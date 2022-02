Ezekben az esetekben lehet felvenni a csokhitelt használt lakásra

Már nem csak új építésű ingatlan és nagycsalád esetén lehet kiemelkedő, akár több tíz millió forintos támogatásokat igénybe venni – röviden ez a lényege az otthonteremtési program elmúlt évekbeli bővítéseinek.

A különféle támogatási formák segítségével ma már egy egygyermekes család is olyan nagyságrendű támogatással élhet használt lakás megvásárlásához, illetve rendbetételéhez, mint amit hat évvel ezelőtt a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) nagycsaládosoknak új lakás esetén járó 10 plusz 10 millió forintja jelentett.

És akkor még nem szóltunk a többgyermekesekről, akik összességében akár 30-40 millió forinttal is számolhatnak saját lakáscéljuk megvalósításához.

A támogatási rendszer különféle elemei különböző élethelyzetekben segítik a családokat. Ennek megfelelően vannak támogatások, amelyeket bárki bármikor fel tud venni, s vannak olyanok is, amelyekre csak újabb gyermek születésével válik jogosulttá a (házas)pár. Más szempontból pedig vannak olyan támogatások, amelyek költözéskor segítenek, s vannak olyanok, amelyek meglévő lakás, ház felújítására, bővítésére szólnak. De induljunk el a kályhától, azaz a csoktól!

Kinek jár a csokhitel?

Fontos alapelv, hogy a csok a még gyermektelen pároknak is elérhető (ebben az esetben a házasság is feltétel az igényléskor, mint például a babaváró támogatásnál), meglévő gyermek(ek) esetén ugyanakkor élettársak,

sőt – minden baloldali rémhírgyártással ellentétben – elváltak, gyermeküket, gyermekeiket nevelő egyedülállók számára is hozzáférhető.

A csok összege használt lakás esetén évek óta változatlan, ami 600 ezer és 2,75 millió forint közötti összeget jelent, gyermekszámtól füg­gően. Ez – legyünk őszinték – az egyre emelkedő lakásárak mellett nem túl jelentős tényező.

Ugyanakkor

a csok – az otthonteremtési program zászlóshajójaként – több más támogatás feltétele egyúttal, amelyekkel kiegészülve már nagyon jelentős segítséget ad egy családnak.

Így tavaly óta az alapesetben a vételár négy százalékát kitevő vagyonszerzési illeték megfizetése alóli teljes körű mentességgel párosul a csok felvétele. Az illetékmentesség már 25 millió forintos ingatlanérték fölött is mil­liós nagyságrendű kedvezményt jelent, a mai ingatlanárakkal számolva pedig könnyen több millió forintra rúghat.

Használt lakás vásárlásánál így eleve több millió forinttal „van beljebb” a család, nem beszélve arról, hogy a kétgyermekesek (vagy ennyi utódot tervezők) akár tízmillió forint kedvezményes, legfeljebb három százalék kamatozású hitelre is jogosultak a vásárláshoz. Három gyermek esetén a támogatott hitelkeret 15 millió forintot tesz ki. Érdemes emlékeztetni rá, hogy ez a hitellehetőség kezdetben csak az új lakást vásárlóknak volt elérhető, de az utóbbi években a csok mellé akkor is felvehető, ha a család használt ingatlant vásárolna.

Csokhitel törlesztése állami támogatással

Még mindig a vásárlásnál maradva, házaspárok számára nagyon fontos szerepe lehet a babaváró támogatásnak. Ez a szabad felhasználású hitelként felvehető legfeljebb 10 millió forint már az első gyermek születésekor kamatmentes hitellé változik (törlesztését ráadásul három évre felfüggesztik a gyerek születése, illetve adott esetben már a magzat 12 hetes kora után). A második gyermek születésekor aztán állami előtörlesztés formájában hárommillió forintot le lehet íratni a tartozásból, a harmadik gyermek születésével pedig (állami végtörlesztéssel) a teljes tartozás megszűnik. Ebben az esetben tehát a babaváró teljes összege vissza nem térítendő támogatássá változik. Az sem elhanyagolható szempont, hogy

a babaváró támogatás a felvételét köve­tően 75 százalékban beszámítható önerőként,

ami további, nagyobb összegű hitelfelvételt tesz lehetővé a lakásvásárláshoz.

