Pontosabb lesz a háztáji áramelőállítás

Az úgynevezett önálló kiegyenlítő menedzsment részeként ugyanis a káttermelők vagy a termelők által önkéntesen alkotott menetrendcsoportok a termelési menetrend véglegesítése után is kereskedhetnek más mérlegkörökkel. Emellett a termelés negyedórájában a kát-mérlegkörön kívüli más nevesített rendszerhasználókat (például villamosenergia-tárolót, termelőegységet) is igénybe vehetnek a menetrendtől való eltérésük csökkentése érdekében. A rendeletmódosítás ösztönzi a káttermelőket arra is, hogy termelési rugalmasságukat felajánlják a Mavirnak vagy a hálózati szolgáltatóknak, és aktív szerepet vállaljanak a rendszer egyensúlyának megőrzésében. A jogszabályi változásokra tekintettel a MEKH aktualizálta a honlapján közzétett kát- és metár-tájékoztatókat.

Több energiára volt szükség Tavaly októberben hét százalékkal nőtt a földgáz és 1,2 százalékkal a villamosenergia-felhasználás a MEKH jelentése szerint Magyarországon, éves összehasonlításban. A földgáz belföldi felhasználása így 32,705 PJ volt, az összes villamosenergia-felhasználás pedig 4084 GWh. Az októberi bruttó villamosenergia-termelés három százalékkal volt alacsonyabb az előző évinél. A megtermelt 3041 GWh 43,1 százaléka volt nukleáris eredetű, 27 százalékát biztosította földgáz, 9,1 százalékát szén- és széntermékek, 19,6 százalékát megújuló energia és 0,9 százaléka egyéb forrásból származott. A megújuló forrásból termelt bruttó villamos energia mennyisége a megelőző év azonos hónapjához képest 28 százalékkal volt magasabb. A nukleáris forrásból származó bruttó villamosenergia-termelés 13 százalékkal, a fosszilisalapú hárommal csökkent 2020 októberéhez képest. A naperőművek által termelt villamos energia aránya a teljes bruttó termelésben 11 százalék volt. A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia 56,3 százalékát nap, 25,4 százalékát biomassza, 9,6 százalékát szél, négy százalékát biogáz, 2,3 százalékát víz és 2,3 százalékát a kommunális hulladék megújuló része biztosította.