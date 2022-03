Tényleg a katari LNG menti meg Európát?

„Putyin-mentes” energiaellátásának kiépítését szolgálja az a hosszú távú energetikai partnerségi megállapodás, amelyet Németország köt a világ legnagyobb földgáztermelői közé tartozó Katarral – erről a német gazdasági és klímavédelmi miniszter vasárnap számolt be Dohában. Hamim bin Hamad Ál Száni emírrel folytatott megbeszélése után Robert Habeck elmondta, hogy a látogatás – amelyen a külügyminiszterrel, a gazdasági miniszterrel és az energetikai tárca vezetőjével is találkozott – nagyszerűen sikerült: a cseppfolyósított földgáz (LNG) exportjában világelső ország uralkodója a várakozásokat messze felülmúló támogatást biztosít az együttműködéshez.

Németország az orosz–ukrán háború kitörése óta a korábbiaknál is intenzívebben dolgozik azon, hogy más forrásokból helyettesítse a felhasználásában 55 százalékos részarányt kitevő orosz földgázt, azonban az biztosan látszik, hogy ebben az évben még nem támaszkodhat kizárólag az alternatív beszállítókra. Ezt a miniszter is látja, a Handelsblatt című német üzleti lap hírportálján idézett nyilatkozatában meg is jegyezte: „az idén talán még szükségünk lesz orosz gázra, de a jövőben már nem”, hiszen az átalakulás még csak most kezdődik.

A néhány héttel ezelőtti, kezdeti lelkesedéshez képest ez a kijelentés már jóval visszafogottabb: míg korábban Nyugat-Európa felől főként azt lehetett hallani, hogy még az idén teljes egészében kiváltanák az orosz gázbehozatalt, mára finomodtak az elvárások.

Belépett a képbe a hosszú és a rövid távú tervezhetőség közti különbség felismerése is. Ahogyan azt korábban lapunkban kifejtettük, rövid távon (vagyis a most következő télre való felkészülési szezonban) nem igaz az a narratíva, amely szerint ha drágán is, de helyettesíthető az orosz gáz. Az európai gáztárolók töltöttségi szintje ugyanis a fűtési szezon végére húsz százalék alá eshet, vagyis az áprilisban kezdődő betárolási időszakra rekordalacsonyak lesznek a készletek (bár a mostani fűtési szezon ellátása nincs veszélyben). Ezért az idei nyári betárolás során a tavalyinál jóval nagyobb tételekre lenne szükség, így ha most alternatíva nélkül állna le az orosz gáz szállítása, akkor télre egészen biztosan nem állna rendelkezésre elegendő energiahordozó Európában.