Noha az előbb felsorolt esetekben már sok millió forintnyi hitelt is felvett a pár, tartozásuk újabb gyermek(ek) születésével csökkenthető. A babavárót már említettük e körben, de a korábban felvett bármilyen lakáscélú jelzáloghitel (így akár maga a csokhitel) is csökkenthető. Erről a lehetőségről talán kevesebben tudnak, pedig 2019 óta

állami előtörlesztéssel már a második gyermek születésekor is elengednek egymillió forintot a tartozásból. A támogatás a harmadik gyermeknél négymillió forint, minden további gyermeknél pedig újabb egy-egy millió forint.

Az otthonfelújítási támogatás szerepe

Fontos kitérni a tavaly óta elérhető otthonfelújítási támogatásra is, amelynek jelentőségét mutatja, hogy

egyetlen év alatt már több mint százezer gyermekes család élt a lehetőséggel.

Mivel a munkadíjakra és anyagköltségekre a kiállított számlák alapján fele-fele arányban elszámolható, az összes kiadás legfeljebb ötven százalékára elérhető támogatás utófinanszírozásként vehető igénybe, az önerővel nem rendelkezők megsegítésére kamattámogatott hitelt is elérhetővé tettek, amelyet még a munkálatok megkezdése előtt kell felvenni. Ebben az esetben a család a legfeljebb hatmillió forintos hitel felét kaphatja meg támogatásként, állami előtörlesztés formájában.

A felújítások támogatásánál még egy fontos szempontot kell megemlíteni: akinek nincs elég önereje vagy kevésbé hitelképes, jellemzően rosszabb állapotú ingatlant tud megvásárolni. Két ugyanott fekvő, hasonló méretű lakás közül ugyanis értelemszerűen a rosszabb állapotban lévő kerül kevesebbe. Olcsó húsnak híg a leve, tartja a mondás, ami ez esetben azt jelenti, hogy

az olcsóbban megszerzett ingatlan akár komoly, több millió forintot felemésztő felújításra szorulhat – éppen ezért használt lakás vásárlásakor még kiemeltebb jelentősége lehet a felújítási támogatásnak.

Ötvenmillió falusi forint. Más a helyzet faluhelyen, ahol a falusi csok jóvoltából már eleve a kiemeltebb összegű csoktámogatással lehet számolni. A preferált 2678 kistelepülésen ingatlanvásárlás, majd felújítás esetén három gyermekkel ez 10 plusz 15 millió forint falusi csokot és csokhitelt jelent, a saját, meglévő ingatlan felújításához, bővítéséhez pedig ennek felét, öt plusz 7,5 millió forintot. Mindehhez ráadásul áfa-visszatérítést is lehet érvényesíteni, legfeljebb ötmillió forint erejéig. Ha egy házaspár még gyerek nélkül vág bele a költözésbe, majd a felújításba, idővel pedig három gyermeke is születik, egészen döbbenetes mértékű támogatást kaphat: 10 millió forint csokot, 15 millió forint csokhitelt, ötmillió forint áfa-visszatérítést, 10 millió forint babaváró támogatást, hatmillió forint otthonfelújítási kölcsönt (ebből hárommillió forint otthonfelújítási támogatást), ötmillió forint jelzáloghitel-elengedést és a megvásárolt ingatlan vételárától függő illetékmentességet, amely a mai árak mellett jó eséllyel legalább egymillió forintot jelent. Mindez összesen 51 millió forint (plusz az illetékmentességgel megspórolt összeg), amelyből 33 millió forint vissza nem térítendő támogatást, 18 millió forint pedig kamattámogatott hitelt takar. Fontos azt is figyelembe venni, hogy a falusi csok esetén nem a budapesti vagy az agglomerációs ingatlanárakkal kell számolni – ötvenmillió forint egy kisebb településen sokkal többet ér, akár az ingatlanárakra, akár a felújítási, bővítési munkálatok költségeire gondolunk.

Borítókép: Eladó használt lakások kínálatát nézi egy férfi a gyermekével. (Fotó: Szabó Miklós/Világgazdaság)