Berlin mellett nyílik meg a Tesla első európai gyára

Megkezdi a termelést a Tesla Gigafactory a Berlin melletti Grünheidében. A keddi nyitóeseményen részt vesz Olaf Scholz szövetségi kancellár, valamint Robert Habeck miniszter, aki a Zöldeket képviseli – értesült az Automobilwoche.de. A tervek szerint a Tesla-főnök Elon Musk személyesen adja majd át az ügyfeleknek az üzem első járműveit.

Brandenburg tartomány március 4-én, alig több mint két évvel az építkezés megkezdése után bocsátotta ki a gyár működési engedélyét,

mintegy négyszáz kikötéssel, amelyek többek között az ivóvízzel, a levegő tisztaságával és a balesetek megelőzésével kapcsolatosak.

Elon Musk az épülő brandenburgi üzem előtt. Fotó: DPA/Christophe Gateau

Az első európai Tesla-gyár beindításának jelentőségét nehéz túlbecsülni. A márka az elektromos autózás piacvezetője, Elon Musk a jövő járműiparának divatdiktátora. Ugyanakkor

a hagyományos európai autóipar számára a Gigafactory megnyitása jelentős kihívást jelent,

még akkor is, ha Németország mint autóipari helyszín az utóbbi években sokat veszített a jelentőségéből. A BMW, a Daimler vagy a VW egyre több kapacitását helyezi át Kínába és USA-ba.

Elon Musk 2019 őszén jelentette be a Berlin környéki üzem megépítését, és akkor úgy tervezte, hogy a Model Y gyártása már 2021 júniusában megkezdődhet. Az a terv túlságosan ambiciózusnak bizonyult. A német bürokrácia közismerten merev, azonkívül a civil környezetvédő szervezetek elképesztően nagy aktivitást fejtettek ki az amerikai vállalkozással szemben.

A három lakossági tájékoztató nyomán több mint 1200 beadvány született.

A beruházás kapcsán a környezetvédők és a lakosok vízhiánytól és a környezetre gyakorolt negatív következményektől tartanak. A megnyitón a Grünheidei Polgári Kezdeményezés, a Brandenburgi Természet- és Tájvédelmi Szövetség, valamint a Berlin Water Table és a Berlin-Brandenburg Water Table a gyár megnyitása ellen kívánnak demonstrálni.

Egy utolsó taposóaknát közvetlenül a megnyitó előtt kellett elhárítani:

a Strausberg-Erkner Vízitársulat (WSE) szállítási szerződése az amerikai elektromosautó-gyártóval továbbra is érvényben marad – döntött a minap a társulási ülés. Erre azért volt szükség, mert a frankfurti közigazgatási bíróság formai okokból elutasította a Tesla-gyárat is magában foglaló eggersdorfi vízműből történő évi mintegy 3,8 millió köbméter víz szivattyúzására vonatkozó engedélyt. A WSE álláspontja szerint a bírósági ítélet megszüntette a Teslával kötött szerződés alapját, amely évi 1,8 millió köbméter víz szállításáról rendelkezik. Az állam azonban úgy döntött, hogy továbbra is teljes mértékben engedélyezi a vízkivételt, így a Gigafactory sem marad ivóvíz nélkül.