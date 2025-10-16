Fürdőfejlesztési hullám söpör végig Magyarországon

Az elmúlt hónapokban látványos ütemben zajlanak a fürdőfejlesztések Magyarországon. A cél mindenhol ugyanaz: energiatakarékos, modern és élményközpontú fürdők kialakítása, ahol a gyógyulás, a pihenés és a turizmus egyszerre kap új lendületet.

A fürdőfejlesztések nagyobb gyógyfürdőket, egyebek mellett Zalakarost is érintik. Forrás: Zalakaros.hu

Az ország számos pontján indulnak vagy zárulnak beruházások ezekben a hónapokban.

Zalakaroson a fürdő tetőszerkezetére és parkolói konzolokra telepítenek napelemeket, amelyek az éves energiaigény 16 százalékát fedezik majd, emellett 10-12 autótöltőpontot is kialakítanak. A vas- és mangántalanító rendszer mellett két ütemben valósul meg a fürdő felújítása, és egy vizes játszótér is épül.

Sárváron a gyerekmedence dzsungelvilággal bővült, a strandmedencét 450 millió forintból újították fel, és már épül az új csúszdapark, amely 380 méternyi pályával, vízi hullámvasúttal és iker-versenycsúszdával várja majd a látogatókat.

Gyulán három ütemben, igen jelentős, 3,2 milliárd forintos projektben újul meg a Várfürdő: a Gyermekparadicsom és a reumatológiai részleg után a Lovarda és a főépület teljes rekonstrukciója zajlik, a befejezést 2025 őszére tervezik.