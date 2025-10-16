idegenforgalomfürdőfejlesztésberuházás

Fürdőfejlesztési hullám söpör végig Magyarországon

Országos fejlesztési hullám tapasztalható a hazai gyógy- és élményfürdőkben, több településen milliárdos értékű beruházások indultak vagy zárulnak le. A fürdőfejlesztések célja a fenntarthatóbb működés és a látogatói élmény növelése. Ennek jegyében országszerte napelemparkok, vízi játszóterek, csúszdaparkok és modern szaunavilágok létesülnek.

Gazsó Rita
2025. 10. 16. 5:35
Az elmúlt hónapokban látványos ütemben zajlanak a fürdőfejlesztések Magyarországon. A cél mindenhol ugyanaz: energiatakarékos, modern és élményközpontú fürdők kialakítása, ahol a gyógyulás, a pihenés és a turizmus egyszerre kap új lendületet.

fürdőfejlesztések
A fürdőfejlesztések nagyobb gyógyfürdőket, egyebek mellett Zalakarost is érintik. Forrás: Zalakaros.hu

Az ország számos pontján indulnak vagy zárulnak beruházások ezekben a hónapokban.

  • Zalakaroson a fürdő tetőszerkezetére és parkolói konzolokra telepítenek napelemeket, amelyek az éves energiaigény 16 százalékát fedezik majd, emellett 10-12 autótöltőpontot is kialakítanak. A vas- és mangántalanító rendszer mellett két ütemben valósul meg a fürdő felújítása, és egy vizes játszótér is épül.
  • Sárváron a gyerekmedence dzsungelvilággal bővült, a strandmedencét 450 millió forintból újították fel, és már épül az új csúszdapark, amely 380 méternyi pályával, vízi hullámvasúttal és iker-versenycsúszdával várja majd a látogatókat.

Gyulán három ütemben, igen jelentős, 3,2 milliárd forintos projektben újul meg a Várfürdő: a Gyermekparadicsom és a reumatológiai részleg után a Lovarda és a főépület teljes rekonstrukciója zajlik, a befejezést 2025 őszére tervezik.

  • Bogácson közel 850 milliós támogatással valósul meg a komplex energetikai fejlesztés. Napelempark, új termálkút és vízforgató rendszerek épülnek, miközben átadták a ötszáz négyzetméteres Pancsolóparadicsomot, 53 vízi játékelemmel és négy csúszdával.
  • Szentgotthárdon három nagy projekt zajlik: új panorámaszauna és pihenőtér épül, megújulnak az éttermek, a masszázsrészleg és a beléptetőrendszer. Egy hétszázmilliós energetikai fejlesztésben új termálkutat és hőszivattyús rendszert alakítanak ki, napelemparkot is terveznek.
  • Marcaliban félmilliárdos turisztikai fejlesztés készül, amely szaunákkal, jégkúttal, élményzuhannyal, LED-játszótérrel és csúszdákkal bővíti a kínálatot. Emellett háromszázmillió forintos energetikai korszerűsítés is zajlik hőszivattyús és napelemes rendszerrel.
  • Makón a Hagymatikum Gyógyfürdő új kempinget és sportpályákat létesít, a beruházás célja, hogy hosszabb tartózkodásra ösztönözze a vendégeket.
  • Cegléden új gyógyászati szárny épül négyszázmillió forintos támogatással: iszapkezelők, szénsavkádak és tornatermek bővítik majd a kapacitást.
  • Ráckevén, az Aqua Land Termál- és Élményfürdőben új szociális blokkok, kútház és egy nyolcvanfős különleges szauna létesül, a fejlesztések között szerepel egy teniszpálya is.
  • Lentiben 2,6 milliárdos beruházással épül új gyógymedence, pancsoló és rönkszauna, valamint napelemes kiserőmű. A modernizáció célja a geotermikus energia jobb hasznosítása és a digitális szolgáltatások bevezetése.
  • A Tamási Termálfürdőben a 2021-es tűzeset után részleges újranyitás történt, de a teljes helyreállítás még folyamatban van. A cél itt is az, hogy a helyiek és a vendégek minél előbb visszakaphassák a fürdő teljes szolgáltatási körét.

Van, ahol már megújultak a fürdők

Szintén tűzesetben sérült meg 2023-ban a miskolctapolcai barlangfürdő, amelynek teljes, komplexumként történő újranyitását 2026 tavaszára tervezik. A külső medencék, a Kagyló Strand már megnyíltak, de a belső, leégett részek felújítása még folyamatban van. Karcagon az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő energetikai korszerűsítése a TOP Plusz programban valósul meg. Itt új, 1300 méter mély termálkutat fúrnak és napelemrendszert telepítenek a fürdőben, ahol a termálvíz kísérőgázát gázmotoros kiserőmű hasznosítja majd. Vácon ötven kilowattos napelemrendszer telepítése indul, amely az éves energiafogyasztás 22 százalékát fedezi, a napozóterasz helyén pedig árnyékos pihenőhely és sportzóna létesül. 

Fejlesztik az ország egyik legolcsóbb gyógyvizes fürdőjét is Földesen, itt a Versenyképes járások programban 25 millió forintot nyertek, amelyből átalakítják a középső termálmedencét: kettéosztják két különböző hőfokú részre, és a medence gépészete is megújul. 

A püspökladányi Sárrét Kincse Gyógyfürdőben 92 millió forint értékű fejlesztés történik, hamarosan modernebb, élményelemekkel felszerelt szabadtéri medencében élvezhetik a vendégek a gyógyvíz kedvező hatásait. Az Igal Gyógyfürdőben 106 millió forintos támogatás segítségével kisebb, a vendégek kényelmét szolgáló fejlesztések történnek, többek között modernizálják a beléptető rendszert, bevezetik az online jegyvásárlást és az automata jegykiadót.

Többfelé már lezárultak a fürdőfejlesztések. Komáromban, a Brigetio Gyógyfürdőben közel ötszázmillió forintos beruházás valósult meg. Ennek részeként megújult az uszoda tetőszerkezete, pihenőgaléria épült, és már termel az új, kétszáz kilowattos napelempark. Leányfalun, a termálfürdőben folyamatosak a fejlesztések, 640 millió forintos támogatással és ötvenmilliós önkormányzati önrésszel modernizálták az öltözőket, a beléptetőrendszert és a gépészetet, új hőszivattyúk és napelemek segítik az energiahatékonyságot, és megújult a fürdő aulája is. Siófokon a három éve zárva tartó Galerius Fürdő megújulása a végéhez közelít, a nyitás 2026-ban várható.

Ilyen fejlesztések folynak nyár eleje óta a fővárosi gyógyfürdőkben

Egy hete zárt be az egyik legnagyobb hazai gyógyfürdő, a Gellért, amely a következő három évben jelentős felújításon, korszerűsítésen esik át. Emellett – ha nem is ekkora léptékben – több fővárosi fürdőben is zajlottak a nyáron és folynak jelenleg is munkák a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. fürdőfejlesztési programjának részeként.

 

