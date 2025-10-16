Fürdőfejlesztési hullám söpör végig Magyarországon

Az elmúlt hónapokban látványos ütemben zajlanak a fürdőfejlesztések Magyarországon. A cél mindenhol ugyanaz: energiatakarékos, modern és élményközpontú fürdők kialakítása, ahol a gyógyulás, a pihenés és a turizmus egyszerre kap új lendületet.
Az ország számos pontján indulnak vagy zárulnak beruházások ezekben a hónapokban.
- Zalakaroson a fürdő tetőszerkezetére és parkolói konzolokra telepítenek napelemeket, amelyek az éves energiaigény 16 százalékát fedezik majd, emellett 10-12 autótöltőpontot is kialakítanak. A vas- és mangántalanító rendszer mellett két ütemben valósul meg a fürdő felújítása, és egy vizes játszótér is épül.
- Sárváron a gyerekmedence dzsungelvilággal bővült, a strandmedencét 450 millió forintból újították fel, és már épül az új csúszdapark, amely 380 méternyi pályával, vízi hullámvasúttal és iker-versenycsúszdával várja majd a látogatókat.
Gyulán három ütemben, igen jelentős, 3,2 milliárd forintos projektben újul meg a Várfürdő: a Gyermekparadicsom és a reumatológiai részleg után a Lovarda és a főépület teljes rekonstrukciója zajlik, a befejezést 2025 őszére tervezik.
- Bogácson közel 850 milliós támogatással valósul meg a komplex energetikai fejlesztés. Napelempark, új termálkút és vízforgató rendszerek épülnek, miközben átadták a ötszáz négyzetméteres Pancsolóparadicsomot, 53 vízi játékelemmel és négy csúszdával.
- Szentgotthárdon három nagy projekt zajlik: új panorámaszauna és pihenőtér épül, megújulnak az éttermek, a masszázsrészleg és a beléptetőrendszer. Egy hétszázmilliós energetikai fejlesztésben új termálkutat és hőszivattyús rendszert alakítanak ki, napelemparkot is terveznek.
- Marcaliban félmilliárdos turisztikai fejlesztés készül, amely szaunákkal, jégkúttal, élményzuhannyal, LED-játszótérrel és csúszdákkal bővíti a kínálatot. Emellett háromszázmillió forintos energetikai korszerűsítés is zajlik hőszivattyús és napelemes rendszerrel.
- Makón a Hagymatikum Gyógyfürdő új kempinget és sportpályákat létesít, a beruházás célja, hogy hosszabb tartózkodásra ösztönözze a vendégeket.
- Cegléden új gyógyászati szárny épül négyszázmillió forintos támogatással: iszapkezelők, szénsavkádak és tornatermek bővítik majd a kapacitást.
- Ráckevén, az Aqua Land Termál- és Élményfürdőben új szociális blokkok, kútház és egy nyolcvanfős különleges szauna létesül, a fejlesztések között szerepel egy teniszpálya is.
- Lentiben 2,6 milliárdos beruházással épül új gyógymedence, pancsoló és rönkszauna, valamint napelemes kiserőmű. A modernizáció célja a geotermikus energia jobb hasznosítása és a digitális szolgáltatások bevezetése.
- A Tamási Termálfürdőben a 2021-es tűzeset után részleges újranyitás történt, de a teljes helyreállítás még folyamatban van. A cél itt is az, hogy a helyiek és a vendégek minél előbb visszakaphassák a fürdő teljes szolgáltatási körét.