Az egekbe szöktek a műtrágyaárak

A miniszter szerint a szerves trágya fermentálásával olyan termékek állíthatók elő, amelyek az üzemi szántóföldi növénytermesztésben, kertészetekben, továbbá a lakossági felhasználásban is alkalmazhatók. Így jelentősen mérsékelhető a műtrágya-felhasználás és a környezet terhelése is. A trágyafeldolgozó üzemek fejlesztése az egyre szigorodó uniós környezet- és klímavédelmi elvárások kapcsán is segítséget nyújthat a termelőknek.

Borítókép: Akár gyapjúból is készülhet környezetbarát talajjavító szer (Fotó: Nógrád Megyei Hírlap/Ladóczki Balázs)