teniszpálya is.

A Tamási Termálfürdőben a 2021-es tűzeset után részleges újranyitás történt, de a teljes helyreállítás még folyamatban van. A cél itt is az, hogy a helyiek és a vendégek minél előbb visszakaphassák a fürdő teljes szolgáltatási körét.

Megfordultak a trendek – sokkal kisebb Magyarország aszálykitettsége

A kormány intézkedéseinek köszönhetően ma már kevesebb víz folyik ki az országból, mint amennyi beérkezik, és az idén, amikor Európa legforróbb nyara volt, kétszázezer hektárral kisebb területen volt aszálykár, mint a 2022-es nagy aszály idején – mondta az agrárminiszter Vajszlón. Nagy István a délnyugat-baranyai, ormánsági településen egy fejlesztési forrásokból megvalósított öntözőrendszer átadásán kiemelte: az éghajlatváltozás negatív következményeit az Agrárminisztérium időben érzékelte, ezért alakították meg az aszályvédelmi operatív törzset, és biztosítottak 4,3 milliárd forintot azonnali intézkedések végrehajtására.