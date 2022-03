Minden, amit a csokhitelről tudni érdemes

Már jó ideje zajlik a hazai kamatemelési periódus, amelynek – a Covid generálta inflációs folyamatokat, valamint az Ukrajnában zajló háborút tekintve – egyelőre nem is látszik a vége. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legutóbbi kamatdöntő ülésén 3,4 százalékra emelte az irányadó kamatot. Jóllehet a kereskedelmi bankok viszonylag lassan építik be termékeikbe a magasabb kamatot, most már egy-két akciós kivételtől eltekintve nem lehet öt százalék teljeshiteldíj-mutató (thm) alatti lakáshitelhez hozzájutni. A Bankmonitor.hu számításai szerint tavaly október óta több mint 1,4 százalékponttal emelkedtek a tíz éven át fix kamatozású lakáshitelek kamatai: októberben e hitelek átlagos kamatértéke 4,32 százalék volt, ami idén februárra 5,73 százalékra nőtt.

Nyílik az olló

Éppen ezért felértékelődött a családi otthonteremtési kedvezményhez (csok) felvehető kedvezményes kölcsönlehetőség is, amely államilag támogatott, legfeljebb háromszázalékos kamattal érhető el a családok számára. A hitelösszeg két gyermeknél maximum 10, háromnál 15 millió forint lehet, ami 47 ezer, illetve 71 ezer forintos havi törlesztőrészletet jelent 25 éves futamidő esetén (példánkban azért 25 évvel számoltunk, mert legfeljebb ennyi időre jár az állami kamattámogatás). Fontos kitétel a falusi csoknál, hogy ha nincs ingatlanvásárlás, hanem az amúgy is a család tulajdonában lévő ingatlant újítanák fel a segítségével, akkor az említett hitelösszegek fele lehet a felső határ, azaz öt- vagy hét és fél millió forint.

A kedvezményes hitel törlesztője már három-négy éve is legalább tízezer forint körüli különbséget jelentett az akkori legkedvezőbb piaci lakáshitelekhez viszonyítva, mára azonban az olló tovább nyílt. 15 millió forintos kölcsönösszeggel és 25 év futamidővel, ötéves kamatperiódussal számolva a legolcsóbb pia­ci lakáshitel jelenleg 4,73 százalékos kamattal és mintegy 84 500 forintos havi törlesztővel vehető fel. A piacon azonban jellemzőbbek a havi kilencvenezer forintot meghaladó törlesztővel és jóval öt százalék fölötti thm-ű termékek, amelyekért a csokhitelhez képest havonta legalább húszezer forinttal többet kell fizetni. Ha pedig tíz évig fixált kamatú hitelt választunk, a legkisebb thm jelenleg 5,08 százalék, de jellemzőbbek a hat százaléknál magasabb thm-ű termékek, s ezzel a 95 ezer forint körüli törlesztőrészletek. Nem mellékesen a csokhitelnél 25 év alatt valamivel több mint 21 millió forintot fizet vissza a család, ami az ugyanekkora összegű, ugyanilyen futamidejű piaci lakáshitelek esetében legalább 25,5–27 millió forintot vagy még többet jelent, konstrukciótól és banktól függően.

A vissza nem térítendő csok – és a csokkal járó többi kedvezmény, így a teljes illetékmentesség – már egy gyermek esetén is elérhető, a csokhitel feltétele azonban legalább két gyermek. A kedvezményezetti kör viszont jelentősen szélesedett az elmúlt években: ma már nemcsak új lakás építésére vagy vásárlására, hanem használt ingatlan vásárlására, bővítésére, sőt a falusi csok esetében ingatlan felújítására is fordítható a kölcsönösszeg.

Figyelni a részletekre

A csokhitelt – ahogy a csokot – pénzintézeteknél lehet megigényelni. Felvenni meglévő gyermekeikre tekintettel házaspárok, élettársak és egyedülálló szülők egyaránt tudják, életkortól függetlenül. Előre vállalt gyermek(ek) esetén a csokra és a csokhitelre a jogszabály szerint csak olyan házaspár jogosult, amelyben legalább az egyik fél negyven év alatti. Gyermeknek minősül az igénylővel közös háztartásban élő magzat vagy ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, a vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermek, aki a 25. életévét még nem töltötte be, valamint a 25 éven felüli, megváltozott munkaképességűnek minősülő gyermek, ha ez az állapota legalább egy éve tart vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg. Fontos, hogy egy vállalt gyermeknél a határidőt négy évben, kettőnél nyolc évben, háromnál tíz évben szabták meg.

Az igénylés feltételei megegyeznek a csok feltételeivel. Vagyis két gyermeknél az érintett lakásnak legalább ötven, három gyermeknél nyolcvan négyzetméteresnek kell lennie. Ház esetén a legkisebb alapterület hatvan, illetve kilencven négyzetméter. Feltétel a büntetlen előélet, és igazolni kell azt, hogy az igénylőt az elmúlt öt évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybe vett csok vagy szocpolkedvezmény visszafizetésére. Emellett lakásbiztosítást kell kötni a támogatott ingatlanra, és feltétel a köztartozás-mentesség is. A csokhoz hasonlóan a csokhitelhez is 180 napos folyamatos tb-jogviszonyt kell tudni igazolni (legfeljebb harminc nap megszakítással). Ez a kitétel új lakás és három vagy több gyermek esetén annyival szigorúbb, hogy két év tb-jogviszonyt kell igazolni (legfeljebb harminc nap megszakítással) úgy, hogy az igénylést megelőző 180 napban kizárólag keresőtevékenységet (munkaviszony, vállalkozói jogviszony, őstermelői jogviszony, megbízási szerződés stb.) fogadnak el. A folyamatos biztosítási jogviszony időtartamába be kell számítani azt az időtartamot is, amíg az igénylő a keresőtevékenysége alapján valamely másik EU- vagy EGT-tagállam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Kizöldülés

Tavaly október óta újabb kivételes lehetőség áll a családok rendelkezésére, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank által bevezetett Zöldotthon programot összekötötték a csokkal. Maga a program új építésű, legalább BB energiaszintű, illetve legfeljebb évi 90 kWh/négyzetméter primer energiaigényű ingatlanok vásárlására vagy építésére szól. Ha ezt a legfeljebb két és fél százalék kamatozású, akár hetvenmillió forintos hitelt csokot felvevő két- vagy háromgyermekes család igényli meg, akkor a csokkal „járó” 10-15 millió forintnyi hitelrészt kamatmentesen kapja meg – ez a zöldcsokhitel. Ebben az esetben ugyanazoknak a feltételeknek kell megfelelni, amelyeknek a csok, illetve a csokhitel esetében is. Ugyanakkor magában a Zöldotthon programban nem feltétel a gyermek: megfelelő hitelképesség esetén azt bárki fel tudja venni az előírtaknak megfelelő ingatlan vásárlásához vagy építéséhez.

Amikor az állam törleszt. Fontos eleme a családtámogatási rendszernek a jelzáloghitel-csökkentés. Ezt akkor lehet igénybe venni, ha a család lakáscélú jelzáloghitel-tartozást törleszt, s gyermeke születik. Ha a második gyermek érkezik, egymillió forintot, amikor a harmadik, akkor négymillió forintot, majd minden további gyermek születésekor újabb egy-egy millió forintot lehet igényelni, amelyet az állam előtörlesztés (adott esetben végtörlesztés) formájában ad meg a családnak. A lehetőség természetesen a csokhitel törlesztése esetén is elérhető a családoknak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Teknős Miklós)