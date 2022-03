Last minute időszak a kamatfixálásra

Bár a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és több pénzügyi szervezet már jó néhány alkalommal felhívta a régi, még mindig változó kamatozású hitelek fizetőinek a figyelmét a fixálás fontosságára, még mindig akad hozzávetőleg félmillió érintett, akik máig nem léptek. Kétségtelen, hogy jó ideig erre nem is volt szükségük, hiszen a változó kamatozású forinthitelekkel sokan – így a régi devizahitelesek is – nagyon jól jártak. Éveken keresztül a csökkenő jegybanki alapkamatnak köszönhetően mérséklődött, majd nagyon alacsony szinten beállt a törlesztőrészletük nagysága.

Részben a világpiaci folyamatok alakulása, részben az infláció növekedése miatt az utóbbi időszakban az MNB-nek azonban fokozatosan el kellett kezdeni a jegybanki alapkamat emelését, ami 2021 óta a lakáshitelek drágulásához vezetett. Ilyenkor a bankközi kamatok, vagyis az a forrásköltség is megemelkedik, amennyiért a pénzügyi intézmények a pénzt a piacról beszerzik.

Ezt az áremelkedést pedig később áthárítják az ügyfelekre, így az új hiteleket is egyre drágábban adják a bankok. A Bubor (budapesti bankközi forinthitel-kamatláb) – ami azt mutatja meg, hogy a bankok mennyiért adnak egymásnak kölcsönt – is több mint háromszorosára kúszott fel.

Még mindig biztató a helyzet

– Szerencsére még tart a kamatstop, amely szerint 2022. június végéig nem módosulhatnak a változó kamatok, az érintett hiteladósok törlesztőrészleteit a pénzügyi intézmények a 2021. október 27-i kamatláb (referenciakamat) alapján számolják. (Akkor a Bubor 2,02 százalékon állt, szemben a mai 6,34 százalékkal.) Ebből viszont egyenesen következik, hogy a kamatstop lejárta után jelentősen megugrik majd a rendszeresen fizetendő összeg – hívta fel a figyelmet lapunk megkeresésére Gergely Péter hitelszakértő. A BiztosDöntés.hu alapítója ugyanakkor úgy véli, a mai piaci helyzet még mindig biztató: a banki forrásköltségek ugyanis eddig már sokkal nagyobb mértékben emelkedtek, mint amit a folyósító intézmények a hiteleik kamatába beépítettek. Azaz egy ideig még mindig jobb feltételekkel lehet új hitelt igényelni hitelkiváltásra vagy akár lakásvásárlásra, mint a kamatstop lezárulása után. A bankok jellemzően egy-két hónapos késéssel követik le ezeket a mozgásokat, így érdemes sietni.

Mivel a kamatok fokozatos emelkedése várható, és a devizahitelekből forintosított hitelek kamata, így a törlesztőrészlete is háromhavonta emelkedhet; azok az ügyfelek, akik nem akarnak a kamatstop vége után jóval többet fizetni, most még kiválthatják a hitelüket egy új és sokkal biztonságosabb – hosszú kamatperiódusú, azaz öt, tíz évre vagy akár a teljes futamidőre fix kamatozású – forinthitellel.

– Ezt az adós praktikusan megteheti a saját bankjánál, de más hitelintézetnél is – mutatott rá a szakember. – Az előbbi esetben előny, hogy ott már ismerik az ügyfelet, látják a jövedelmét és hogy rendben törlesztette-e meglévő tartozását.

Személyesen keressük fel a bankot

A hitelszakértő azt tanácsolja, személyesen menjünk be a bankunkhoz, és kérjük meg az ügyintézőt, hogy tájékoztasson arról, milyen hiteleik vannak, amelyekkel a maradék futamidő egészére vagy nagy részére fixálni lehetne a tartozás kamatát. Ez technikailag hitelkiváltásnak minősül. Ám ne csak annak nézessünk utána, hogy hitelkiváltásnál az új konstrukció törlesztőrészlete mennyi lenne, hanem annak is, hogy a kamatstop végeztével például a mostani három hónapos Bubor referenciakamat alapján mekkorára emelkedne a meglévő hitelünk rendszeres befizetendő terhe. Majd ezeket a lehetőségeket összevetve döntsünk, akár egy kis gondolkodási időt kérve, a szakember segítségével.

Ma már szinte minden banknál vannak olyan hitelek, amelyekkel öt-tíz évre vagy akár hosszabb időszakra is fixálni lehet a hitel törlesztőrészletét. Régen ilyen lehetőség csak kevés banknál volt, és az is nagyon drágán.

– Igaz, ha nem változtatjuk meg a hitel futamidejét, akkor szinte biztosan magasabb lesz az új hitel rendszeres részletfizetése, mint a kamatstop idején megszokott átmeneti, nagyon kedvezményes összeg – jelezte Gergely Péter –, viszont még mindig olcsóbban lehetne most kiváltani a meglévő hitelt, mint három hónap múlva.

Sok a régi hitel kevés tartozással

A mintegy félmillió ügyfél ma még válogathat a bankok ajánlatai között: jellemzően öt-hat százalékos kamattal öt-tíz évre fixált törlesztőrészlettel kínálnak lakáshitelt hitelkiváltásra is. Az is optimizmusra adhat okot, ha abból indulunk ki, hogy ez a megközelítőleg félmillió hitel már nagyon régen felvett, eredetileg devizaalapú hitel volt, amelyek visszafizetéséből már csak pár év lehet hátra (hacsak nem harminc évre vette fel annak idején valaki vagy nem hosszabbította meg menet közben a futamidőt), akkor az átlagos tartozás is csak pár millió forint. Ennek azért van fontos szerepe, mert az utóbbi években és jelenleg is az ingatlanok rekordmagas áron kelnek el, ennek köszönhetően pedig arányaiban most már biztosan sokkal kevesebb fennálló tartozásunk lehet az ingatlanon, mint az utóbbi tíz évben bármikor. Az elmúlt évek béremelései nyomán pedig az átlagos adós fizetése is biztosan sokkal magasabb, mint 10-15 éve, amikor a hitelt felvette – foglalta össze Gergely Péter.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: BachPekaryMate)