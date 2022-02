A kormány intézkedései támogatják a családok megélhetését

Az innovációs szakminisztérium Facebook-oldalán összegezte a Központi Statisztikai Hivatal által csütörtökön közzétett 2021-es kiskereskedelmi jelentést a területet felügyelő kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár, aki felidézte, hogy tavaly decemberben a naptárhatástól megtisztítva 6,2 százalékkal, a nyers adat szerint 6,7 százalékkal, az év egészében pedig ţ a nyers és a kiigazított adat szerint egyaránt – 3,5 százalékkal emelkedett a magyarországi üzletek forgalma.

Cseresnyés Péter kiemelte, hogy 2021-ben hat olyan hónap is volt, amikor a szektor teljesítményjavulása elérte vagy felülmúlta a hatszázalékos bővülést. Ezen belül folytatódott az elektronikus kereskedelem lendületes térnyerése,és ahogy az várható volt,

a december minden idők legerősebb hónapja volt az online értékesítésben.

Eszerint míg az internetes és csomagküldő kereskedelem éves forgalma tavalyelőtt első alkalommal átlépte az ezer milliárd forintot, 2021-ben már jócskán 1300 milliárd forint fölé nőtt a webáruházak értékesítése.

A kiskereskedelmi forgalom 2010 januárjához képest majdnem másfélszeresére nőtt Magyarországon.

A régióban a csehországival megegyező bővülés kétszeresen múlja felül az uniós átlagot

– fogalmazott.

A hagyományos boltok és az internetes üzletek is taroltak az év végén Fotó: Mirkó István

Cseresnyés Péter hangsúlyozta: az idén számos intézkedés javítja tovább a magyar családok életminőségét és vásárlóerejét.

Például

a háztartások bevételeit a minimálbér emelése vagy a tizenharmadik havi nyugdíj kifizetése is növeli, emellett a családi adóvisszatérítés és a fiatalok szja-mentessége is több pénzt hagy az embereknél.

Mint felidézte, több tényező is befolyásolja a fogyasztás alakulását, így például a koronavírus-járvány és a drasztikusan emelkedő világpiaci energiaárak miatt egész Európában nő az üzemanyagok és az élelmiszerek ára.

Ezért a kormány korábban döntött a benzinárstopról és a kamatstopról, legutóbb pedig – február elsejei hatályba lépéssel – az élelmiszerárstopot vezették be, ami megkönnyíti a lakosság megélhetését.

Főként a gyermekes családok és az idősek védelme érdekében döntöttek erről az újabb beavatkozásról

– jelezte az államtitkár, hozzátéve, hogy hatféle, nagy mennyiségben fogyó élelmiszer a második hónaptól májusig legfeljebb a tavaly október közepi áron árusítható.

A limitált áraknak köszönhetően havonta több ezer forintot takarítanak meg a háztartások.

Az alapélelmiszerek árának maximálása élénkebb fogyasztást tesz lehetővé Fotó: Havran Zoltán

A szakállamtitkár arra is emlékeztetett, hogy a fogyasztóvédelem országszerte ellenőrzi a hagyományos boltokban és az online értékesítési felületeken is, hogy a kijelölt termékek a megfelelő áron kerüljenek be a kínálatba, emellett, hogy kellő mennyiségben, az előírt tájékoztatás mellett álljanak rendelkezésre a vásárlói igények kielégítésére.

Borítókép: a családokat támogató intézkedések betartását folyamatosan ellenőrzi a hatóság (Fotó: Lang Róbert/Somogyi Hírlap)