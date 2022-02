Kényszervállalkozások dömpingje Romániában

Több mint százezer céget alapítottak 2021-ben Romániában, egészen pontosan 103 019 kft.-t jegyeztek be, derül ki az országos cégnyilvántartó adatai­ból. Ezzel új csúcsokra emelkedett a vállalkozói kedv, az eddigit 2017-ben regisztrálták 98 405 új cégbejegyzéssel. Akkor a Start-Up Nation elnevezésű program adott korábban soha nem tapasztalt lendületet, amelynek célja a kis- és középvállalkozások létrehozásának és fejlődésének megkönnyítése volt.

Az elmúlt évtized amúgy általában a vállalkozói kedv folyamatos növekedéséről szólt. A 2010-ben jegyzett 48 102 céghez képest egyetlen alkalommal mértek nagyobb arányú visszaesést. Ez 2020-ban következett be, akkor mindössze 78 419 céget hoztak létre, a jelenséget egyértelműen a koronavírus-járvány következményeként értékelték.

Tíz év alatt Romániában valóban sokat egyszerűsödött a cégbejegyzés, akárcsak a kisvállalkozások adózása. A Business Financing brit pénzügyi tanácsadó adatai szerint a keleti szomszédnál mindössze 38 dollárba kerül egy vállalkozás bejegyzése, részben annak köszönhetően, hogy a társtulajdonosra eső törzstőke értéke már egy lej (74 forint) is lehet. Összehasonlításképpen: Szlovéniában nincsenek bejegyzési költségek, a törzstőke minimális összege azonban 7500 dollár. Az egykori szocialista országok közül Lengyelországban kerül a legtöbbe a vállalkozóvá válás, a költségek ott 388 dollárt tesznek ki. A fejlett államokban jellemzően ennél is magasabbak a cégalapítási költségek, de akadnak kivételek is, Nagy-Britanniában például csupán 17 dollárra rúgnak.

Így aztán Romániában ma már korántsem egy cég létrehozása jelenti a legnagyobb kihívást, hanem annak fenntartása, fejlesztése. Egy új vállalkozás finanszírozását általában saját pénzükből biztosítják a tulajdonosok, időnként programokból származó támogatásokat lehet igénybe venni. A bankok többnyire csak azt követően „szállnak be”, hogy egy cég bebizonyította életképességét.

Bár céget alapítani olcsó Romániában, a vállalkozás működtetése közepesen nehéz, legalábbis a Világbank Doing Business tanulmánya szerint. Ebben azt vizsgálják, hogy mennyire könnyű bejegyezni egy céget, munkatársakat alkalmazni, beszerezni az építési engedélyt, telekkönyveztetni egy ingatlant, hitelhez jutni, adót fizetni, nemzetközi kereskedelmet folytatni, az állammal szerződni, érvényt szerezni egy szerződésnek. Egy ilyen rangsorban Románia az 55. helyen áll.

Jelenleg 595 ezer cég működik az országban, de hetven százalékuk éves árbevétele nem haladja meg a százezer eurót. Az adatok szerint 2020-ban 434 ezer gazdasági társaság tartozott ebbe a kategóriába.

Közülük a legtöbb kiskereskedelemmel foglalkozik, míg a szállítási és az építőipari cégek száma kevéssel húszezer fölött volt. Maximum százezer eurós árbevételű tanácsadó cégből 13 697 volt, taxizással foglalkozóból pedig 11 415. E tevékenységi területek arányát elsősorban a minimális kezdőtőkeigény magyarázza. Többnyire növekedésre képtelen vállalatok, miután nem rendelkeznek megfelelő pénzügyi kapacitással. Ezek a vállalkozások hitelekhez is nehezen tudnak hozzájutni, mivel a bankok nagy rizikófaktorként kezelik őket.

Az 595 ezer bejegyzett cég közül csak négyezernek haladja meg az éves forgalma a tízmillió eurót. Bár az össz­létszámnak mindössze 0,67 százalékát teszik ki, a teljes gazdasági árbevétel csaknem hatvan százalékát adják, azaz ezermilliárd lejt. Tavalyelőtt a romániai cégek teljes árbevétele 1657 milliárd lej (kb. 335 millió euró) volt.

